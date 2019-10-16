更多編輯台推薦新聞：
感覺幸福時大腦會發亮 成大研究揭人體奧秘
生活

感覺幸福時大腦會發亮 成大研究揭人體奧秘

影片／MLB國民4連勝奪國聯冠軍 隊史首度打進世界大賽
運動

影片／MLB國民4連勝奪國聯冠軍 隊史首度打進世界大賽

荷蘭發現「隱世家庭」 男子衣衫襤褸稱9年未接觸外界
國際

荷蘭發現「隱世家庭」 男子衣衫襤褸稱9年未接觸外界

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
Uber Eats未及時通報外送員罹災 最高罰30萬元
首頁 / 產經

配合5G釋照 拍賣機制將從報價改為提出所需求頻寬

最新更新：2019/10/16 16:23

（中央社記者潘姿羽台北16日電）國家通訊傳播委員會（NCC）今天委員會議審議通過「行動寬頻業務競價作業注意事項」修正草案，拍賣機制經過改良，由過去競價者對標的「報價」，改為「提出所需求頻寬」，以提升競價效率。

NCC為了讓12月上旬5G首波執照競標作業順利進行，通過「行動寬頻業務競價作業注意事項」修正草案，24日也將辦理競價作業流程說明會，同時徵詢業者意見，修正後公告注意事項。

NCC表示，這次競標方式改良2017年4G第三波釋照所採用的「多回合同時上升競價法（SMRA）」，從過去競價者對競價標的「報價」，改為競價者「提出所需求頻寬」，有助於提升競價效率，這樣的做法在國外頗為常見。

NCC官員說明，過去是競價者報價，這次則由NCC提價格，業者提出需求頻寬，如果需求大於供給，就進入下一回合，NCC也會依規定以前一回合的1.03倍調升下一回合的回合價格，讓競價者的需求頻寬和釋出頻寬數量達到趨於均衡。

另外，為了避免競價中發生流標，導致頻率資源無法有效運用，NCC說，這次在數量競價時，也新設計了補充競價回合，確保原規劃釋出的頻率能順利釋出。

NCC表示，釋照競價作業將採二階段方式進行，第一階段以多回合競價方式決定得標頻寬數量，第二階段再進行位置競價，決定實際得標頻率位置。

5G釋照競價作業規劃將於12月上旬進行，預計明年1月完成釋照程序；NCC表示，目前計有中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家業者提出申請，相關審查作業正同步進行中，將於11月下旬完成申請人事業計畫構想書及資格等審查作業後，公布合格競價者名單。（編輯：蘇志宗）1081016

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報