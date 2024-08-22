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早安世界》超微研發據點落腳台南高雄 經濟部：台灣持續邁向AI矽島

2024/8/22 07:22（8/22 07:38 更新）
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超微總公司資深副總裁王啟尚（右3）21日拜會經濟部長郭智輝（右2），超微將在台南、高雄2地設置研發據點。（經濟部提供） 中央社記者劉千綾傳真 113年8月21日
超微總公司資深副總裁王啟尚（右3）21日拜會經濟部長郭智輝（右2），超微將在台南、高雄2地設置研發據點。（經濟部提供） 中央社記者劉千綾傳真 113年8月21日
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超微研發據點落腳台南高雄 經濟部：台灣持續邁向AI矽島

國際大廠超微（AMD）高層21日拜會經濟部長郭智輝，經濟部證實超微選定在台南、高雄設立研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。郭智輝表示，歡迎AMD團隊看好台灣，讓台灣持續邁向「AI矽島」。台南市經發局表示，超微將在沙崙智慧綠能科學城設立資料中心及研發據點，預定9月召開記者會說明。（看完整報導

專訪／前日相野田佳彥：台灣是重要夥伴 挺台無黨派差異

日本前首相野田佳彥21日在凱達格蘭論壇發表演講，將台海和平稱為「最有危機感的主題」，他接受中央社專訪時進一步指出，台海乃至於東亞局勢，日本都應積極讓國際社會了解現況，才能進而形成嚇阻力。他更強調，台灣是共享民主、自由、人權和法治等基本價值的重要夥伴，日本對台支持和避免危機事態發生並無黨派差異。（看完整報導

美前駐聯大使海利：台灣應是聯合國成員 值得上談判桌

美國前駐聯合國大使海利21日在凱達格蘭論壇表示，「台灣不僅應加入世界衛生組織（WHO），更應該是聯合國成員」，向聯合國喊話停止忽視台灣。她說，中國對台政策傷害全世界，新冠肺炎爆發初期，台灣比其他國更早意識到危險提出示警，但WHO選擇漠視，「可說是中國的附庸」。海利表示，台灣應與世界各國享有同樣權利，坐上談判桌，況且台灣已證明比多數國家更值得有此權利。（看完整報導

立委林宜瑾涉詐助理費 訊後100萬元交保、限制出海出境

民進黨立委林宜瑾辦公室21日遭檢調搜索，台南地檢署證實在偵辦疑詐領助理費案，帶回19人連夜偵訊，南檢22日訊後，林宜瑾以100萬元交保，限制出海出境，黃姓服務處主任聲押。林宜瑾21日表示，配合司法調查釐清案情，日後就讓證據說話，「司法終將證明我的坦蕩」。民進黨表示，只要涉及非法，民進黨都支持檢調查辦，也呼籲外界不必有過多的政治口水揣測。（看完整報導

太魯閣號事故49死台鐵求償 李義祥等人一審判賠2300萬元

台鐵408次太魯閣號2021年4月2日在花蓮清水隧道北口發生碰撞事故，造成49人死亡、200餘人受傷。台鐵向施工廠商李義祥等人提起民事損害賠償訴訟，花蓮地院21日宣判，李義祥等人在停工期間施工釀意外，連帶負6成責任，判賠2300餘萬元，而台鐵未善盡巡查義務，任由李義祥施工，須負4成過失責任。（看完整報導

央行下令 國銀9月6日前提報不動產貸款總量自主改善方案

房市急速升溫，近期央行大動作找國銀喝咖啡，由總裁楊金龍親自坐鎮，下達指令要求國銀提出不動產貸款量化改善方案，但「盡量不影響首購族」，盼不動產貸款集中度可從目前的37.4%回落至35%、36%水準。央行指出，鑑於國際間有不動產市場過熱引發金融危機及經濟衰退的先例，請各銀行9月6日前研提自主管理的不動產貸款具體量化改善方案。專家指出，很少見到央行態度如此強硬，未來恐怕銀行端銀根更緊，放款將更為謹慎。（看完整報導

