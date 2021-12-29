COVID-19全球最新情報12/29

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中國27日新增本土病例182例，有180例集中在陝西省。圖為陝西西安某一社區防疫人員為居家隔離居民配送生活用品。（中新社）

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（中央社台北29日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，英格蘭單日逾10萬人確診，新年前防疫不升級；義大利2週內恐千萬人須隔離，專家籲放寬規定；法國單日確診創疫情新高，下令增加居家辦公時間。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間29日上午7時，全球至少541萬3145人因COVID-19染疫病逝，至少2億8261萬7755人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心28日公布國內新增19例COVID-19境外移入確定病例，其中1人為赴哈薩克空手道代表團，該團確診累積13人；另確診個案中無新增死亡。

台灣空手道代表團赴哈薩克參賽，返台出現13名團員確診COVID-19，其中7例確定為Omicron，其餘檢體定序陸續進行基因定序。

指揮中心統計，國內累計1萬6950例確診，2020年起累計850例COVID-19死亡病例。

● 中國

中國27日共報告新增209例確診病例，其中本土病例182例，有180例集中在陝西省。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團27日共報告新增209起確診病例，其中182例為本土病例，包括陝西的180例（西安175例、咸陽3例、延安2例），浙江紹興1例，和雲南昆明1例。

中國陝西省西安市的本土疫情嚴峻，陸媒報導，中共解放軍空軍軍醫大學27日派出150人醫療隊入駐西安定點救治醫院，接管隔離病區。

● 日本

日本原先規定，與新變異株Omicron確診者搭同一航班者全為密切接觸者且須隔離觀察，造成防疫旅館不足；日本政府28日下修標準，坐在確診者前後兩排內的旅客才認定為密切接觸。

日本放送協會（NHK）報導，新變異株Omicron近期在日本境內擴散，17日到23日確認約60例境外移入病例，各地也陸續確診傳染途徑不明的社區傳播病例。

● 韓國

韓國防疫當局28日表示，從上週各項疫情指標看來，整體疫情規模正在縮減，評估已從擴散態勢轉為趨緩；Omicron感染者及密切接觸者的隔離時間也將與其他病毒株統一，從現行的14天縮短至10天。

根據中央防疫對策本部統計，截至28日凌晨零時，韓國新增3865例確診，單日確診數時隔28天降至4000例以下，雖然不能排除週末採檢量較少的因素影響，與上一週週末相比仍趨緩。

● 印尼

印尼官員28日說，Omicron變種病毒的感染已經在社區出現，一名印尼民眾近期自北蘇門答臘省棉蘭市（Medan）至雅加達，在雅加達確診，沒有出國史，是目前唯一本土個案。

路透社報導，衛生當局說，雅加達境內迄今累積47起Omicron確診病例，大多都是境外移入。

人口世界第4多的印尼，是亞洲COVID-19疫情最嚴重的國家之一，累計有420萬例確診，14.4萬人病故。

Delta變異株肆虐下，印尼疫情今年7月達高峰，之後感染率回降並持續維持在低檔。

● 越南

越南28日通報國內首宗Omicron確診病例，患者是19日從英國飛抵越南河內的境外移入病例。

● 印度

世界第2大人口國印度為因應變異株Omicron迅速擴散可能導致疫情加劇，28日宣布核准默沙東集團研發的口服藥及另兩款疫苗的緊急使用授權（EUA）。

印度衛生部長曼達維亞（Mansukh Mandaviya）表示，境內13家藥廠將生產默沙東集團（Merck & Co.）研發的口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir），限制在緊急情況下使用，治療成年患者。

● 土耳其

土耳其衛生部資料顯示，境內新增確診病例27日激增30%，來到2萬6099例，是今年增幅最高的一次。衛生部長警告，Omicron變異株將迅速傳播。

※ 大洋洲

● 澳洲

根據路透社統計各州染疫數據，澳洲28日通報新增1萬269例確診，再度超過前一天的史上最高紀錄。而在Omicron肆虐之際，澳洲正努力因應原本有意重新開放的計畫。

※ 歐洲

Omicron席捲歐洲，英國、法國、義大利、葡萄牙、賽普勒斯和希臘等國COVID-19單日新增確診數創新高，並成為瑞士和荷蘭主流病毒株。

● 英國

英國28日通報新增12萬9471例，刷新24日創下的12萬2186例，這個數字尚不包括蘇格蘭和北愛爾蘭的新增病例。

另外，英格蘭足球超級聯賽（Premier League）公布的數據顯示，12月20日到26日這段期間，有創新高的103名球員和工作人員篩檢呈陽性反應。

儘管如此，英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）前一天仍表示，2021年結束前防疫不會再升級。

● 法國

法國28日通報新增17萬9807例，刷新25日創下的10萬4611例。

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）27日表示，政府將下令企業儘可能讓員工一週至少3天居家辦公，以遏止第5波疫情。

