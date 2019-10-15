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台積電續強領漲 台股盤中站穩萬一關卡

最新更新：2019/10/15 11:11

（中央社記者江明晏台北15日電）美重大財報出爐前夕，市場觀望，歐美股收低，台股14日啟動補漲行情，股價飛躍「萬一」大關，今天大盤續強，台積電持續點火，盤中一度來到11126.45點，創2018年9月以來新高。

美國華爾街股市14日略為收低，在重大財報即將出爐之前，市場正權衡美、中上週達成的局部貿易協議。歐洲主要股市14日回檔，原因在中國經濟數據疲軟，抵消了與美國達成局部貿易協議所形成的樂觀情緒。

至11時，台股加權指數來到11118.19點，上漲51.24點，成交值來到新台幣749.54億元。盤中一度來到11126.45點，創2018年9月以來新高。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）再創歷史新高，達49.91美元，相當台股每股305.65元，台積電今天股價也持續走高，早盤一度達新台幣295.5元，同創歷史新天價。

股王大立光股價漲幅近1%，至4500元。鴻海股價來到74.9元，上漲0.54%。

印刷電路板（PCB）族群續強，燿華上漲近1%，至37.8元，欣興漲0.76%，至46.7元，臻鼎-KY至126.5元，上漲逾2%。

日盛投顧指出，台股支撐為月線約在10900點附近，壓力為11200點附近，技術指標短線仍偏多，櫃買指數線型顯示恐短線整理，近期法人著墨較深的族群包括PA、散熱、IC設計、PCB、生技等。（編輯：楊凱翔）1081015

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