營建署：第一階段社會住宅4萬戶年底達標

（中央社記者蘇思云台北27日電）內政部營建署今天表示，社會住宅第一階段4萬戶目標，預計年底達標。營建署未來也會結合住都中心與國營事業，一起興建社會住宅，達到總統蔡英文8年12萬戶社會住宅的目標。

對於有媒體評論質疑直轄市、縣市的國土計畫草案中，沒有達到中央原先給各縣市的社會住宅目標值，內政部營建署今天發布新聞稿表示，已經密集召開國土計畫審議會專案小組會議，也會請各直轄市、縣市政府調整社會住宅興辦數目。

內政部營建署國民住宅組組長歐正興表示，現在積極結合國家住宅與都市更新中心與國營事業，一起參與興建社會住宅，推動進度持續穩健成長。

政府為了落實重大住宅政策，達成8年12萬戶社會住宅的目標，內政部在審議直轄市國土計畫草案時，考量各縣市人口密度與住宅供需，把社會住宅目標值納入各直轄市、縣市住宅部門計畫中。其中新北市4萬戶、桃園市1萬2444戶、台中市1萬1396戶、台南市4000戶、高雄市6000戶。

歐正興表示，社會住宅第一階段希望2017年到2020年可以完成4萬戶社宅，截至2月底已完成3萬3000戶，完成進度83%，目標計劃可以在今年底如期達成。

至於社會住宅第二階段預計於2021到2024年興建8萬戶，歐正興提到，中央已經盤點565處、共330公頃適合興建社會住宅的基地，可興建戶數超過8萬戶。住都中心今年也優先啟動雙北11處社會住宅興辦，並在3月19日召開首批11處社會住宅基地勞務採購案說明會。（編輯：張均懋）1090327