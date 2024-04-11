中國官媒批產能過剩偽命題 稱對全球低碳有貢獻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中國產能過剩為近期國際貿易討論焦點，中國外交部、駐美大使曾對此議題表達強烈反對，官媒新華社、經濟日報這兩天也刊文批評中國產能過剩為偽命題，並說中國新能源將為全球應對氣候變化做出重要貢獻。

新華社昨天發文稱，中國不僅要滿足自身需求實現「雙碳」目標，還要為全球應對氣候變化、實現綠色發展做出積極貢獻。中國產能過剩論是西方國家擔心中國新能源產業發展迅速而扣上的帽子，若限制中國新能源產業將會削弱各國應對氣候變化的能力。

文章說，中國電動汽車在歐洲的平均售價約是中國國內的兩倍，並不存在傾銷狀況，而國際市場規模持續擴大，過剩情形將不存在。

經濟日報今天則發表署名評論文章表示，中國新三樣（電動車、太陽能電池及鋰電池）合計出口人民幣1兆600億元（下同，約合新台幣4兆7000億元），為全球產業鏈做出突出貢獻。

據報導，2023年中國全年出口額23兆7726億元，新三樣的出口比重約4.4%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文章說，輸出產能過剩是偽命題，是美歐國家基於自身利益對中國新能源產業發展的無端指控。文章並呼籲中國企業面對外部挑戰，要堅定做全球綠色轉型的參與者和貢獻者。

包括電動車在內的中國新能源產業近年搶占歐洲市場，被認為是依靠政府補貼取得價格優勢，並將過剩產能出口海外，影響外國企業生產。歐美對此陸續展開補貼調查，「中國產能過剩」成為當前國際貿易的熱門議題。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1130411