COVID-19全球最新情報1/13

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桃機11日起長程航班旅客須落地採檢，指揮中心統計，實施2天以來自美國入境的陽性率最高。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月12日

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（中央社台北13日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株如野火燎原，世界衛生組織（WHO）表示，全球上週新增確診1500萬例。美國首席防疫官員佛奇也警告，美國每個人都可能感染。

美聯社報導，世衛在每週疫情報告中表示，全球上週新增約1500萬確診病例，4萬3000多人病歿。世界上每個地區都通報病例攀升，只有非洲例外，新增病例減少了11%。

此外，WHO專家警告，不斷拿原本針對COVID-19研發的疫苗作為追加劑，並非對抗新變異病毒株的可行之道，呼籲應該要研發新的疫苗，來更有效地防止疫情蔓延。

世衛12日表示，相較於Delta變異株，Omicron變異株引發的病症較不嚴重，但對未接種疫苗者而言仍特別危險。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間13日上午7時，全球至少551萬327人因染疫病逝，至少3億1539萬402人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

桃園中壢區聯邦銀行出現群聚，12日晚間新增9名員工確診，目前已累計12名確診者，中央流行疫情指揮中心提醒，若民眾曾於今年1月4日至12日期間至健行分行洽公、應自我健康監測至26日。

指揮中心下午疫情記者會中公布，與桃機疫情相關居服員（案17472）赴銀行3名接觸者確診，晚間指揮中心就緊急發布新聞稿說明，這家銀行又新增9名銀行員工確診。

疫情指揮中心稍早也宣布，12日新增92例境外移入病例。

默沙東口服藥最快年後抵台，中央流行疫情指揮中心12日公布用藥3條件，包括發病5天內、具重症風險因子且不適合其他治療方式的輕中度患者，但用藥後仍須依規定隔離。

（中央社製圖）

● 中國

中國11日新增221例確診，其中本土166例，河南省占118例，是當天通報新增確診數最多的省市，疫情備受關注的天津市則有33例。

天津市官方12日宣布，全部機關和事業單位在12日下午放假半天，配合各區防控指揮部和街道、社區的統籌組織安排，進行全員第二輪核酸檢測。

天津市疫情防控工作發布會12日宣布，全市各級學校即日起進入寒假，所有學校一律實行封閉式管理，校外無關人員不准進校，校內學生未經批准一律不准出校。

中國知名留美癌症醫師張玉姣11日指Omicron病例數與死亡數呈現「脫鉤」，預計歐美等西方國家將在夏天達到群體免疫。他直指「動態清零」越來越難防Omicron，傳遍中國只是時間問題。

他引用南非、英國、美國的統計數據指出，Omicron的重症和病死人數都比上一波Delta低許多；死亡人數並沒有按病例數成比例上升，出現明顯「脫鉤」現象。

● 香港

港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇12日表示，Omicron傳播力強，建議市民可戴兩個外科用口罩。

袁國勇表示，Omicron空氣傳播力很強，目前社區感染個案仍然較少，毋須全民戴N95口罩，因為這種口罩非常貴，而且從早到晚佩戴也不可行。

香港近日發生一起醫生為市民接種了過期COVID-19疫苗的事件，約30人受影響，但有專家認為，這不等於疫苗失去效用。

媒體報導指出，這些疫苗過期時限由數小時至1天不等，相關診所已通報衛生防護中心。

● 日本

日本新聞網（JNN）統計，12日日本全境新增確診逾1萬3000例，是去年9月4日以來，時隔約4個月的新高。另外，日本出現首例疑為感染Omicron變異株的死亡案例。

東京都12日新增2198例，是去年9月4日以來再次單日新增超過2000例；大阪府增1711例，也是自從去年9月15日以來再次單日新增破千例。

● 越南

越南國會11日通過規模達350兆越南盾（約新台幣約4273億元）的刺激計畫，用以振興2022至2023年的經濟。當地媒體指出，這是越南有史以來規模最大的刺激方案。

越南今年的國內生產毛額（GDP）成長目標是6%至6.5%。去年越南全年的經濟成長率為2.58%，創逾30年來新低；而在COVID-19疫情之前5年，越南經濟成長率每年平均為6.55%。

● 印尼

印尼展開一般民眾追加劑施打計畫，與此同時，印尼國內新增確診病例創近3個月高點。

被納入優先施打追加劑對象的年長者與免疫力受損者在地方健康中心大排長龍，等待接種注射。印尼迄今確診病例超過400萬例。

※ 大洋洲

● 澳洲

世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）12日承認，他明知染疫還接受記者採訪拍攝，但堅稱自己全程保持社交距離並戴口罩，只有拍照時才拿下來，至於旅遊史申報「有誤」則是經紀人的疏失。

