配合5G釋照 拍賣機制將從報價改為提出所需求頻寬

（中央社記者潘姿羽台北16日電）國家通訊傳播委員會（NCC）今天委員會議審議通過「行動寬頻業務競價作業注意事項」修正草案，拍賣機制經過改良，由過去競價者對標的「報價」，改為「提出所需求頻寬」，以提升競價效率。

NCC為了讓12月上旬5G首波執照競標作業順利進行，通過「行動寬頻業務競價作業注意事項」修正草案，24日也將辦理競價作業流程說明會，同時徵詢業者意見，修正後公告注意事項。

NCC表示，這次競標方式改良2017年4G第三波釋照所採用的「多回合同時上升競價法（SMRA）」，從過去競價者對競價標的「報價」，改為競價者「提出所需求頻寬」，有助於提升競價效率，這樣的做法在國外頗為常見。

NCC官員說明，過去是競價者報價，這次則由NCC提價格，業者提出需求頻寬，如果需求大於供給，就進入下一回合，NCC也會依規定以前一回合的1.03倍調升下一回合的回合價格，讓競價者的需求頻寬和釋出頻寬數量達到趨於均衡。

另外，為了避免競價中發生流標，導致頻率資源無法有效運用，NCC說，這次在數量競價時，也新設計了補充競價回合，確保原規劃釋出的頻率能順利釋出。

NCC表示，釋照競價作業將採二階段方式進行，第一階段以多回合競價方式決定得標頻寬數量，第二階段再進行位置競價，決定實際得標頻率位置。

5G釋照競價作業規劃將於12月上旬進行，預計明年1月完成釋照程序；NCC表示，目前計有中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家業者提出申請，相關審查作業正同步進行中，將於11月下旬完成申請人事業計畫構想書及資格等審查作業後，公布合格競價者名單。（編輯：蘇志宗）1081016