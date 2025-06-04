中央社AI x ESG雙軸轉型論壇 建議企業由簡入深淨零

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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄4日電）淨零轉型是全球共識，也是企業必須面對課題。專家學者今天在中央社舉辦論壇中建議，中小企業可先從簡單地方著手，再逐步完善達成目標，並可利用數位工具將成效放大。

「AI x ESG雙軸轉型，迎戰企業永續競爭力」系列論壇高雄場，今天下午在高雄市立圖書館總館舉行，現場產官學界專家齊聚，聚焦如何落實企業減碳轉型。

擔任引言人的中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良指出，從2015年後淨零就已是「沒做會扣分的項目」，因應氣候變遷，全球國家都要同舟共濟。

劉哲良還說，企業低碳轉型最好方法就是學習典範，他推薦中央社2本工具書「碳交易的28堂課」、「企業的淨零必修課」中有許多企業轉型實例可供參考。

參與論壇的金屬工業研究發展中心副執行長林烈全說，面對低碳轉型，很多中小企業可能不清楚如何著手，他建議先掌握碳盤查，並從簡單地方做起，投入一點成本，逐步完善；此外，也可利用數位工具讓成效更大。

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高雄市和發產業園區廠商協進會理事長簡天保說，園區內採取以大帶小方式，由廠商協進會帶領廠商一起轉型；永瑞實業董事長林修安則分享永續燃料及其產源履歷重要性；聯友金屬科技總經理吳永中以金屬回收為例，說明淨零深藏商機。

國家融資保證中心主任廖上熙、中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政表示，企業發展新技術有風險，金融機構可扮演成為企業助力角色；加雲聯網業務經理吳沛容說，運用AI技術收集實際數據，更能幫助企業做好效益評估。（編輯：陳仁華）1140604