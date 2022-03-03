早安世界》俄羅斯猛轟烏克蘭 歐洲快速出現大規模人口遷移
俄羅斯猛轟烏克蘭 歐洲快速出現大規模人口遷移
俄羅斯入侵烏克蘭的部隊改變戰術，2日加強轟炸烏克蘭都市，以飛彈攻擊住宅區和政府大樓，第2大城哈爾科夫24小時內至少21死，南部靠近克里米亞半島的刻松市被俄軍完全包圍。聯合國難民署統計，在俄羅斯入侵烏克蘭的第7天，累計已有超過83萬名烏克蘭人逃往他國，這是歐洲至少30年來最快速形成的大規模遷徙。同時，烏克蘭總統澤倫斯基提出的種族滅絕控訴，將由位在海牙的國際法院於7日開始舉行聽證。（看完整報導）
美對俄國關閉領空 俄羅斯最大銀行將退出歐洲市場
俄羅斯軍隊2月24日入侵烏克蘭之後，西方國家陸續祭出將俄國銀行逐出SWIFT等金融制裁。俄羅斯規模最大的「俄羅斯聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）3月2日宣布，因制裁措施讓該行備感壓力，將退出歐洲市場。俄羅斯當局為阻止外資不斷撤離，祭出暫時性限制措施，不讓外國投資人出售俄國資產。美國總統拜登1日則宣布跟進歐盟的做法，禁止俄羅斯任何飛機進入美國領空。（看完整報導）
俄羅斯直升機入侵北海道空域 日本嚴重抗議
在俄羅斯侵略烏克蘭之際，日本政府表示，一架研判屬於俄羅斯的直升機2日上午10時左右入侵日本北海道根室半島外海的日本領空，航空自衛隊戰機緊急升空因應，警告這架直升機飛離。日本政府隨即透過外交途徑向俄羅斯政府提出嚴重抗議，指俄國從2月以來透過軍事演習等方式，展現其可橫跨東西的活動能力，也在日本周邊海空域頻繁活動，日本政府強烈要求俄羅斯防止再度發生這類侵犯行為。（看完整報導）
日本認可小黃卡 台灣商務客打完第3劑入境免居家隔離
日本1日起實施不含觀光入境的防疫新措施，自台灣返回日本或入境者持有符合條件的疫苗接種證明書、並接種完第3劑者就不需要居家隔離，台灣疫苗接種紀錄卡（小黃卡）也在認可之列。至於接種過的疫苗種類，第1、2劑須為BNT、AZ、莫德納或嬌生，第3劑則必須是BNT或莫德納，台灣研發生產的高端疫苗未獲日本認可，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會持續溝通，日方承認高端的時間「應該為期不遠」。（看完整報導）
拜登首場國情咨文談抗俄疫情等4重點 幾乎未提中國
拜登出任總統的第一年，美國遭到疫情和經濟不穩定的打擊，現在又碰上俄羅斯入侵烏克蘭的重大國際危機，他在美東時間1日晚間發表上任後首場國情咨文，強調團結抗俄、抗疫、抗通膨、打擊犯罪等4大重點，只提到一次中國。針對烏克蘭情勢，拜登承諾繼續組建全球聯盟來對抗俄國，同時保證美國部隊不會參戰。拜登也強調國家將邁入抗疫新階段，關閉商家和校園的時期已結束，「生活不需再受疫情控制」。專家分析，拜登這場演說的目的在於，釋出「他瞭解美國人民過去兩年經歷了什麼」的訊號。（看完整報導）
美跨黨派代表團結束2天行程離台 蓬佩奧今會蔡總統
美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的跨黨派前資深官員代表團1日訪台，2日上午會見總統蔡英文。穆倫說，訪團在此刻來台，反映美國對台灣強健夥伴關係的跨黨派支持，他並說，維護台海和平不僅符合美國利益，也符合全球利益，美國將繼續反對任何片面改變現狀的行為。行政院長蘇貞昌接見訪團時表示，雙方將討論如何合作，讓極權獨裁者如中國不敢輕舉妄動。訪團在2日晚間結束2天行程搭機離開。美國前國務卿蓬佩奧則在2日晚間抵台展開3天訪問，預計3日與蔡總統會面。（看完整報導）
三接外推環差案過關承諾生態監測頻率 中油拚2025年完工
環保署2日審查中油三接外推環差案，環評委員要求殼狀珊瑚藻、漂沙現場調查仍要維持冬、春季每月一次，夏、秋每季一次，另外介定柴山多杯孔珊瑚監測範圍往外延伸5公尺等，本案修正後通過。中油說，達穩定供氣供電的同時將善盡開發者的生態責任，預定2025年完工。經濟部表示，台灣的能源政策目標是極大化再生能源，天然氣扮演橋接角色，未來若北中南都有接收站，能讓天然氣與電力供應穩定提高。（看完整報導）
教召14天新制首梯5日入營 每天操滿10小時兩週無休
為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集試行驗證，首梯受召人員5日入營，有別過往在軍事營區報到，首批召員將自行前往戰術位置（桃園蘆竹山腳國小），熟悉戰時的戰場環境，以防守林口海灘為訓練目標。考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時（含夜間2小時），合計訓練136小時。此外，受召人員報到時手機將集中保管造冊，每天晚上7時至8時與9時至10時兩個時段開放使用，並提供充電設備。（看完整報導）
台鋼備妥10億資金進軍中職 跨足籃棒球3項運動
台鋼集團2日到中華職棒簽加盟意向書，確定隊名為台鋼雄鷹隊，之後繳交經營計畫書，才會經過中職常務理事會審核。除了已準備好新台幣10億元資金，雄鷹隊董事長王炯棻表示，35天內會提交企劃案，屆時包括領隊、總教練都會確定。台鋼已有台南市台鋼足球隊、T1職籃台鋼獵鷹隊，如今再成立台鋼雄鷹棒球隊，跨足3個領域。（看完整報導）
陝西再傳疑似遭拐賣女子遭禁錮 紐時：中國官方公信力重大挑戰
江蘇徐州一名婦女生下8個孩子卻遭夫家以鐵鏈束脖的人間醜聞在中國社會延燒一個多月，紐約時報形容，「鐵鏈女」已成中國社會不公的象徵，可說是北京當局公信力近年來面臨的最大挑戰之一。但陝西佳縣日前也傳出類似事件，據稱被害人可能是多年前失蹤的西部大學生，官方表示著手調查，不過中國民眾並不買帳。中國公安部2日公布，未來10個月展開打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，重點偵破積案。有網友在微博留言說，救不出如今下落不明的徐州被害人，這些行動都是做秀。（看完整報導）
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