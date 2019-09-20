苗栗學童疑染腸病毒死亡 疾管署排除71型重症

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗市1名國小二年級學童疑因感染腸病毒重症死亡，引發家長恐慌，縣府衛生局今天表示，經疾管署就個案血清檢驗及審查相關病歷後，已排除感染腸病毒71型併發重症死亡。

衛生局長張蕊仙指出，該病例為腸病毒疑似重症通報個案，經衛福部疾病管制署就個案血清檢驗及相關病歷審查後，已排除感染腸病毒71型併發重症死亡；不過，腸病毒有多種型別，她也坦言，無法斷言學童死亡與腸病毒無關，只能就檢驗血清結果及病歷審查結果「有多少證據，說多少話」。

這名通報疑似腸病毒重症個案於9月13日出現發燒症狀前往基層診所就醫，14日又出現全身紅疹、喉嚨痛及口腔水泡等症狀，前往另一間診所就醫；9月16日下午因症狀未改善，且出現發燒、呼吸喘，家長帶往地區醫院急診室，X光檢驗發現疑有肺炎症狀，隨即住院治療。

男童住院當晚突然出現高燒、冒冷汗、嘔吐及抽搐現象，院方協助安排轉往台中地區醫院治療，途中病情急轉直下，緊急轉往台中榮總，到院後病況持續惡化，至17日凌晨急救無效死亡。

根據衛福部資料，腸病毒有多種型別，其中以感染腸病毒71型最容易導致嚴重併發症，5歲以下幼兒為重症高危險群，近幾年國際間陸續發生流行疫情的腸病毒D68型，幼兒感染後也可能引起嚴重呼吸道或神經系統症狀。

衛生局提醒，一旦發現幼童出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，務必立即送大醫院治療，以免錯失治療黃金期。

張蕊仙表示，目前仍處於腸病毒疫情流行期間，且腸病毒傳染力強，落實以肥皂正確勤洗手、咳嗽戴口罩及生病在家休息等防疫措施，是預防各種傳染病的根本，居家及教托育機構環境，也應加強環境通風與整潔。（編輯：方沛清）1080920