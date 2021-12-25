COVID-19全球最新情報12/25

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耶誕假期前夕，法國24日通報，過去24小時新增9萬4124起確診病例創新高。圖為民眾23日在龐畢度文化中心前檢測站排隊。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 110年12月24日

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（中央社台北25日電）美國目前COVID-19單日新增感染已超過今夏Delta變種時的峰值，但數以百萬計民眾仍準備長途旅行過耶誕。不過，在耶誕前夕，美國聯合航空與達美航空兩家公司分別取消近百個航班。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間25日上午7時，全球至少539萬1425人因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫病逝，至少2億7880萬5583人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，24日COVID-19本土維持零確診，也沒有死亡個案，另新增20例境外移入病例。

● 日本

日本繼大阪與京都後，東京都24日也確認出現首例感染途徑不明的Omicron變異株社區傳播確診者。

日本厚生勞動大臣後藤茂之24日晚間宣布正式批准使用美國默沙東集團（Merck & Co）的COVID-19口服藥，最快將於27日配送到各醫療機構供患者服用。

● 泰國

泰國24日通報，東北部膠拉信府（Kalasin）出現境內首宗Omicron社區群聚感染，目前已有21例確診。

● 越南

邁入2022年開始倒數，越南單日新增確診病例動輒破萬，首都河內市每天染疫人數更屢次排名全國第一，耶誕熱鬧氣氛不再，官方下令跨年、農曆年都不准民眾群聚。

越南2021年疲於應對COVID-19疫情，單日新增萬人確診已是「新常態」，官方一邊喊說要「與病毒共存」，但因為疫情起伏不定，只好又祭出防疫管制，行馬街上的攤商大喊生意難做。中央社記者陳家倫河內攝 110年12月24日

● 中國

陝西省西安市23日起因為COVID-19疫情而封城，中國官方24日通報，新增55例本土確診中，陝西共52例，其中西安市占49例。

● 新加坡

Omicron變異株蔓延全球多國，新加坡24日起改變案例計算方式，在新的歸類方式下，單日大增82人確定感染Omicron，包括17起本土案例及65起境外移入。

新加坡衛生部24日晚間在網站更新疫情資訊，最新數據指出，星國24日新增265人確診COVID-19，其中79人為境外移入；全國至今累計確診案例為27萬7307起；病故人數維持820人。

※ 歐洲

● 英國

英國首相強生24日在平安夜發表談話，敦促社會大眾都去接種COVID-19疫苗，在確診病例激增下，當作給國家和家人最好的禮物。

英國政府24日通報，過去24小時新增12萬2186起確診病例，較前一天高出2000多例。

● 義大利

義大利單日新增COVID-19確診人數創下空前新高，政府下令收緊防疫限制措施，包括禁止所有公開跨年慶祝活動。

義大利23日通報，新增4萬4595例COVID-19確診，較一週前激增逾70%，並創下單日新高紀錄。因傳染力強的Omicron開始在境內迅速擴散。

● 法國

法國24日通報，過去24小時新增9萬4124起確診病例，為COVID-19疫情爆發以來最高紀錄，這是法國連續第2天新增確診病例創新高。

※ 中東

根據中東6個波斯灣阿拉伯國家衛生部公布的數據，隨著Omicron變異病毒株在全球擴散，這些國家近幾個月原本低落或持續減少的新增確診人數，如今再度攀升。

所有波灣6國都已在境內發現Omicron病例，但它們公布的單日確診數據並未詳列感染的病毒株。

其中人口最多的沙烏地阿拉伯，單日染疫人數已由9月底以來的50人左右，躍升至23日的252人。當地本月1日通報首例Omicron確診，衛生當局本週建議民眾避免所有非必要國外旅行。

阿曼、卡達和巴林新增染疫人數也上升，但比較不劇烈。科威特22日則通報新增143例確診，創下8月底以來單日最高紀錄。

※ 美洲

● 美國

美國總統拜登採取措施支援醫院，並對民眾分發快篩試劑，但專家表示，無論這些方法多受歡迎，都做得太少且為時已晚，無法阻止耶誕節和新年期間與Omicron相關的病例數激增。

美國聯合航空（United Airlines）與達美航空（Delta Air Lines）23日表示，由於Omicron變異株疫情重創機組人員和營運，兩家公司分別取消耶誕前夕近百個航班。

德國漢莎航空集團（Lufthansa）執行長史波（Carsten Spohr）24日表示，由於Omicron變異株擴散，引發對於旅行的不確定性，漢莎航空將取消大約10%的冬季航班。

「華盛頓郵報」彙整的數據顯示，Omicron肆虐致美國COVID-19的7天平均單日新增確診數攀升至16萬8981例，已超越9月1日今夏Delta高峰時的16萬5187例。

美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）23日表示，由於疫情關係，時報廣場（Times Square）著名的新年除夕慶祝活動將大規模縮減。

皇家加勒比國際遊輪公司（Royal Caribbean International）表示，旗下遊輪「海洋奧德賽號」上檢測出55人呈COVID-19陽性反應，這艘船18日從美國東南部佛羅里達州出航。

● 厄瓜多

厄瓜多爆出Omicron變異株疫情後，24日成為第一個規定小至5歲兒童都必須接種COVID-19疫苗的國家。

● 巴西

COVID-19大流行增加巴西人的焦慮感，許多人甚至到達疾病的程度，成了焦慮症，影響生活、社交、工作，甚至造成各種生心理障礙。

巴西精神病學協會主席席瓦（Antônio Geraldo da Silva）接受英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）訪問指出，焦慮障礙很少單獨發生，60%到90%的病例伴有精神障礙，例如抑鬱症和藥物使用障礙。（譯者：陳正健/核稿：張曉雯）1101225