COVID-19全球最新情報1/6

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本境內COVID-19疫情呈多點爆發，最嚴重的沖繩縣5日新增623例確診。圖為沖繩那霸市一處篩檢站。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron疫情擴散，世界衛生組織警告恐導致更危險變異株出現，而在Omicron陰霾籠罩之際，國際貨幣基金宣布延後公布全球經濟展望報告。

世界衛生組織（WHO）警告，Omicron感染病例激增，讓危險性更高的新變異株出現的風險升高。

WHO歐洲區COVID事件負責人史摩伍德（Catherine Smallwood）接受法新社訪問時指出：「Omicron散布愈多，傳染就愈多，複製也愈多，更可能產生新變異株。現在，Omicron是致命的，它會導致死亡⋯⋯或許嚴重性稍低於Delta，但誰知道接下來可能會出現怎樣的變異株。」

Omicron變種病毒肆虐全球，為未來經濟前景投下變數。國際貨幣基金（IMF）5日宣布，為將最新疫情納入考量，「世界經濟展望」報告將延後一週到25日發布。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間6日上午7時，全球至少546萬3916人因染疫病逝，至少2億9716萬8207人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心5日晚間公布，桃園機場群聚再新增3名確診者，皆為擴大採檢信實外包大夜班清潔員，針對清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離。

中央流行疫情指揮中心3日公布新增1例本土病例，為桃園機場停車場廁所清潔員（案17230），截至目前機場群聚共有清潔員及防疫計程車司機等8名確診者，其中案17230及防疫計程車司機（案17240）病毒基因定序感染Omicron變異株。

指揮中心指揮官陳時中稍早在疫情記者會中說明，國內新增25例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

● 中國

中國西安市已因COVID-19疫情封城13天，當地官方宣布，5日新增35個病例都在封控區、隔離點，「社會面基本實現清零」；達到解除條件的社區，經評估後，逐步有序予以解封。

中國陝西省西安市自去年底爆發疫情封城以來，頻傳物資配給不足，省內健康碼更多次故障引發民怨，陸媒5日報導，西安市大數據資源管理局局長劉軍已因「履職不力」，被停職檢查。

Delta疫情正在中國河南省蔓延，鄭州、禹州等6地受疫情影響。除了禹州封城，固始縣5日也宣布「全域人員只進不出，中心城區所有人員不進不出」。

● 香港

鑑於COVID-19變異病毒株Omicron已進入社區，港府決定採取更嚴厲的防疫措施，包括禁止美國等8個國家的空中航班來港，並再次勒令餐館晚上禁止內用。

行政長官林鄭月娥5日在記者會上宣布，自8日凌晨起，禁止美國、英國、澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓的民航客機來港，所有人都不能在當地登機或轉機來港。這項措施將維持14天。

● 日本

日本境內COVID-19疫情呈多點爆發，最嚴重的沖繩縣5日新增623例確診病例，是一週前的23倍之多；東京都5日新增390例、大阪府新增244例。

日本TBS電視台自行統計報導，日本全境5日新增確診病例是繼2021年9月26日的2136例以來，單日再逾2000例。

日本東京都截至本月4日止共55人感染Omicron變異株，其中約7成患者已接種兩劑疫苗。東京都政府表示，很明顯即使接種兩劑疫苗也不能大意，希望大家徹底做好防疫工作。

日本塩野義製藥公司5日宣布，有關正在研發中的COVID-19口服藥，由於難以確保足夠臨床試驗受試者，趕不及在2021年底前提出核准申請。

● 菲律賓

菲律賓疫情急劇惡化，陽性率5日飆升到31.7%，創下新高。針對部分菲國民眾海外歸國後，隔離期未滿擅自離開防疫旅館，總統杜特蒂已下令警察駐守防疫旅館，避免事件重演。

菲律賓5日通報新增1萬775例COVID-19確診，染疫人數較4日的5434例幾乎倍數成長，另有58人不治，累計確診病例達287萬1745例、5萬1662人病逝，陽性率自半個月前的0.9%暴衝到31.7%。

● 越南

越南常務副總理范平明5日表示，越南18歲以上人口已有99.6%至少接種一劑疫苗，完整接種率則突破9成。

官媒越通社（VNA）報導，范平明指出，越南18歲以上人口中，有99.6%已至少施打一劑疫苗，90.9%已經完整接種。至於12至17歲人口則有85.6%至少施打一劑疫苗，57%完整接種。目前越南正在購買給5至11歲兒童所施打的疫苗。

越南衛生部所屬媒體報導，胡志明市4日通報全國第25例Omicron境外移入病例，患者在12月29日飛抵越南。有媒體指出，這名確診患者是卡達航空的台籍空服員。

● 泰國

泰國新年假期結束後疫情升溫，泰國疫情指揮中心指出，未來2週將是疫情發展的關鍵期。總理府發言人則表示政府將會觀察疫情發展狀況4週，才會決定是否調整現行防疫措施。

泰國5日通報新增3899個病例和19人死亡，相較新年假期前的數字微幅上升，累計共223萬9475個確診病例，其中218萬2829人康復、3萬4877人治療中、2萬1769人死亡。

而泰國變種病毒Omicron的病例截至5日累計共2338例。疫情指揮中心副發言人蘇瑪妮（Sumanee Wacharasin）在記者會中表示，未來2週將是疫情的關鍵期，若民眾不遵守防疫規定，確診數就會遽增。

● 新加坡

Omicron來襲，新加坡政府5日宣布，民眾需接種追加劑強化保護力並維持完整接種狀態，以適用「接種者有別」措施。新規定於2月上路，未來可望新增Novavax疫苗為追加劑。

