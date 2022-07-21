早安世界》輸入性通膨壓力大 上半年進口原油物價指數年漲近7成

據行政院主計總處發布的數據，以新台幣計價的進口原油物價指數去年較109年上漲57.74%，今年上半年又比去年同期上漲68.37%，帶動物價的明顯上漲。（示意圖／中央社檔案照片）

輸入性通膨壓力大 上半年進口原油物價指數年漲近7成

根據行政院主計總處20日發布的國情統計通報，受全球景氣波動、供給量能、地緣政治以及市場投機風向等因素影響，國際原油價格劇烈波動，以新台幣計價的進口原油物價指數去年較109年上漲57.74%，今年上半年平均指數又比去年同期上漲68.37%。原油兼具燃料與原料用途，油價高漲連帶影響台灣石化產業鏈的生產成本；今年上半年石油及煤製品價格平均較去年同期上漲47.08%，化學材料及其製品與藥品漲13.68%，橡膠及塑膠製品也漲了4.71%。（看完整報導）

外銷訂單再創同期新高 但受中國封控衝擊 Q2首度低於Q1

經濟部20日公布6月外銷訂單金額588.3億美元，年增9.5%，第2季金額達1661.7億美元、年增3.2%，上半年累計3392.9億美元，年增9.5%，單月、第2季與上半年數字均創歷年同期新高紀錄。但受到中國為防疫而封控的衝擊，台灣出現史上首度第2季外銷訂單金額低於第1季的情形，打破愈近年底接單愈旺的傳統，第2季還可能成為今年全年金額最低的季度。經濟部指出，由於通膨、俄烏戰爭以及疫情反覆不定，目前全球經濟仍面臨下行的風險，也可能抑制全球貿易動能。（看完整報導）

全台25日前持續高溫週末最熱 台電：太陽能挹注下供電無虞

位在花蓮縣西南部的山地鄉卓溪20日最高溫達38.5度，宜蘭縣羅東市也測到該站今年最高溫38.2度。中央氣象局預測，21日起至25日持續高溫炎熱，預估本週末會是近期最熱的兩天。氣象專家吳德榮說，26日前台灣將出現極端高溫，稱為「類熱浪」也不為過。天氣炎熱導全台用電飆新高，20日瞬時尖峰負載達4010萬瓩。台電表示，因多數檢修機組已回歸且午後光電挹注有成，最大供電能力4460.5萬瓩足夠應付，供電燈號顯示綠燈。（看完整報導）

歐洲議會副議長畢爾：只有台灣人能決定自己未來

總統蔡英文20日在總統府接見歐洲議會副議長畢爾訪問團，畢爾致詞指出，台灣和歐洲在地理上雖然遙遠，但共享價值使彼此連結在一起，歐洲覺得與台灣非常親近。畢爾指出，歐洲對中國逐漸趨向單方面改變現狀的做法表達嚴正關切，單方面改變現狀不論基於任何說辭，絕不能發生，只有台灣人民可以決定台灣自己的未來。德國籍的畢爾此行訪台有個特別行程，就是率團走訪位於台北的銅鑼灣書店，與書店創辦人林榮基交流香港、台灣與保護民主免受專制中國侵略等議題。（看完整報導）

台列美人口販運防制評比第一級 遠洋漁船強迫勞動現況受關注

美國國務院19日公布年度人口販運報告，檢視全球188國家與地區對抗人口販運所做出的努力。台灣連續第13年被評為最高的第一級，與加拿大、立陶宛、澳洲、美、法、英、新加坡在內共30國同等級。中國則持續被列為評比最差的第3級，與阿富汗、緬甸、柬埔寨、越南、北韓、伊朗、俄羅斯等國並列。報告特別評估中國一帶一路倡議造成損害，也關切台灣遠洋漁船與家庭看護強迫勞動現況。（看完整報導）

王必勝：BA.5若在社區流行 單日可能逾4萬例

國內20日新增2萬6943例本土個案、102例中重症，其中57人死亡，境外移入253例。中央疫情指揮中心指出，本土個案數雖較前一天高，但與上週同期相比整理趨勢續降。疫苗第4劑接種對象自22日起擴大至50歲以上民眾，接種需與第3劑間隔5個月。針對學者預測BA.5將於8月中旬在社區流行，疫情指揮官王必勝表示，流行時程無法確定，但BA.5若開始在社區流行，單日確診數有可能飆破4萬例。此外，口罩規定鬆綁後，外界關注逛街、趕公車是否也能免戴口罩。王必勝說明，民眾不妨改以能否和不特定對象保持社交距離，作為是否戴口罩的判斷依據。（看完整報導）

義大利總理德拉吉贏得信任投票但聯合內閣3黨杯葛 恐提前大選

義大利政黨「五星運動」日前在國會信任表決時拒絕支持聯合政府，總理德拉吉因而提出辭呈。總統馬達雷拉反對德拉吉辭職，希望他續任總理直到明年初本屆國會任期結束。德拉吉19日告訴參議院，如果獲得旗下聯合政府各政黨支持，他願續任總理，結果他在20日贏得國會參議院對他的信任投票，但聯合內閣中的3個主要政黨杯葛這次表決，預計將導致德拉吉請辭，並且宣告提前舉行大選。（看完整報導）

嚴歌苓著作芳華被中國動手腳 原擬來台出完整版

美籍華人作家嚴歌苓的著作「芳華」曾改編躍上大銀幕，但在中國發行時被當局更改劇情。嚴歌苓近日接受德國之聲專訪時表示，她一直想來台灣發行「芳華」完整版，還曾打算自辦出版社。嚴歌苓先前撰文關注徐州「鐵鏈女」事件，期間並附和周孝正指中共領導人習近平「就是人販子」的說法。嚴歌苓說，她經歷過捨離抉擇，「與其讓自己被閹割的作品留存下去，還不如就不要了」。（看完整報導）

曹興誠讚宣明智點子王 分紅配股創造逾千位億萬富翁

聯電榮譽副董事長宣明智20日發表新書「思考圖譜」，內容是累積他過去40年的經驗與智慧，透過圖像將問題簡化，思考找出解決策略。聯電榮譽董事長曹興誠出席為宣明智站台，並說聯電成功都是靠「點子王」宣明智，他過去推動員工分紅配股，在竹科創造1000個以上億萬富翁。被問到如何看待台灣景氣，宣明智自稱是「死多頭」，無論如何都看好，也強調台灣未來要靠自己創新。（看完整報導）

林百里妻遭詐騙5000萬投資境外基金 犯嫌2000萬元交保

朱姓女子涉嫌招攬廣達董事長林百里何姓妻子等人，投資未經許可的境外基金，何女先後投資約新台幣5000萬元。北檢20日起訴朱女移審台北地院，法官裁定以2000萬元交保。檢方調查，朱女等人總計招攬金額逾3億元。朱女除了賺取佣金，並將481萬餘美元匯到自己公司帳戶，供自己使用，違反證券投資信託及顧問法、銀行法、刑法詐欺、偽造文書等罪。（看完整報導）