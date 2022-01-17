印度大城新增染疫數下降 藥廠拚研發Omicron疫苗

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（中央社新德里17日綜合外電報導）印度當局今天表示，首都德里和財經中心孟買通報新增染疫病例大幅下降，而且大部分確診者都在家中康復。印度一家藥廠正在研究針對Omicron變異株的疫苗，可能很快準備好。

孟買市政當局說，16日的單日感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數已下降到1萬人以下，創1月來的新低。孟買在1月7日創下單日2萬971人確診新高後，16日通報新增7895人染疫。

德里市政府衛生局長告訴媒體，單日染疫數在1月13日創下2萬8867例的新高後已經持續下滑，預估今天將低於1萬5000人，是1月以來的新低。

這兩個城市都表示，自快速傳播的Omicron變異株今年初造成染疫病例快速增加以來，他們仍有80%以上的COVID-19病床未使用。

一位直接知情人士告訴路透社，印度藥廠Gennova Biopharmaceuticals正在研究針對Omicron變異株的COVID-19候選疫苗，可能在一、兩個月內準備好。

這位不願透露姓名的消息人士說，這項產品可能需要在印度做小型測試，然後才能作為追加劑疫苗或獨立疫苗推出。

尼泊爾官員表示，由於Omicron變異株造成染疫者激增，境內今天開始接種COVID-19疫苗加強劑。

政府數據顯示，16日新增4961起確診病例，是6個多月來的新高，使總染疫數達到95萬5206例。數據顯示，與COVID-19有關的死亡人數為1萬1620人。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110117