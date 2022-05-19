高教工會：台灣高等教育投資 輸OECD國家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北19日電）高教工會今天召開記者會指出，台灣高等教育經費占GDP（國內生產毛額）的0.39%，輸給OECD（經濟合作暨發展組織）所有會員國，呼籲政府逐年提高高等教育投資。

高教工會成員林宣佑在記者會指出，台灣公部門每年投入高教經費約新台幣724億元（應沒算進高教深耕等計畫型經費，教育部公布的110年高教預算為1002億元），占GDP的0.39%，輸給OECD所有會員國，與OECD平均的1%有極大差距。

林宣佑指出，台灣的經濟表現完全沒有反映在高教資源上，如果要達到OECD平均水準的1%，每年應投入1837億元。

台灣高教另一問題是私有化，台灣私立大專學生平均每年獲得政府補助為1163美元（約新台幣3.5萬元），OECD會員國平均則是3166美元。

高教工會引用PISA（國際學生能力評估計畫）報告指出，台灣在國際中屬於特例，超過6成學生就讀私校，家庭環境反而比公校生更弱勢，導致「階級複製」的現象難以翻轉。

高教工會組織部主任林柏儀表示，台灣人均GDP已經跟上OECD會員國水準，但高等教育卻是用低補助、私有化的方式在經營，政府沒有像OECD國家一樣扛起主要責任，而是要人民自己承擔，種種資源錯置和不足，導致很多高教亂象。

高教工會呼籲政府應逐年提高高教經費，達GDP的1%，並將物價納入考量，縮小公私校補助差異，讓公私校教師待遇有統一標準，打造有競爭力又具備公共價值的高教環境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高教工會公布台灣每年高教經費占GDP的0.39%。不過根據國家發展委員會網站公布的「主要國家政府高等教育經費占國內生產毛額比率」，台灣高教經費占GDP的1.4%，OECD平均也是1.4%。中央社記者詢問教育部，截至中午12時尚未獲得回應。

對此，林宣佑向中央社記者解釋，國發會公告的數字是私部門加上公部門，將學校自籌、學雜費收入、私人捐助等都計算在內，高教工會則只計算公部門補助。（編輯：管中維）1110519