旅美教授陳時奮控誣告案 高虹安判10月徒刑

旅美教授陳時奮2021年在臉書質疑高虹安的論文抄襲，高虹安不滿提告加重誹謗罪，但檢方認為陳時奮經合理查證並仔細比對後發表言論，陳時奮獲不起訴處分後提起自訴，控告高虹安誣告罪。台北地方法院比對高虹安博士論文及期刊論文，認定確有大幅抄襲情事，21日依誣告罪判處10月徒刑。高虹安表示，對於判決深感遺憾，將提出上訴。（看完整報導

美國民主黨全代會歐巴馬金句連發 催票送賀錦麗入白宮

美國前總統歐巴馬20日在民主黨全國代表大會為賀錦麗站台，他金句連發，重現2008年yes we can所掀起的熱潮，強調美國不必重演川普過去執政的混亂，而是需要真正關心民眾的領導人，而賀錦麗將會是這樣的總統，「沒錯，她做得到」（yes, she can）。他的妻子蜜雪兒．歐巴馬也登台力挺，並也重砲抨擊川普厭女、種族主義。另外，總統大選無黨派參選人小羅勃甘迺迪傳正在思考終結選戰，改與共和黨競爭對手川普聯手打拚。（看完整報導

中國青年失業率居高不下 催生新勞動階級「爛尾娃」

中國失業率居高不下，去年6月青年失業率達21.3%空前新高，今年7月仍有17.1%，許多大學畢業生被迫屈就低薪工作，或甚至啃老依靠父母的退休金過活，新的勞動階級「爛尾娃」就此產生，概念類似中國的爛尾樓。「爛尾娃」發現，在經濟前景一片慘淡下，他們的資歷無法保證能讓他們找到工作，一些失業的年輕人回到家鄉當「全職子女」，仰賴父母的退休金與積蓄過活，有些人甚至走上犯罪一途。（看完整報導

印度實習女醫姦殺案凸顯女性夢魘 醫院安全環境差、部分廁所無法鎖

印度加爾各答日前發生31歲實習女醫師在醫院遭性侵後謀殺，引發眾怒，不僅各地示威，還掀起醫護人員罷工潮。醫護同業表示，在印度，工時長且幾乎沒有任何用餐休息時間的工作環境並不罕見，攻擊女性醫護的案例也屢見不鮮，醫院不僅沒有設監視器，也不會檢查訪客是否攜帶武器。此外，雖然有醫師專用廁所，但是男女共用，有些廁所甚至無法上鎖，「被害者可能是我們之中的任何一個人」。（看完整報導

開箱老照片》殷台公司油輪「自由號」下水

台灣的石油蘊藏量不多，二戰後取得穩定的油料供應成當務之急，中油公司相繼與各大產油國接洽，簽訂購油合約。為具備原油自運能力，台灣積極發展造船事業，民國46年台美雙方敲定合作，美國殷格斯公司來台成立殷台公司，承造兩艘36000噸油輪，即「信仰號」與「自由號」，航行台灣與波斯灣運載原油。（看完整報導

Podcast》從奧運現場到巴黎街頭 攝影記者的真實紀錄

2024巴黎奧運，中央社2位攝影記者長達20天跟隨台灣選手征戰賽場。吳家昇兩度採訪奧運，從上屆東京到本屆巴黎，他是台灣唯一一位現場見證羽球男雙金牌連霸的攝影記者。熱愛運動的王騰毅，首次採訪奧運，記錄林郁婷團隊無畏場外風波冷靜奪金。本集Podcast節目邀請中央社巴黎奧運特派攝影記者吳家昇及王騰毅，分享在巴黎奧運期間的親身經歷與第一手觀察，帶你從另一個角度看奧運。（收聽Podcast

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