Omicron來勢洶洶，讓醫院再度面臨不堪負荷的威脅。法國政府表示，鑑於病毒迅速擴散，法國將進一步收緊防疫措施，但不會在跨年夜實施宵禁，學校也將依照計畫於明年1月初恢復開放。

法新社報導，法國目前有78%人口至少接種一劑疫苗，政府表示，這代表目前全國5歲以上且符合接種資格者有9成已打完一劑疫苗。

● 德國

德國疫情出現緩和，但東部多個城鎮27日出現大規模示威，抗議聯邦政府準備實施的疫苗接種令和新的防疫限制；據報薩克森邦（Saxony）至少10名員警受傷。

「紐約時報」的數據庫顯示，德國上週每天的新增確診平均為2萬7701例，較兩週前減少46%；單日染疫病故也減少42%。自疫情去年初大流行以來，德國已累計702萬8398例確診、11萬542人病故。

● 義大利

義大利28日通報的新增病例，由前一天的3萬810例增加至7萬8313例，COVID-19相關死亡病例則由142例增加至202例。

義大利COVID-19相關死亡病例累計達13萬6955例，在歐洲排名第2高，僅次於英國，在全球則排名第9，累計病例數來到576萬。

衛生專家敦促義大利政府放寬COVID-19隔離規定，他們認為若不如此，隨著具高度傳染力的Omicron變異株蔓延，隔離人數日益增多，義大利恐有癱瘓之虞。

義大利Gimbe衛生基金會主席卡爾塔貝洛塔（Nino Cartabellotta）告訴Radio Cusano Campus電台，每名患者平均接觸5至10人，義大利兩週內料將會有約100萬人染疫，「那意味會有500至1000萬名接觸者必須隔離」。

義大利衛生專家預估兩週內將有約1000萬名接觸者須隔離，27日敦促政府放寬COVID-19隔離規定，否則義大利恐有癱瘓之虞。圖為23日羅馬街頭。（法新社）

● 葡萄牙

葡萄牙28日新增1萬7172例，其中61.5%是Omicron。葡萄牙1000萬人口中，完整接種疫苗者高達約87%，是全球施打率最高的國家之一。

● 丹麥

快速蔓延的Omicron變異株，讓歐洲成為確診與死亡的全球熱點；丹麥成為全世界染疫率最高的國家，每10萬人中有1612人確診。

Omicron出現前，丹麥與另一個北歐國家冰島的感染率皆位居歐洲國家最低之列，如今兩國單日確診卻創下新高。

● 荷蘭

Omicron變異株已經成為荷蘭主流病毒株，荷蘭國家公共衛生及環境研究院（RIVM）警告，儘管確診病例從前一天的1萬1495例降至9213例，高傳染力的Omicron「將導致未來一段時間的感染率增加，而這又將導致住院人數上升」。

法新社報導，荷蘭10天前宣布進行耶誕封鎖，盼能遏止Omicron確診病例增加。當地非必要性店家、餐廳、酒吧、電影院、博物館一律關閉至明年1月14日。

這項決定似乎有正面效果，住院率從上一週的256人降至191人。

荷蘭國家公共衛生及環境研究院說，截至28日，荷蘭成年人口已超過20%打過疫苗加強針。

● 芬蘭

芬蘭28日宣布，為遏止高傳染力的Omicron蔓延，沒有施打COVID-19疫苗的外籍旅客將一律不得入境。

海關向法新社證實這項措施，說未施打疫苗的外籍人士都會遭拒絕入境，唯有豁免名單人員例外。豁免名單納入的人員包括芬蘭居民、必要性工作人員以及外交人員。

芬蘭於格林威治時間28日下午2時開始實施這項措施，適用對象包括歐洲聯盟國家的公民。

※ 美洲

● 美國

美國疾病管制暨預防中心（CDC）28日公布的最新研究報告顯示，Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約3天左右，且重複感染機率高。但若先前曾染疫或打完疫苗，症狀多屬輕微。

美國CDC前一天已經更新建議，將COVID-19無症狀患者的隔離天數從10天砍半到5天。

「紐約時報」報導，最新指導方針出爐的時間點，正值高傳染力的Omicron變異株引發每日新增確診暴增，進一步惡化勞工短缺的問題。

另外，美國海軍一艘近岸作戰艦27日被迫中止部署，停泊在古巴關達那摩灣海軍基地，因為船上20多名官兵的篩檢呈陽性，人數約占全船1/4。

而近期在紐約百老匯演出的影星休傑克曼（Hugh Jackman）28日公布自己確診，出現喉嚨癢、流鼻涕等類似感冒的症狀，病情尚無大礙。

※ 非洲

● 南非

南非科學家研究顯示，感染Omicron可提升對舊變異株Delta的免疫力。

路透社報導，這份研究只涵蓋一小群人，且尚未通過同行評審，但它發現感染Omicron的患者，對Delta變異株的免疫力會提升，尤其是那些打過疫苗的人。（編輯：林沂鋒/核稿：林治平、蔡佳敏）1101229