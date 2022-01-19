COVID-19全球最新情報1/19

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（中央社台北19日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，捷克單日新增2萬人確診，創2020年底以來新高；Omicron推升住院病例，澳洲病故人數創單日新高。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）17日在世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）視訊會議中表示，全世界每個人都必須施打疫苗，如此才可確保擺脫疫情。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間19日上午7時，全球至少555萬1948人因罹患COVID-19病逝，至少3億3279萬6436人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

疫情指揮中心18日宣布，新增66例確診，為49例境外移入、17例本土病例追平今年新高紀錄，桃機衍生群聚發生兩週，累計確診達113人。

中央流行疫情指揮中心18日下午公布，日前確診的桃園機場防疫人員，基因定序確定感染Omicron變種病毒，序列不同於桃機清潔員相關疫情。

桃園西堤群聚案延燒，台中市有7人遭匡列，台中市政府衛生局17日表示，桃園西堤確診者、明新科大確診者中，台中有7名相關接觸者，目前6人採檢陰性，1人檢驗中。

國內18日新增17例本土病例，桃機相關確診案例累計破百人。（中央社製圖）

● 中國

中國17日新增127例本土確診病例，其中河南有102例，集中在安陽，當地在此輪疫情已累計404個病例。北京再有1例確診，是日前確診者的密切接觸者。

北京官方18日通報新增3名本土病例，其中一陽性病例感染Delta病毒變異株，另2例確診病例則是15日感染Omicron變異株確診者的密切接觸者。北京同時受兩種病毒變異株威脅。

● 日本

日本疫情升溫，18日新增確診病例首度逾3萬例，刷新去年8月20日單日新增2萬5990例的紀錄，創新高。大阪府、長野縣等多個府縣單日新增確診病例皆創新高。

疫情升溫引發包括東京等首都圈1都3縣以及愛知縣等共13都向中央政府申請適用「防止蔓延等重點措施」，提升防疫層級。

日本首相岸田文雄18日晚間表示，考慮讓東京、千葉縣等13都縣適用「防止蔓延等重點措施」，提升防疫層級。19日諮詢專家後將正式做出決定。

日本北海道札幌市原訂下個月舉辦札幌雪祭（冰雪節），但受到疫情急速擴大的影響，主辦單位打算取消在大通公園製作雪雕的計畫，19日將正式做出決定。

● 以色列

以色列高階衛生官員18日表示，儘管初步研究顯示，接種第4劑疫苗不足以預防感染Omicron變異株，當局仍將繼續提供第4劑，也預測Omicron感染人數一週內開始下降。

早在一年前，以色列的疫苗接種速度就領先全球。以國也在2021年12月開始對最脆弱和高風險族群，提供第4劑（第2劑追加劑）疫苗接種。

※ 大洋洲

● 澳洲

儘管澳洲單日新增染疫人數略微趨緩，但隨著迅速傳播的Omicron變異株持續將住院率推升至新高，澳洲染疫不治人數創下單日新高。

官方數據顯示，截至18日午前，澳洲人口最多的新南威爾斯州、維多利亞州和昆士蘭州3州累計新增74人病故，超過13日創下的全國57人不治紀錄。

一項廣受關注的民意調查18日顯示，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）因Omicron變異株疫情處置方式引發民眾不滿，支持率下滑。在野勞工黨的支持度則在聯邦大選前數月躍居領先。

※ 歐洲

18日公布的產業數據顯示，在汽車業受到COVID-19疫情及晶片短缺的拖累下，歐盟去年汽車銷售創新低。

● 法國

法國18日通報新增46萬4769例確診，創下單日新增染疫人數新高，加護病房病患人數略減，來到3900人左右。

法國18日通報新增46萬4769例COVID-19確診病例，創單日新增染疫人數新高。圖為法國民眾接種疫苗。（美聯社）

● 英國

英國18日通報新增9萬4432人染疫、438人病歿，17日通報新增8萬4429人染疫、85人病歿，累計病歿人數達15萬2513人，世界排名第7。

英國17日公布的官方資料顯示，疫情爆發後，愈來愈多國民的飲酒狀況達到危險程度，且難以回落到疫情前的水平。

英國健康改善和差異辦公室（Office for Health Improvement and Disparities）數據顯示，英格蘭有數以百萬計的人正大口吞下對他們健康有害的葡萄酒、啤酒和烈酒。

● 教廷

天主教媒體駐梵蒂岡資深記者潘丁（Edward Pentin）17日在自己的推特指出，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）與副院長帕拉（Archbishop Edgar Peña Parra）均染疫。教廷新聞室目前尚未證實或駁斥此傳言。

● 希臘

希臘染疫人數激增，持續為醫院帶來壓力，由於重症患者多為60歲以上族群，政府17日對這個年齡層的民眾祭出疫苗強制令，若不接種就得按月罰款。

美聯社報導，未能接種疫苗的年長者將面臨懲處，本月起處以50歐元（約新台幣1600元）罰款，之後每個月處以100歐元（約新台幣3200元）罰款。

● 捷克

根據中歐國家捷克共和國衛生部表示，境內18日通報新增2萬人確診，創下去年12月1日以來最大單日增幅。

捷克衛生部18日通報2萬270人確診，遠高於前一週的7342例；住院人數則為1660人，較前一日略高。

● 義大利

義大利18日通報新增22萬8179例確診，較17日的8萬3403例大增，新增COVID-19相關病歿人數也從17日的287人增加至434人。

義大利自2020年爆發疫情以來，COVID-19相關病歿人數累計達14萬1825人，在歐洲排名第二，僅次於英國，世界排名第九，病例總數達902萬。

※ 美洲

● 美國

為舒緩Omicron肆虐造成的快篩試劑供不應求問題，拜登政府推出居家快篩發放網站，計劃免費提供民眾5億份試劑。網站18日試辦上線，首波每戶發放4份試劑，預計1月下旬寄出。

美國藥廠莫德納（Moderna）17日表示，將致力在2023年底推出結合COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）的追加劑疫苗，希望這款三合一疫苗能鼓勵民眾每年接種。

● 加拿大

加拿大衛生當局17日表示，已核准輝瑞大藥廠（Pfizer）口服抗病毒藥品Paxlovid，供有COVID-19重症高風險的成人使用。

加拿大衛生署（Health Canada）網上一項聲明表示，輝瑞口服藥在「加速審查」下通過，將持續監測它的藥效與安全性。聲明還提到：「沒有任何藥物可以取代疫苗，包括Paxlovid TM。」

● 墨西哥

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）17日表示，上週二度感染COVID-19後，目前已康復並恢復出席公共活動。

羅培茲歐布拉多說，他的症狀輕微，很快就康復了，比去年首度染疫時恢復得還快。

● 巴西

巴西衛生部18日表示，隨著Omicron擴散，過去24小時新增13萬7103起確診病例，染疫死亡病例新增351例。

根據巴西衛生部數據，自疫情爆發以來，境內確診累計達2321萬1894例，死亡病例增至62萬1517例，僅次於美國與俄羅斯。

● 巴拉圭

台灣南美洲友邦巴拉圭衛生部18日在推特推文宣布，總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）COVID-19檢測呈陽性反應，症狀溫和，目前正在隔離中。（編輯：林沂鋒/核稿：陳正健、張曉雯）1110119

全球疫情統計（每日新增確診數） 全球疫情統計（每百萬人確診數）



