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早安世界》法務部執行死囚黃麟凱槍決 賴總統任內伏法第1人
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早安世界》法務部執行死囚黃麟凱槍決 賴總統任內伏法第1人

2025/1/17 07:06（1/17 08:00 更新）
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法務部16日晚間執行死囚黃麟凱槍決，成為總統賴清德任內首名伏法死囚。圖為槍決後，黃麟凱遺體運出台北看守所，場外大批媒體守候關注。中央社記者王騰毅攝 114年1月16日
法務部16日晚間執行死囚黃麟凱槍決，成為總統賴清德任內首名伏法死囚。圖為槍決後，黃麟凱遺體運出台北看守所，場外大批媒體守候關注。中央社記者王騰毅攝 114年1月16日
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法務部執行死囚黃麟凱槍決 賴總統任內伏法第1人

法務部16日晚間10時2分執行死囚黃麟凱槍決，成為總統賴清德任內首名伏法死囚。最近一次執行時間至今已將近5年，為縱火燒死6名親友的死囚翁仁賢。黃麟凱民國102年間服役時不滿王姓前女友追債而潛入女方家絞殺前女友母親，再姦殺前女友，最高法院於106年判處死刑定讞。法務部指出本案為犯罪情節最嚴重犯行、手段殘忍，符合113年憲判字第8號最嚴密法律程序、未有司法救濟程序進行中等4大執行理由。台灣目前待決死囚共36人，判刑定讞近25年的黃春棋、陳憶隆，是等待槍決最久的死囚；殺害母親、婆婆及丈夫的林于如，則是唯一女死囚。（看完整報導

賴總統接見韓國瑜：在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下

第60屆美國總統就職典禮20日將於美國首都華府國會山莊前草坪舉行，台灣慶賀代表團由韓國瑜擔任團長，總統賴清德16日接見訪團交付建立台美關係新里程碑等三項任務，包括：傳達台灣人民誠摯的祝福、清楚傳達台灣人民對民主堅定的承諾，以及希望能夠建立台美關係新里程碑。賴清德並表示，「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」，最重要的就是團結，「團結真有力」；他盼韓國瑜發揮智慧，帶著朝野合作的溫暖回到台灣。（看完整報導

考量覆議總預算案？卓榮泰：持續思考自力救濟

在野黨立院黨團近日表態大幅減列各部會今年度文宣及業務費用，行政院長卓榮泰16日召開「114年中央政府總預算相關說明」記者會，邀集國科會經濟部陸委會國防部、農業部、數發部、內政部等部會代表與會，說明總預算案可能受衝擊的面向。卓榮泰表示，在野黨提出多項通案刪減的提案，將弱化國家發展5大層面。對於媒體關注政院是否對總預算案提覆議，卓榮泰則說，須看立法院是否仍報復性刪減總預算而定，政府會持續思考自力救濟，提出應有作為。（看完整報導

總預算案協商再度破局 柯建銘與藍白數度口角

立法院15日下午起密集協商114年度中央政府總預算案（公務預算部分），但截至16日中午，連續兩天議程都僅在程序發言，民進黨團總召柯建銘與藍、白立委之間多次爆發口角，協商無法聚焦。立法院長韓國瑜宣告散會前表示，目前還是沒有共識，呼籲大家保持溝通。（看完整報導

黃仁勳：Blackwell將採CoWoS-L先進封裝 台灣總部據點還在選擇中

輝達執行長黃仁勳16日搭專機抵達台中，下午先到潭子區矽品精密工業有限公司出席新廠揭牌活動，晚間到逢甲商圈夜市吃美食。黃仁勳在機場接受採訪表示，輝達人工智慧平台Blackwell將從CoWoS-S先進封裝製程，逐步轉移到更高階複雜的CoWoS-L製程。外界關注輝達是否已決定在台灣設立海外總部的據點，黃仁勳回應還在選擇中，至於在台北還是台中，他表示「我還不知道」。（看完整報導

台積電法說會重點整理 資本支出創新高AI需求強勁

眾所矚目的台積電法說會16日登場，公布2024年第4季營運結果，營收與獲利同創單季新高，單季每股純益14.45元。2024年總營收與獲利也都改寫新高紀錄，每股純益45.25元。董事長暨總裁魏哲家表示，AI需求強勁，AI加速器營收在2024年成長超過2倍後，2025年可望再倍增；為支持客戶成長，台積電資本支出將創新高，達380億至420億美元。（看完整報導

以色列哈瑪斯停火19日生效首批釋33人質 加薩再遭空襲20死

以色列與哈瑪斯在加薩的戰火延續15個月，造成嚴重傷亡，9成加薩民眾流離失所。在美國、埃及、卡達介入協商下，雙方15日初步達成6週的停火與人質釋放協議，同意分3階段協商，永久結束戰爭。巴勒斯坦民眾得知消息後，紛紛走上街頭慶祝。卡達總理穆罕默德表示，33名以色列人質將在這項協議第一階段、42天期間內獲釋。然而加薩隨即遭受以色列空襲，造成至少20人喪生。（看完整報導

彈劾案第2次開庭 尹錫悅方主張戒嚴合理

韓國憲法法院16日就總統尹錫悅彈劾案第2次開庭，約進行3小時，尹錫悅如同第1次開庭未親自出席。尹錫悅方在辯論中主張去年12月宣布戒嚴，是因為尹錫悅收到許多關於「選舉舞弊」的舉報，懷疑中國、北韓駭入中選會系統混入假票，才做出不得已的決定。律師團並指國會彈劾案存在程序缺陷，法院應駁回。國會方則主張尹錫悅在非發生戰爭、動亂的狀況下宣布戒嚴，未按程序經過國務會議討論，並限制國會活動，違反憲法與戒嚴法。（看完整報導

拜登告別演說5重點 對未來提警告「權和錢集中在少數人」

美國總統拜登將卸任，也將結束超過半世紀的從政生涯。拜登15日發表告別演說，祝賀下任政府順利，並警告美國漸形成少數富豪掌控的寡頭政治，若權力遭濫用且缺乏制衡，將嚴重威脅民主及每個人公平發展的機會，呼籲民眾守護美國理念。同時拜登也警告，隨著共和黨籍的候任總統川普準備在幾天後重返白宮，美國人正在被錯誤訊息壓垮，新聞自由正在惡化。（看完整報導

流感疫情10年最高 疾管署春節加開特別門診1230診次

衛福部疾管署最新統計，國內5日至11日類流感門急診就診約13萬9000餘人次，為近10個流感季同期最高，疫情呈上升趨勢，預測流感疫情高峰將落在農曆春節前後，屆時單週就診恐上看15萬人次。疾管署宣布，初一至初三加開傳染病特別門診1230診；目前全國公費流感疫苗剩餘40萬餘劑，想打要快。（看完整報導

開箱老照片》揚名國際高球界的兄弟檔

出生於台北林口的陳志明、陳志忠，家住在林口球場旁，兩兄弟從小就在林口球場打工，後來都成為揚名國際的高爾夫球運動員，至今也仍活躍於高球界。陳志明業餘時代就表現傑出，其中以1976年艾森豪盃個人冠軍為最高榮譽。陳志忠1980年轉職業選手後，1983年取得美國職業高爾夫球系列賽事參賽資格，並榮獲最佳新人獎。1987年洛杉磯公開賽陳志忠奪冠，成為史上第一位在男子美巡賽封王的台灣球員。（看完整報導

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