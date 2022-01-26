COVID-19全球最新情報1/26

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（中央社台北26日電）北京冬奧在即北京再通報15例本土確診，清零難達標；專家呼籲上海應為疫情暴增10倍做準備；日本全境單日新增病例首逾6萬例；台灣團隊首創3分鐘篩檢晶片可驗Omicron。

聯合國兒童基金會（UNICEF）24日表示，學校因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關閉，讓全球兒童在教育上蒙受「幾乎無法彌補的」損失。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間26日上午7時，全球至少561萬2149人因COVID-19染疫病逝，至少3億5738萬1600人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

國內25日新增13例COVID-19本土個案，其中以新增4人的高雄港疫情居多，桃機案、台北圓山飯店廚師案、礁溪長榮酒店案都有新個案，另桃園有3人感染源待釐清。

教育部統計疫情從民國110年4月20日到111年1月25日下午5時30分為止，共有985名學生染疫，其中有757名是本土案例（新增3例），228例境外移入。

矽基分子、中研院、國研院儀科中心跟高雄榮民總醫院，共同開發出全球首創「新冠病毒快速檢測晶片」，最快3分鐘內可檢測病毒量極低的感染初期或無症狀患者，病毒變異株Omicron也可以測出。

帛琉疫情升溫，旅遊泡泡喊卡。指揮中心指揮官陳時中宣布，帛琉旅遊疫情警戒提升到第三級，入境檢疫比照其他國家入境旅客。

● 中國

中國24日新增確診病例45例，其中境外移入27例，本土18例。新疆23日出現疫情後，新增本土病例數已超越北京市。

截至1月24日，中國現有確診病例2616例（其中重症病例9例），累計治癒出院病例9萬8453例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬5705例。

中國北京市疾病預防控制中心副主任龐星火25日表示，當地在過去24小時新增本土確診病例12例，無症狀感染者3例。

身兼上海市人大代表的抗疫專家張文宏，近日在提交今年上海兩會的書面建議指出，應針對「疫情規模超出現在5倍或10倍」做好預案，他認為全球抗疫已出現疲乏，這為中國帶來巨大風險。

● 香港

香港25日新增124例確診病例，31例為海外移入，93例屬於本土傳播。

針對香港爆發第5波疫情，中國深圳當局加嚴香港人入境限制。26日起，由香港入境深圳的普通旅客，必須出具24小時內核酸檢測陰性結果報告。

● 日本

日本放送協會（NHK）報導，日本全境截至25日晚間7時止，單日新增確診病例數首度逾6萬例，再寫歷史新高紀錄。

報導說，兩大都會區的東京都與大阪府更為嚴峻，兩地新增病例分別再創當地單日新高紀錄，其中東京都新增1萬2813例確診病例，比先前創紀錄的1萬1227例再多出逾1500例。

大阪府新增8612例確診病例，超過本月22日創下的7375例紀錄，再寫單日歷史新高。

南太平洋島國東加15日遭大規模海底火山噴發與海嘯重創，日本派出運送物資援助東加的自衛隊成員中，有1名隊員確診，與其他21名可能的密切接觸者在澳洲隔離。

日本33歲女演員佐佐木希24日透過經紀公司公布確診，她所主演的日劇「爸爸說我不可以嫁給YouTuber！」同劇組共11人確診，23日起已暫停拍攝。

日本演藝圈陸續傳出藝人確診。知名女星深田恭子所屬的經紀公司25日證實深田確診，目前在自家療養中。

疫情肆虐日本已滿兩年。一名新婚年輕女性2021年8月染疫，痊癒後仍留下嚴重嗅覺障礙，聞咖哩味道就像廢水。

日本近期疫情快速擴大，為確保醫療資源，日本政府24日晚宣布，確診者的密切接觸者若出現發燒等症狀，不用接受檢驗，醫師即可診斷為確診。

日本政府25日舉行防疫對策本部會議，決定將「防止蔓延等重點措施」擴增至34地。另外，為因應傳染力強的Omicron變異株，推薦民眾戴不織布口罩。

日本疫情持續擴大，目前16都縣正實施「防止蔓延等重點措施」，日本政府規劃擴大納入大阪、北海道等18道府縣，總計共34地，預計實施至2月20日。

日本研究人員發現，Omicron變異株在塑膠和皮膚上的平均存活時間都比其他變異株要長，在塑膠表面甚至可存活8天；但在皮膚上，只要接觸含酒精清潔劑15秒就失去活性。