法新社報導，喬科維奇坦承向澳洲政府提交的旅遊史聲明不實，不過他把責任推給經紀人，聲稱是「並非有意的人為疏失」。

※ 歐洲

● 英國

英國首相強生（Boris Johnson）12日為了曾出席一場在唐寧街首相官邸花園舉辦、卻違反防疫規定的派對，表達「由衷歉意」。而儘管遭到在野工黨領袖斥為「無恥之徒」，強生仍反駁要他下台的呼聲。

英國布里斯托大學研究顯示，新型冠狀病毒暴露於空氣後，20分鐘內感染力會減少90%，且絕大部分感染力是在前5分鐘就喪失。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這項研究結果再度強調COVID-19短距離傳播的重要性，也凸顯了保持社交距離、佩戴口罩可能是預防感染的最有效方法。保持空氣流通雖然仍有用，但影響可能較小。

● 法國

法國最大小學教師工會Snuipp-FSU於12日表示，約3/4的法國教師不滿政府修改學童COVID-19篩檢相關規定，13日將發動罷工抗議，恐迫使全法近半數小學停課。

● 德國

由於Omicron在疫苗接種率低於歐洲部分國家的德國快速傳播，德國12日通報新增8萬430起病例，創下疫情爆發以來單日新高。

德國累計感染總數為766萬1811人。12日新增384人病故，累計11萬4735人染疫病歿。

● 瑞士

瑞士政府12日表示，瑞士將縮短隔離天數一半至5天，以因應這波可能對經濟造成影響的疫情。

● 俄羅斯

俄羅斯副總理高里可瓦（Tatiana Golikova）12日表示，境內迄今已通報698起Omicron變異株病例，政府準備在本週結束前推出新措施，以遏止Omicron傳播。

※ 美洲

● 美國

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）11日表示，Omicron變異株如野火燎原般蔓延全美各地，每個人都很有可能接觸病毒，但打過疫苗的人若感染，情況會較好。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，佛奇對戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）資深副總裁莫里森（J. Stephen Morrison）表示：「Omicron擁有令人驚奇且前所未見的傳播能力，終究會找上幾乎每個人。」

美國COVID-19疫情近日隨Omicron變異株流行而擴大傳播；人口約1000萬的洛杉磯郡累計染疫人數10日突破200萬大關，陽性率達21.4%。

涵蓋洛杉磯市及周邊城市的洛杉磯郡，10日單日新增4萬3582人確診，使得COVID-19疫情自2020年春天爆發以來將近2年，累計確診案例達201萬。

多名美國聯邦參議員提出法案，要求中國政府在90天內配合國際疫源調查，否則將授權美國總統對中共官員、可疑實驗室領導階層等祭出制裁。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）10日率領史考特（Tim Scott）、柯寧（John Cornyn）、葛拉斯里（Chuck Grassley）與海格提（Bill Hagerty）等15名同黨議員，提出「冠狀病毒起源驗證、調查與認定法案」（Coronavirus Origin Validation, Investigation, and Determination Act，依全名起首字母簡稱為COVID法案），希望用制裁逼中國就範。

根據盧比歐辦公室12日公布的草案內容，若法案生效90天內，中國仍不允許國際針對武漢可疑實驗室進行透明調查，包括武漢病毒研究所，美國總統將得以對研究所領導階層與附屬機構、中國共產黨或國務院官員，以及起初涉及掩蓋疫情的人士祭出制裁措施。

由於傳染力強的病毒變異株Omicron在美國迅速擴散，總統拜登政府11日宣布讓學校不停課的多項新增防疫措施，包括每月增加篩檢1000萬劑等。

美國首席防疫專家佛奇11日表示，Omicron變異株如野火燎原般蔓延全美各地。圖為4日美國民眾戴口罩搭乘紐約地鐵。（中新社）

● 加拿大

加拿大魁北克省（Quebec）省長雷哥（Francois Legault）表示，將在未來幾週內，向未接種疫苗者課徵新的健康稅。

雷哥說：「我們正設法讓所有拒絕接種疫苗的成年人在健康方面做出貢獻」，因為他們為「所有魁北克人帶來經濟負擔」。

● 墨西哥

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）二度確診COVID-19，他12日表示，狀況還好。他還告訴墨西哥民眾，Omicron沒那麼嚴重。

● 巴西

巴西衛生部12日表示，過去24小時新增8萬7471起感染病例，境內確診累計達2271萬6931例，染疫不治病例新增133例，境內累計62萬371人病歿。（編輯：劉淑琴/核稿：林治平、張曉雯）1110113