早安世界》央行升息半碼 今年經濟預估成長率下修至3.75%

央行升息半碼6/17起實施 預估經濟成長率下修至3.75%

繼美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息3碼（0.75個百分點）之後，中央銀行在16日舉行的第2季理監事聯席會議後宣布調升政策利率半碼（0.125個百分點），17日起實施，這是央行今年第2度調升利率。央行同時調升新台幣活期性及定期性存款準備率各0.25個百分點，持續緊縮步調。另外，央行下修今年經濟成長率預測至3.75%、物價年增率上修至2.83%。面對美國升息步調，央行總裁楊金龍表示，如果今年6至9月期間，全球國際金融市場波動劇烈到需要央行以貨幣政策回應，會審慎評估適當時機，若有需要會召開臨時常務理事會。他預期央行可以從銀行端收回1200億元資金，年底前都會朝緊縮方向走。（看完整報導）

行政院推學貸、青創貸款利息補貼 千萬房貸每月負擔多585元

央行16日宣布升息半碼，行政院考量升息將加重借貸資金成本及還款壓力，提出利息補貼等措施，讓就學、紓困、青創貸款不受升息影響，並全額補貼勞工紓困貸款升息半碼的利息。房仲業估計，房貸利率可能因升息調至1.835%，若以千萬房貸規模估算，每月還款將增加新台幣585元。面對40年來最嚴重的通貨膨脹，美國、歐元區和英國的中央銀行不約而同調升利率，以期遏阻物價飆漲。這種貨幣政策的逆轉，不僅會對這些國家的消費者和企業實體經濟產生切實影響，其他經濟較脆弱的國家也會受到衝擊。（看完整報導）

全台染疫收治高峰已過 中南部疫情仍處高原期 高雄台中遠距上課至月底

國內疫情連續3天維持6萬多例，16日新增6.3萬本土確診，168人死亡。中央流行疫情指揮中心表示，過去一個月專責病房收治人數趨勢走緩，全台染疫收治已從最高峰7588人下降至6626人，其中台北區下降幅度最明顯，但中南部仍在疫情高原期。高雄、台中等縣市宣布高中以下遠距上課延長至6月30日。此外，有媒體報導國內已傳有首例MIS-A個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，仍待與醫院求證。（看完整報導）

血清抗體調查再度啟動 美FDA專家建議5歲以下孩童打疫苗

今年4月份起爆發較大規模本土Omicron疫情，衛福部疾管署16日宣布，將再度啟動血清抗體調查，了解社區是否存在隱形傳播鏈，建構全國COVID-19血清流病監測。孩童疫苗部分，美國食品暨藥物管理局（FDA）召集的專家小組15日一致建議5歲以下孩童接種COVID-19疫苗，最快將於21日開打。對此，指揮中心表示，對莫德納疫苗用於6個月大至未滿6歲幼兒食藥署正審查EUA，很快就會討論，也跟莫德納洽談更多疫苗供幼兒施打。（看完整報導）

德法義領袖訪問基輔遇空襲警報 美加碼10億美元支援烏克蘭

訪問烏克蘭的法國、德國、義大利和羅馬尼亞領袖16日前往基輔附近城鎮伊爾平，對烏克蘭展現支持。他們稍早抵達基輔時，當地一度空襲警報聲大作。法國總統馬克宏表示，現在是重要時刻，希望把歐洲團結一致的訊息傳達給烏克蘭民眾。俄烏戰事爆發以來，美方已經提供56億美元軍援。美國總統拜登15日與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，宣布加碼10億美元軍援。五角大廈表示，這次軍援包括魚叉海岸防禦系統、榴彈砲等武器設備。（看完整報導）

華府智庫：北韓核試場址工程 擴至第二條隧道

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）16日表示，北韓似乎在擴建核試場址，工程已擴大至第二條隧道。南韓與美國官員說，北韓隨時可能進行核子試爆。北韓在2006年到2017年間，在同一場址進行了6次地下核試。CSIS指出，分析專家首度在此場址設施4號隧道中看見新的興建活動，「強烈顯示北韓致力要重新啟動它，以進行未來可能執行的核試」。（看完整報導）

經部預告增訂產創條例護國群山條款 研發投資抵減率調高至25%

為確保半導體等「護國群山」產業在國際供應鏈的關鍵地位，經濟部工業局16日預告增訂產業創新條例第10條之2，加碼租稅優惠，企業研發投資抵減率從現行15%調高至25%，這表示企業用於研發的投資有四分之一可以應繳稅金抵扣，先進製程設備抵減率更不設金額上限，且不限適用產業別。官員強調，不只半導體，只要符合條件，各種產業別都可適用，台灣有不少在國際上有一定地位的產業，包括5G通訊、電動車等都很有前景，盼藉調高抵減率幫助更多有競爭力的產業在國際上繼續占有關鍵地位。（看完整報導）

上海618購物節快遞大塞車 北京官方稱酒吧群聚疫情趨緩

上海剛解封不久，仍嚴格防疫。就在物流慢慢恢復之際，剛好遇上中國618購物節熱潮，造成不少快遞塞車淪為「慢遞」，大量的快遞不能送上門，在社區門口堆積成山。北京疫情近期因為一間酒吧群聚感染再度升溫後，官方通報16日新增COVID-19本土感染者13例，沒有社會面病例，並稱經過8天的艱苦鏖戰，酒吧群聚疫情已經趨向緩和。（看完整報導）

珣珣車禍癱瘓用嘴叼筆寫作業 國小畢業獲校長獎

9年前因車禍癱瘓的女童「珣珣」用嘴叼「嘴控筆」寫作業，16日從嘉義市宣信國小畢業，並獲得校長獎。她說，與同學一起畢業既開心又不捨，期待上同一所國中。珣珣在3歲那年因車禍造成頸部以下癱瘓，而後頭部奇蹟似逐漸能動、並開口說話。她的媽媽表示，珣珣是個很自律的孩子，用嘴叼「嘴控筆」寫字，一筆一劃慢慢寫，功課都如期完成，也從不喊累。（看完整報導）

台青創業賣珍奶「只做外帶」 不到3年越南展店近200家

COVID-19疫情重挫全球各產業，卻讓一群台灣年輕人在越南創業賣珍奶虧損3年後靠著「只做外帶」獲利翻身。越南民眾歷經疫情慢慢接受外帶，幫助這群台青不到3年在全越展店近200家。越南在2018年美中貿易戰後受到外資擁戴，部分民眾對於來越南工作、創業躍躍欲試。赴越南創業的邱偲哲認為，「現在來越南仍不嫌晚」，越南的人口紅利至少還有20年，足以讓創業者在嘗試錯誤中摸清方向。（看完整報導）