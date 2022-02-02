COVID-19全球最新情報 2/2

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（中央社台北2日電）研究發現「匿蹤Omicron」傳播速度是原版1.5倍；美國染疫病故逼近百萬，社會衝擊難磨滅；美FDA全面批准莫德納疫苗，供18歲以上成人施打；俄羅斯、羅馬尼亞與韓國新增確診創新高。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）警告，為遏止疫情而衍生的大量廢棄物。對於人類與環境衛生構成威脅。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間2日上午7時，全球至少568萬3918人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少3億8097萬2264人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心1日公布，國內新增60例確定病例，分別為16例本土個案及44例境外移入，本土個案分別為高雄9例、桃園7例；另確診個案中無新增死亡。

截至目前台灣累計1萬8850例確診，分別為3715例境外移入，1萬5081例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計127例移除為空號。

2020年起累計851例死亡病例，其中838例本土，另13例為境外移入。

● 中國

中國國家衛健委1日通報，1月31日中國全境新增確診病例66例，其中本土病例27例；另有無症狀感染者31例，其中本土1例。總計28例本土染疫者中，浙江杭州即占13例，北京為3例。

北京冬季奧運被視為2022年中國頭等大事，但鄰近開幕前夕，中國仍面臨缺雪、疫情、國際抵制等諸多難關。

● 香港

香港醫院管理局行政總裁高拔陞1日表示，COVID-19的Omicron變種病毒傳播率異常地高，加上香港疫苗接種人數不盡理想，春節後出現大型爆發的機會已達危險水平，海嘯式爆發可能隨時發生。

● 日本

雖然COVID-19疫情延燒，但不少業者樂觀評估今年第3季後可望恢復出境旅遊。布局疫後旅遊，日本滋賀縣向台灣旅客推薦琵琶湖等11個慢活景點，紓解疫情帶來的煩悶。

● 韓國

韓國單日確診數在春節連假期間仍續創新高，截至1日凌晨零時，新增1萬8343例，居家治療人數也逼近十萬大關；韓國政府向美國輝瑞大藥廠購買的口服藥追加1.1萬人份運抵仁川機場。

※ 歐洲

● 葡萄牙

葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）1日確診COVID-19。他幾天前才在大選中贏得國會逾半席次，正準備單獨執政。

法新社報導，內閣並指柯斯塔沒有任何症狀，將遵照規定隔離7天。

● 俄羅斯

俄羅斯衛生部門表示，因Omicron變異株肆虐，俄國1日單日新增確診創12萬5836例紀錄，高於前一天的12萬4070例，政府防疫小組另通報，新增663人染疫死亡。

● 羅馬尼亞

羅馬尼亞1日通報新增4萬18例確診，創下新高，還有新增95人染疫死亡，這個人口2000萬的國家累計死亡病例6萬122例。

雖然羅馬尼亞的患者住院人數攀升，仍遠低於去年10月至11月之間的疫情高峰，當時各級醫院人滿為患，而羅馬尼亞的每百萬人中的新增死亡病例數居全球之首。

● 丹麥

儘管COVID-19Omicron變異株病例創紀錄新高，丹麥2月1日仍告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。

目前丹麥每天新增約4萬至5萬起COVID-19病例，相當於國內580萬人口的1%左右。但衛生官員認為相關數字很快會開始下降。

1月31日刊出的丹麥研究指出，高傳染力變異株Omicron的亞變種BA.2，比原始版本的傳染力還要高。

BA.2又稱「匿蹤Omicron」，今年稍早首度現蹤。法新社報導，BA.2目前已取代Omicron首代變異株BA.1，成為丹麥主要病毒株。

● 義大利

路透社報導，義大利衛生部表示，1日通報新增5萬7715例確診，比前一天的10萬4065例大幅減少，於此同時，新增死亡病例由235攀升至349例。

● 英國

路透社分析報告顯示，英格蘭今年截至目前的COVID-19確診病例中，疑為二次感染的占約10%。

英國衛生安全局（UKHSA）表示，英國自疫情爆發以來累計確診達1730萬例，而英格蘭迄今可能的二次感染病例有58.8萬例。

單就1日而言，英國通報新增9萬2368人確診，51人病故。英國至今累計死亡病例達15萬5754例，高居全球第7。

※ 美洲

● 美國

COVID-19疫情爆發近2年以來，美國染疫病故已快逼近100萬人，甚至直接減少美國人的平均餘命，凸顯疫情對美國社會與家庭難以磨滅的破壞。

美國食品暨藥物管理局（FDA）1月31日全面批准莫德納疫苗的使用，准許提供給18歲以上民眾施打，是美國FDA全面批准的第2支COVID-19疫苗。

美國確診天天破6位數，為讓6個月大至未滿5歲幼童盡快獲得疫苗保護，華郵報導，美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech計劃1日向美國衛生機關申請緊急授權，最快可望2月底通過。

● 巴西

巴西郵輪協會（Clia）1月31日決定將巴西港口的運營暫停至2月18日，以分析COVID-19大流行的演變以及變異株Omicron的影響。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平、蔡佳敏）1110202