● 韓國

依據最新統計，韓國單日確診人數新增8571例，創下新高紀錄。為應對快速擴散的新種病毒Omicron，有關當局也將逐步啟動新應對體制。

韓國中央防疫對策本部通報，截至25日凌晨零時，境內共新增8571例確診，突破去年底12月15日的7848例紀錄；其中包括8356例社區感染、215例境外移入。

韓國在疫情初期以嚴格採檢、追蹤、隔離方式抑制疫情擴散，面對新種病毒帶來的大量確診人數，開始嘗試將現有機制轉為居家治療體系，重新合理分配資源。

● 柬埔寨

中國長年尊崇中藥的地位，25日允諾派遣中醫團隊赴柬埔寨協助防疫，落實中藥「走出去」。柬國衛生部長蒙文興向中方人員表示：「中藥已成為柬國防疫居家必備良藥。」

● 以色列

以色列衛生部25日表示，政府顧問小組建議，為所有成人接種第4劑疫苗，染疫康復或接種第3劑疫苗至少5個月者都符合資格。

※ 大洋洲

● 澳洲

南太平洋島國東加15日海底火山噴發。紐西蘭及澳洲先後派遣軍機及軍艦支援救災，但由於一艘馳援東加的澳洲軍艦多名官兵染疫，導致支援救災任務受阻。

● 薩摩亞與索羅門群島

COVID-19攻城掠地，先前得以把病毒擋在門外的太平洋各島國如今疫情擴散，迫使薩摩亞與索羅門群島25日宣布延長封城措施。

※ 歐洲

● 俄羅斯

俄羅斯政府防疫小組25日表示，因Omicron變異株擴散全境，過去24小時俄羅斯通報確診數連續第5天創新高。

俄羅斯新增確診6萬7809例，高於前一天的6萬5109例，防疫顧問小組也通報新增681個死亡病例。

● 捷克

據捷克衛生部門25日通報的數據，由於Omicron在境內蔓延，人口1070萬的捷克24日新增3萬350例確診，創下疫情爆發全球大流行以來的最高紀錄。

● 匈牙利

2000年雪梨奧運男子吊環金牌得主、匈牙利選手喬拉尼（Szilveszter Csollany）染疫病逝，享年51歲。

匈牙利媒體指出，喬拉尼去年12月就因染疫住院，多星期來都仰賴呼吸器。

過去3天，匈牙利有3萬9928人確診染疫，122人病歿。根據世界實時統計數據Worldometer網站數據，匈牙利自疫情爆發以來累計確診達145萬1102例，累計死亡4萬1018例。

● 英國

英國電視台24日報導，首相強生（Boris Johnson）2020年在唐寧街（Downing Street）官邸舉行多達30人的生日派對，違反封城防疫規定。

英國政府24日聲稱防疫策略進入「新階段」，將對完整接種疫苗的入境旅客取消強制篩檢措施，也不要求未接種疫苗的旅客自我隔離。

官方數據顯示，英國25日通報新增9萬4326人染疫，高於前一天的8萬8447例；25日有439人於確診28天內喪生，同樣高出前一天通報的56死。

25日的新增死亡病例創下去年2月24日以來新高。

● 法國

世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）因未施打COVID-19疫苗無緣參加澳洲網球公開賽。不過，根據法國最新防疫規定，即使5月法網開打時他仍未接種疫苗，仍可能獲准捍衛法網冠軍頭銜。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）25日告訴LCI電視台，希望法國這波COVID-19疫情能在接下來幾天達到高峰。

過去24小時法國有近400名住院COVID-19患者喪生，為去年4月以來新高。

※ 美洲

● 美國

美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech宣布，它們為COVID-19的Omicron變異株專研的疫苗已開始招募55歲以下成年臨床試驗受試者，以測試安全性和免疫反應。

美國具影響力的消費者團體「公眾」（Public Citizen）24日致函施壓輝瑞大藥廠，要求今年內應提供更多所產的抗COVID-19口服藥Paxlovid給開發中國家，憂心口服藥可能像疫苗那樣分配不均。

美國紐約州上月發布強制戴口罩的政令，但一名法官24日予以駁回，理由是州長及紐約州衛生廳無權未經州議會同意就實施這類強制令。

● 加拿大

加拿大統計局24日發布的初步報告顯示，境內2020年預期壽命年減幅度創下新高紀錄，主因是COVID-19造成，而2020年是疫情爆發首年。

加拿大2020年預期壽命減短0.6年至81.7歲。

2020年加拿大所有死亡人口中，COVID-19病亡者占5.3%，僅次罹癌死亡的26.4%與心臟疾病致死的17.5%。

● 巴西

由於巴西COVID-19病例不斷增加，聖保羅和里約熱內盧市政當局21日舉行線上會議做出聯合決定，將嘉年華森巴學校花車遊行延後到4月舉行。

巴西衛生部25日通報，境內過去24小時新增18萬3722例確診，自疫情爆發以來，累計確診病例來到2431萬1317例，為全球第3高，僅次於美國和印度。

衛生部同時通報新增487例死亡，官方病歿總數來到62萬3843例，為僅次於美國的全球第2高。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健、蔡佳敏）1110126