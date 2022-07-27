農糧署：鳳梨釋迦轉作補助調高至20萬元

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）農糧署今天表示，因應產區民代反映農友意見，鳳梨釋迦轉作補助由原本每公頃新台幣10萬元增至20萬元，包括酪梨、榴槤、紅毛丹等，轉作大目種釋迦則維持不變。

農委會農糧署今天發布新聞稿表示，因應中國從民國110年9月20日起暫停輸入台灣釋迦，因為受影響的是鳳梨釋迦，農委會除推出強化內、外銷及加工因應，之後也鼓勵果農轉作，不過立委劉櫂豪日前向農委會提議，鳳梨釋迦消費市場結構已經明顯改變，加上農民團體及農民反映補助金額太低，因此做出調高決定。

農糧署作物生產組組長陳立儀接受中央社記者電話訪問時說，鼓勵申請鳳梨釋迦轉作從1月1日起，迄今申請轉作面積為250公頃，今年預計轉作400公頃，應可達成，明年轉作面積則等年底檢視後決定，轉作總面積每年滾動式檢討決定。而未扣除申請轉作部分，鳳梨釋迦的年收穫面積為2849公頃，

農糧署統計，推動加強外銷、內銷及加工等三箭措施，共執行1萬2452公噸，包括研發全果冷凍鳳梨釋迦外銷日本、拓展國內超市、傳統市場及開發鳳梨釋迦果丁等冷凍加工新產品，在台北果菜批發市場的鳳梨釋迦主產期間，從110年12月1日到111年3月31日，交易均價每公斤56.4元，比產地成本價40到45元高，顯示成效。

長期來說，農糧署還辦理「鳳梨釋迦轉作及品種更新措施」，藉此調減種植面積、降低產銷失衡頻率，共分2階段進行，第一階段是1月1日起到4月底，第二階段則從6月15日到8月底止，農糧署提醒農民把握時間提出申請，全都比照調高後的補助金額。

陳立儀指出，為了避免鳳梨釋迦過度轉移品種至大目種釋迦，引發大目釋迦產銷壓力，所以品種更新補助仍維持每公頃5萬元；因為國人偏愛大目釋迦，目前栽種面積2500公頃，交易均價每公斤70元以上。

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農糧署補充，除了轉作補助，還補助轉作農友有機質肥料，例如慣行栽培每公頃2萬元，有機或友善耕作每公頃3萬元。另轉作果樹採有機或友善耕作者，還可申領生態保育獎勵每年每公頃3萬元，轉型期前3年尚可額外獲得有機農業生產補貼每年每公頃5萬元。

以及補助建置產銷設備，包括田間管理農機具、分級包裝及理集貨設備、冷藏（凍）運輸車輛、預冷貯藏等冷鏈設備，藉此健全產銷供應鏈。果農除可轉作酪梨、榴槤、紅毛丹等，農糧署配合地方產業需求，增納甜龍筍、綠竹筍、木鱉果、紅釋迦及番石榴等品項。（編輯：張芷瑄）1110727