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首頁 / 證券

睿生光電競拍均價123.49元 申購承銷價訂70元

2023/3/13 12:16
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（中央社記者韓婷婷台北13日電）群創子公司睿生光電13日於台灣證券交易所完成電腦開標作業，得標加權平均價新台幣123.49元，訂公開申購承銷價70元，將於3月15日至17日公開申購，3月21日公開抽籤。

睿生光電主要從事數位X光感測器元件、模組及X光檢測設備研發、設計與銷售，初次上市股票承銷採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理。

睿生光電表示，競價拍賣總計2448張，今天開標最低得標價120.89元，最高得標價131.9元，計算得標加權平均價為123.49元。

睿生光電表示，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，睿生光電競價拍賣最低承銷價（即競拍底價）為59.83元，若依得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.17倍為上限，此次辦理公開申購價格為70元。

睿生光電辦理公開申購計912張，將於3月15日至17日公開申購，3月21日公開抽籤。

睿生光電TFT-PD產品銷售量全球領先，客戶遍及日本、韓國、中國、北美與歐洲，持續拓展精準醫療、智慧製造及寵物經濟市場，一條龍的生產模式為重要競爭優勢。睿生光電2022年營收18.9億元，稅後純益1.99億元，每股盈餘5.62元。（編輯：張良知）1120313

#群創子公司睿生光電
#睿生
#台灣證券交易所
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