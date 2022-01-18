COVID-19全球最新情報1/18

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（中央社台北18日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，快篩套組飆至萬餘元，澳洲徹查遏止囤貨；日本疫情急速擴大，東京首都圈擬啟動防疫管制；Omicron肆虐孩童染疫數大增，卡達3週大嬰兒病逝。

根據慈善機構樂施會（Oxfam）17日公布的調查，在疫情肆虐期間，貧窮和不平等加劇，全球10大富豪持有的財富在這兩年翻了一倍，達到1.5兆美元。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間18日上午7時，全球至少554萬3824人因罹患COVID-19病逝，至少3億2986萬2884人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日疫情記者會中公布，新增65例確定病例，分別為17例本土個案，其中14例與西堤群聚有關，另外48例境外移入，確診個案中無新增死亡。

桃園市政府教育局17日晚間表示，中壢區信義國小及華盛頓幼兒園，18日起停課14天。衛生局晚間表示，相關疫情還在疫調中，詳細情況由中央流行疫情指揮中心公布。

疫情指揮中心17日公布新增14名個案。（中央社製圖）

● 中國

中國官方17日通報，新增163例本土確診，其中近期疫情焦點的天津市大增80例；當地這波疫情目前已累計近300人確診。

北京市疫情防控工作新聞發布會17日通報，北京首宗Omicron變異株本土確診病例曾接觸的國際郵件環境樣本，經核酸檢測屬陽性，不排除該病例從境外物品感染。

北京冬奧組委官網17日晚間發布，鑒於疫情防控形勢依舊嚴峻複雜，決定改變原定的售票政策，不公開銷售門票，而是組織特定觀眾現場觀賽。

冬奧會2月4日將登場，距今只剩下18天，疫情防控壓力大增之際，北京冬奧組委今天宣布了這項不公開售票的決定。

北京冬奧組委官網17日晚間表示，因疫情嚴峻複雜決定不公開銷售門票，而是組織特定觀眾現場觀賽。圖為北京永定門廣場設置奧運會徽。（中新社）

● 香港

受疫情影響，去年訪問香港的旅客約9.1萬人次，較前年大幅下跌97.4%。

香港旅發局17日公布，去年訪港客源仍以中國大陸旅客為主，占6萬5694人次，但較前年大跌97.6%。

● 日本

日本東京都17日新增確診3719例，是上週一的4倍多，東京都今天與鄰近3縣召開線上會議，決定提請中央政府實施「防止蔓延等重點措施」。

「防止蔓延等重點措施」防疫強度僅次於「緊急事態宣言」，由知事指定實施地區，可籲請或命令業者縮短營業時間，違者可處20萬日圓以下罰鍰。目前沖繩縣、山口縣與廣島縣等3地正在實施重點措施。

● 韓國

韓國政府為防疫推出「防疫通行證」規範，民眾進出受規範場所必須出示完全接種者才能獲發的防疫通行證；但因民怨不斷，導致規定朝令夕改，連法院判決都出現相反結果。

韓國中央災難安全對策本部17日開會決定，自習室、自習咖啡廳、圖書館、博物館、美術館、補習班、電影院、公演場館，以及百貨公司與大型超市等大型店舖，自18日起將不列入防疫通行證適用範圍，這已經是2個多月以來第4次調整適用場所。

● 印度

印度當局17日表示，首都德里和財經中心孟買通報新增染疫病例大幅下降，而且大部分確診者都在家中康復。印度一家藥廠正在研究針對Omicron變異株的疫苗，可能很快準備好。

● 卡達

卡達衛生部16日表示，一名3週大的嬰兒染疫後病逝。這是疫情爆發以來，卡達境內第2起染疫過世的孩童。

人口有260萬的卡達，累計有約30萬人確診、約600人染疫病逝。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲競爭法規主管機關17日表示，對COVID-19快篩試劑價格飆漲相關報導「高度關切」，並向供應商、零售商和連鎖藥局等尋求資訊。

澳洲競爭及消費者保護委員會（Australian Competition and Consumer Commission, ACCC）主席席姆斯（Rod Sims）表示，有人通報線上零售商銷售的COVID-19試劑套組甚至已飆到500澳元（約新台幣1萬140元），零售店的價格為70澳元；而數週前，藥局販售的價格僅約10澳元。

※ 歐洲

● 英國

英國「每日電訊報」（The Telegraph）16日報導，政府正草擬計畫，若民眾感染，可不受自我隔離規定的法律束縛；這項計畫最快將在春天宣布。

報導提到，在英國染疫病例數持續減少之際，首相強生（Boris Johnson）想要永久廢除有關新型冠狀病毒的緊急法規，而官方指導方針仍會繼續執行，但若民眾不遵守，也不會有罰款或法律上的懲處。

● 法國

法國體育部17日表示，該國疫苗通行證新法將無豁免資格，意味剛被澳洲驅逐出境的網壇天王喬科維奇（Novak Djokovic），若仍拒打疫苗，他出戰法國網球公開賽之路恐遭遇波折。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）17日宣布，將在法國投資5.2億歐元進行研發，並將抗COVID口服藥Paxlovid部分外包給法國生產。他相信，人們很快就能重拾正常生活。

● 比利時

歐洲疫情持續居高不下之際，歐洲聯盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）17日宣布因其司機確診，取消前往法國出席歐洲議會全會計畫。她在2020年也曾因密切接觸確診者，被迫離開歐盟峰會現場。

歐洲議會本周在法國史特拉斯堡總部舉行全會，范德賴恩在半途折返布魯塞爾。

● 義大利

義大利警方上週在西西里島逮捕了一名護理師，因為她涉嫌假裝替反疫苗運動人士施打COVID-19疫苗，好讓他們取得官方健康證明，以便在國內旅行及出入餐廳和大眾運輸系統。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這名58歲護理師在西西里島北部城市巴勒摩（Palermo）一所接種中心工作，調查人員利用隱藏式攝影機記錄了案發過程。

● 匈牙利

上千人16日在匈牙利首都布達佩斯遊行，抗議疫苗接種措施。這個活動是由極右派政黨「我們的祖國運動」策劃。

匈牙利政府強制施打COVID-19疫苗的對象，僅限教師和醫護人員。

匈牙利人口約1000萬，截至目前為止有4萬237人在染疫後過世。全國疫苗接種率才剛過6成，落後西歐國家。

※ 美洲

● 美國

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）驗出COVID-19陽性反應，症狀非常輕微，目前已隔離，保持遠距工作。

發言人說，密利最近一次接觸拜登總統是本月12日在退役將領奧德耶諾（Raymond Odierno）的喪禮上；並說，密利在接觸拜登數天前以及接觸過後每天的檢測結果都是陰性，直到16日才驗出陽性反應。

密利已接種過疫苗，包括追加劑。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本月稍早也驗出病毒陽性反應，9日再驗已呈陰性，現已結束隔離，重返國防部工作崗位。

● 厄瓜多

厄瓜多確診人數暴增10倍，16日針對國內大部分地區發布紅色警戒。厄瓜多全國221縣有193縣進入紅色警戒，包括首都基多（Quito）與瓜亞基爾（Guayaquil）在內，學校也將停課到本月21日。（編輯：林沂鋒/核稿：林治平、蔡佳敏）1110118