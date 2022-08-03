早安世界》睽違25年美眾院議長再訪台 裴洛西：信守美國挺台承諾

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睽違25年美眾院議長再訪台 裴洛西：信守美國挺台承諾

美國國會眾議院議長裴洛西搭乘行政專機2日晚間10時44分飛抵松山機場，為繼1997年時任美國眾院議長金瑞契後，25年來訪台層級最高的美國政要。裴洛西此行將拜會立法院、晉見總統蔡英文、參訪白色恐怖景美紀念園區等，預計3日下午離台。裴洛西表示，這次率團到訪是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾，她並強調訪台並未違背美國長年政策。台北101在裴洛西來訪前點燈秀出「感謝民主摯友」等字樣表達歡迎，在她下榻的台北君悅飯店外，則出現支持與反對她到訪的團體，警方加強維安措施。（看完整報導）

裴洛西專機避南海繞道抵台 共軍宣布在台灣周邊6海域軍演射擊

美國眾議院議長裴洛西2日搭乘的美國空軍專機從吉隆坡起飛後，未採最直接跨越南海的航線，歷經7小時才到台北，比一般直飛台北的時間多出約兩個小時。此舉被認為是避免過度刺激中國，但中國方面對裴洛西依計畫訪台仍顯得氣急敗壞，中國外交部指責此舉是「重大政治挑釁」，並連夜召見美國大使抗議，中共解放軍並宣布4日至7日將在台灣周邊6海域進行軍演並組織實彈射擊，範圍大於1996年台海危機期間共軍類似演習，部分區域更侵犯台灣領海。（看完整報導）

裴洛西到訪前 中國突禁止進口逾2000項台灣加工食品

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台前夕，中國海關總署突暫停台灣多家食品廠的產品進口，台灣企業於58項食品類別的3200筆登記中，有2066筆被列為「暫停進口」，比例近65%，受影響的包括郭元益、乖乖、義美、佳德等多家知名廠商，農委會表示，另有3家茶葉業者、約700艘漁船入列。糕餅業者對此感到錯愕無奈，盼政府協助媒合其他國際通路，行政院表示將協助業者妥為因應。遭中國列入暫停進口的乖乖公司表示，尚未收到中國官方通知，但該公司產品以內銷為主，在中國市場的營收不到百萬元。（看完整報導）

莊人祥估BA.5疫情可能攀升 高端疫苗巴拉圭三期試驗效果優異

國內2日新增2萬3302例COVID-19本土確診，31人死亡、中重症84例。有醫師認為，8月底 BA.5疫情恐破萬例，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前本土疫情呈現緩降趨勢，據國外經驗，當疫情到低點數週後，BA.5就可能攀升。另外，高端疫苗於巴拉圭第三期臨床試驗今年2月完成期中分析解盲，亞松森大學團隊1日分享成果，包括曾感染的血清陽性或未曾感染過的血清陰性受試者，高端對比AZ疫苗皆達到「優越性」結果。（看完整報導）

金管會重罰開發金及子公司共2840萬 治理不佳6高層全挨罰

開發金大股東辜仲瑩等人疑介入公司治理，金管會2日罕見祭出3大罰單，重罰開發金、子公司中壽及凱基證合計新台幣2840萬元罰鍰，6名董事長及總經理全挨罰，其中有2人遭停職、4人減薪。金管會指出，開發金不僅未建立和大股東溝通的適當控管機制，甚至將公司內部資料提供給兩名完全沒有相關權責之人，違反公司治理行為。這次開罰是繼新光金大股東吳東進干政後，另一起金控大股東干政裁罰案。（看完整報導）

美軍無人機建功 擊斃911恐攻主要策劃者

美國總統拜登宣布，美國已擊斃全球頭號通緝犯、蓋達恐怖組織首腦薩瓦里。外媒報導，美方7月30日在阿富汗地區利用一架無人機發射兩枚「地獄火」飛彈進行這起攻擊。蓋達組織2001年在美國發動911恐怖攻擊，造成近3000人喪生，外界認為薩瓦里是關鍵策劃者，蓋達創辦人賓拉登2011年遭擊斃後，薩瓦里成為蓋達頭號人物。拜登說，這次空襲讓正義獲得伸張。（看完整報導）

法國與英格蘭遇史上最乾7月 全球2022上半年自然災害損失逾2兆

英國和法國的氣象局1日表示，2022年7月是法國和英格蘭部分地區有紀錄以來最乾燥的7月，法國整個月降雨量僅9.7毫米，英格蘭地區7月平均降雨量為23.1毫米。嚴重乾旱重創當地農業，也迫使英法兩國實施限水。根據瑞士再保險公司，全球今年上半年自然災害造成的經濟損失總額估計高達720億美元（約新台幣2兆1595億元）。（看完整報導）

總理不打領帶、高速公路關燈 歐洲各國岀招拚節能

歐洲各國面對通膨高漲和能源危機，紛紛展開節能運動，西班牙總理要官員學他不打領帶、法國對商店不關門讓冷氣外洩祭出罰款、比利時高速公路關燈等。荷蘭、丹麥和芬蘭都被俄國切斷天然氣供應，其中荷蘭政府準備對用電大戶開刀，明年起強制減少用電，丹麥則鼓勵民眾沖澡時間縮短、少用烘衣機。（看完整報導）

台鐵上千人薪資偏低 8月起全調至3萬元以上

台鐵2日表示，目前固定月薪偏低員工有1138人，研擬調升約1至2成，讓每人月薪達新台幣3萬元以上，交通部核定追溯自今年8月1日開始實施，適用對象包括服務佐理、餐旅服務總所自僱人員等，調整後台鐵局將無月薪低於3萬元的員工。另外，台鐵也分別發給獎金、津貼等非固定性給與，例如擔任危險職務者加發危險職務津貼、輪值夜班者加發夜點費。（看完整報導）

巴西頭部連體嬰VR協助下分割成功 醫師：起初沒人相信能辦到

外媒報導，巴西一對在2018年出生的雙胞胎顱部聯胎歷經7次手術後，最終在虛擬實境（VR）技術協助下成功以手術分割，參與的醫師說，這是他遇過最困難、最具挑戰性的手術，起初沒人相信這能辦到，「救了他們兩人是具歷史意義的成就」。根據統計，約每6萬新生兒中就有1例是連體嬰，其中只有5%是顱部聯胎。（看完整報導）