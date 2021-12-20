COVID-19全球最新情報12/20

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（中央社台北20日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，Omicron來襲歐洲耶誕變調，荷蘭祭封鎖措施；倫敦Omicron病例激增，市長宣布進入重大事件狀態，英衛生大臣拒排除耶誕節前祭限令可能性。

瑞士媒體報導，科學家發現病毒對某些人群影響特別大，除年齡因素外，基因和血糖標準恐是另2個重要的風險因素。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間20日上午7時，全球至少535萬3805人因COVID-19病逝，至少2億7464萬8166人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心19日公布新增6例境外移入病例，沒有本土個案；另確診個案中新增一例死亡，為60多歲本國籍男性，7月2日解隔離，死因為肺衰竭，研判與染疫有關。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6805例確診，分別為2152例境外移入，1萬4599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計111例移除為空號。2020年起累計850例死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

● 中國

中國18日共新增44例確診病例，其中浙江省占31例，而疫情嚴重的紹興市有25例。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）18日共報告新增83例確診病例，其中境外移入有39例。本土新增確診則有44例，包括浙江的31例（紹興25例、寧波6例）；陝西西安有10例，廣東東莞2例、廣州1例。

● 韓國

韓聯社報導，韓國中央防疫對策本部19日通報，截至當天零時，境內確診病例新增6236例，累計確診56萬5098例。

單日新增病例較前一天減少1077例，時隔5天回落至7000例以下，並且較一週前也減少447例。新增病例減少主要是因為週末檢測數量減少，以及前一天降雪導致前往檢測站要求檢測的人數減少。

當天新增78例死亡病例，累計4722例，平均致死率0.84%。

● 伊朗

伊朗19日發現境內首個Omicron變異株確診病例，一名來自德黑蘭的男性自阿拉伯聯合大公國返國後，檢測結果呈陽性。

伊朗是COVID-19大流行期間災情最慘重的中東國家，迄今累計通報13萬人病故。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲官員19日表示，儘管澳洲新增確診病例上升，也沒有必要限制耶誕節慶祝活動，因為澳洲的高接種率有助人們遠離醫院。

澳洲人口最多的新南威爾斯州（New South Wales）通報新增2566例病例，比前一天的2482例高。但收容重症的加護病房病例數仍然很低，只有28例。

※ 歐洲

● 英國

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）19日拒絕排除會在耶誕節前夕祭出進一步防疫限制的可能性，並指Omicron變異株的傳播發展非常快速。

COVID-19具高度傳染力的Omicron變異株肆虐，英國確診病例激增，倫敦市長宣布進入「重大事件」狀態，協助首都各大醫院因應住院人數的飆升。

路透社報導，英國衛生安全局（UKHSA）最新數據顯示，英國各地Omicron確診病例於格林威治標準時間17日18時來到約2萬5000例，比24小時之前增加一萬多例。

● 德國

Omicron變異株肆虐英國，使確診數激增，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）宣布進入「重大事件」狀態；德國衛生當局18日晚間宣布，英國已被列入COVID-19高風險國家名單。

隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特．科赫研究所（RKI）表示，這一轉變將於19日午夜生效，來自英國的入境者無論是否已打疫苗，都必須進行為期兩週的隔離。

● 荷蘭

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）18日宣布，為因應Omicron變異株，所有非必要商店、文化和娛樂場所都必須暫時關閉至2022年1月14日，學校則至少將關閉到明年1月9日。

荷蘭在住家訪客人數方面也面臨更嚴苛的限制，每戶住家最多2名訪客，室外群聚也以2人為限。

● 比利時

約3500名不滿COVID-19防疫措施的比利時民眾19日走上街頭，並與警方爆發衝突。

比利時的單日新增確診病例約莫一萬例，當局開始收緊防疫規範。比利時的疫苗接種行動還算成功，並且已開始注射加強劑，不過仍有少數人質疑強制疫苗接種與認證措施，或者反對封城。

法新社記者現場目擊，鎮暴警察強勢驅離，扔擲石塊與瓶子的民眾竄逃至五十週年紀念公園（Jubilee Park），而便衣警察則逮捕數個滋事民眾。

不滿COVID-19防疫措施的比利時民眾19日又走上街頭，並與警方爆發衝突。（安納杜魯新聞社）

● 義大利

高傳染力的Omicron變異株引發擔憂，義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）19日報導，義大利政府正考慮實施新的防疫措施，以避免假期染疫人數激增。

報導指出，本月23日，總理德拉吉（Mario Draghi）召開內閣會議後，可能宣布新規定，要求已接種疫苗者進入人潮擁擠場所前，須出示病毒篩檢陰性證明；且在戶外也要戴口罩。

根據現行規定，已接種疫苗或曾染疫痊癒者皆可自由進入室內場所，包含酒吧、餐廳、博物館、電影院、夜店，或觀賞體育賽事。

義大利衛生部19日通報，單日新增2萬4259人染疫，低於前一天的2萬8064人；新增97人病故，同樣低於前一天的123人。

自去年2月以來，義大利累計確診病例達538.9萬例，總死亡病例有13萬5641例。

※ 美洲

● 美國

美國空軍發言人18日表示，上週協助美國國務卿布林肯（Antony Blinken）出訪英國和東南亞的2名空軍機組人員確診。

路透社報導，先前未對外曝光過的這兩起新病例，讓布林肯出訪專機上採驗呈陽性反應的人數來到3人。國務院15日透露，布林肯訪團一名隨團記者也確診。

● 巴西

巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）18日宣布，將施打疫苗追加劑所需的最短期限，從5個月減為4個月。

● 秘魯

秘魯衛生部19日通報境內首批Omicron變異株確診病例，一共4例，1人自南非入境，另外3人是境內人士。

路透社報導，秘魯人口約3300萬，迄今COVID-19確診總數共約226萬，約20.2萬人病歿，而自COVID-19疫情2020年初爆發以來，秘魯人均死亡率一直高居全球第一。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1101220