新加坡衛生部表示，當地因Delta變異株引發的疫情已趨穩，但感染新變異株Omicron的案例持續增加；過去一週，新加坡已發現1281起Omicron案例，包括1048起境外移入、233起本土案例，約佔18%的本土案例。

● 印度

印度5日通報新增5萬8097個確診病例，一週暴增6倍，專家說，這是變異株Omicron所致。其中的1/3來自德里及孟買，這兩座城市再度實施宵禁及其他防疫管制措施，以遏制疫情擴散。

印度公衛專家呼籲準備因應新一波疫情，以確保醫院不會再因病患激增而不堪負荷。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲政府因簽證問題拒絕讓世界球王喬科維奇入境。（圖取自facebook.com/djokovicofficial）

澳洲新增確診病例5日連續第3天創新高，衛生系統壓力相形加重，醫院情況緊繃，採檢單位也不堪負荷。

澳洲人口最多的新南威爾斯州（New South Wales）和維多利亞州（Victoria）5日雙雙創下單日確診病例新高，總計通報近5萬3000例，超過4日全國的約4萬7800人紀錄。

兩州住院人數都比前一天攀升10%；當局警告，未來數週這些數字還會進一步增加。

塞爾維亞籍世界球王喬科維奇取得醫療豁免，得以在不用接種COVID-19疫苗情況下參加澳網，澳網主辦單位因此遭受批評。英國廣播公司（BBC）6日報導，澳洲政府已拒絕讓喬科維奇入境，原因是他的簽證問題。

※ 歐洲

● 德國

德國財政部長林德納5日受訪表示，即使COVID-19變異株Omicron造成病例數大增，德國政府也不希望再次實施封鎖；衛生部長勞德巴赫則主張，加強限制社交接觸並擴大施打疫苗追加劑。

● 英國

阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，簡稱AZ疫苗）的研發者波拉德4日說，讓全球每個人在一年內打數次COVID-19疫苗追加劑並不可行。

根據英國「每日電訊報」4日刊出的訪談，牛津疫苗集團主任暨英國疫苗接種和免疫聯合委員會主席波拉德（Andrew Pollard）說：「我們無法讓地球每個人每4至6個月就接種一次疫苗。這無法維持下去、也負擔不起。」

「每日電訊報」報導，為縮短隔離期以因應人力短缺，英國的COVID-19篩檢適用對象將僅限於出現症狀者。

報導指出，英國衛生官員已制定計畫，將PCR篩檢限用於有症狀者，好讓無症狀者能較快重返工作崗位。

● 法國

法國總統馬克宏4日向媒體表示「很想打擾」未施打疫苗者，導致各黨議員不滿，認為馬克宏企圖向部分法國人宣戰，引發政治危機，國民議會疫苗通行證法案審議也再度中斷。

馬克宏說：「我不會把他們（未接種疫苗者）關進監獄，也不會強制他們接種疫苗。但我們必須告訴他們：從1月15日起，你們將無法再去餐廳用餐、無法再去咖啡廳喝杯咖啡、無法再上劇院、無法再去電影院。」

● 波蘭

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的幕僚長斯羅特（Pawel Szrot）5日表示，杜達確診COVID-19，並自我隔離中。

斯羅特在推特（Twitter）發文說：「總統無大礙，無嚴重症狀，並由醫護人員密切照料。」

● 以色列

以色列衛生部5日宣布新增將近1萬2000起確診病例，創下近兩年前爆發疫情以來單日最多人染疫的紀錄。舊紀錄是去年9月2日的1萬1344例。

衛生部指出，儘管以色列目前有將近6萬人染疫，其中僅125人是重症。

擁有940萬人口的以色列，目前有將近430萬人接種3劑疫苗。最近幾天，當局已開始對高風險人口施打第4劑。

● 土耳其

新型冠狀病毒變異株Omicron傳播迅速，土耳其5日通報6萬6467起病例，創COVID-19疫情爆發以來最高紀錄。儘管兩劑疫苗接種率達83.38%，衛生部強調，追加劑的重要性與日俱增。

● 荷蘭

荷蘭在封城的狀態下，5日新增確診數仍破2萬例。圖為民眾2日在阿姆斯特丹抗議政府的防疫措施。（美聯社）

荷蘭5日公布單日新增確診COVID-19為2萬4590病例，創檢測以來新高，荷蘭目前封城至1月14日，政府下周將再度評估疫情，是否調整防疫措施受到矚目。

※ 美洲

● 美國

美國疫情升溫，總統拜登4日表示，白宮確診病例也不斷增加，並呼籲未接種疫苗的民眾趕快施打，已接種者施打追加劑。

拜登在白宮會見COVID-19因應小組時表示：「未施打疫苗者佔據醫院病床、擁擠的急診室和加護病房。」

拜登4日宣布，美國政府將加倍採購輝瑞藥廠（Pfizer）新型抗病毒口服藥物Paxlovid，用以對抗COVID-19引發的最嚴重效應。

拜登與白宮疫情因應小組開會時表示，新訂單將使藥物庫存量從1000萬份倍增至2000萬份。

他說：「這些藥物將大幅減少住院與病亡人數…我們的訂單原本已是全球最大一筆，如今我再加倍下訂。」

● 巴西

巴西里約熱內盧市長派斯（Eduardo Paes）4日表示，由於COVID-19疫情升溫，加上Omicron變異株威脅，將連續第2年取消舉世聞名的巴西嘉年華街頭遊行派對。

但派斯表示，有別於去年，在採取衛生預防措施以防COVID-19病毒擴散的情況下，里約森巴學校的壯觀遊行會照常舉行，民眾將從特別遊行區「薩普卡伊侯爵森巴場」（Marques de Sapucai Sambadrome）的看台上觀賞。（編輯：劉淑琴/核稿：林治平、張曉雯）1110106