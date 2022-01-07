COVID-19全球最新情報1/7

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（中央社台北7日電）COVID-19變異株Omicron傳播力強，日本新增確診逾4000例，醫師警告已邁入第6波疫情；菲律賓檢驗3人有1人確診，總統維安小組難逃染疫；泰國升級疫情警戒；智利10日起開打第4劑。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間7日上午7時，全球至少547萬839人因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少2億9954萬7351人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心6日宣布，國內新增3例COVID-19本土病例，為5日公布的桃機3名清潔員，另增40例境外移入病例，沒有新增死亡個案。

指揮中心6日下午召開專家會議，專家初步共識將第3劑疫苗間隔從5個月縮短成3個月，但適用對象還未知。指揮中心發言人莊人祥表示，相關政策最快7日統一宣布。

● 中國

中國官方6日通報，新增132例COVID-19本土確診，其中陝西省西安市占63例，疫情升溫的河南省占64例。

中國國家衛生健康委員會官網6日上午公布，5日零至24時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例189例。本土病例占132例（河南64例，其中許昌市50例、鄭州市5例、洛陽市4例、周口市3例、商丘市1例、固始縣1例；陜西63例，均在西安市；浙江5例，均在寧波市），含30例由無症狀感染者轉為確診病例（均在河南）；另有境外移入病例57例。

新華社報導，經中國民用航空局批准，西安咸陽國際機場自1月5日起暫停國際客運航線營運，恢復時間另行通知。

● 香港

香港衛生官員6日公布，本地新增33例COVID-19確診病例，其中28例為境外移入，其餘5例本土與早前確診的Omicron病例有關。

香港民政事務局局長徐英偉日前參加一個大型生日派對曾接觸Omicron初步確診者，已被安排前往竹篙灣檢疫中心接受隔離檢疫。香港特首林鄭月娥6日對此表示「特別失望」。

● 澳門

Omicron在全球肆虐，澳門當局決定9日起禁止中國以外客機搭載乘客前往澳門；這項禁令將實施14天至1月23日，不包括台灣。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心5日宣布，為減少COVID-19對當地公共衛生的風險，自1月9日零時起至23日，禁止民用飛機由中國以外地區搭載乘客前往澳門。

● 日本

日本放送協會（NHK）統計，6日日本全境新增COVID-19確診4475例，是時隔約4個月以來，再次單日新增超過4000例。日本醫師會會長中川俊男警告，全國已進入第6波疫情。

日本上次單日新增COVID-19確診超過4000例，是去年9月18日。

加上機場檢疫、郵輪乘客等，日本累積確診達174萬4494例；死亡共1萬8411例。

美國、日本與南韓的國防部長原擬本月於美國夏威夷會談，但因美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前確診COVID-19、美國疫情急速擴大等因素，3國防長會談決定停辦。

駐日美軍基地被認為是造成日本疫情升溫的防疫破口之一，日本外務大臣林芳正與美國國務卿布林肯6日通電話，林芳正要求美軍應進行管制外出等防疫措施，布林肯同意盡力防疫。

日本沖繩、山口、廣島這3縣COVID-19疫情升溫，首相岸田文雄6日表示，將向7日召開的傳染病專家組成的防疫分科會進行諮詢後，再決定是否適用「防止蔓延等重點措施」。

● 菲律賓

菲律賓COVID-19陽性率6日飆上新高，達36.9%，大約每檢驗3人就有1人確診。總統維安人員也傳出15人染疫，但維安小組指揮官說，確診者近來皆未與總統杜特蒂接觸。

菲律賓6日通報新增1萬7220例COVID-19確診、81人不治，確診人數較5日的1萬775例再度攀升，累計確診病例達288萬8917例、5萬1743人病逝，陽性率也從5日的31.7%增加到36.9%。

● 泰國

泰國COVID-19疫情升溫，泰國公共衛生部6日將疫情警戒從3級升到4級，建議民眾避免不必要的跨府移動以及聚會，泰國疫情指揮中心7日將開會決定是否要實施新一輪的限制措施。

泰國6日宣布新增5775個COVID-19確診案例以及11人死亡，儘管死亡和重症人數仍低，確診數卻是快速攀升，5日泰國新增通報3899例。

● 印度

印度衛生部5日指出，西部拉吉斯坦省（Rajasthan）一名患有糖尿病男子死亡，成為印度首位感染Omicron病毒株致死案例，還表示印度4天來染疫數倍增至5萬8097例。

路透社報導，印度一個多月前才驗出首起Omicron病例，衛生部5日通報Omicron病例累計達至少2135例。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）6日頭版報導，由於大批卡車及貨車司機、倉庫工人正在等候COVID-19檢測結果，導致超市來不及將貨品上架，供應鏈也承受壓力；物流業者聲稱，受到Omicron影響，業界有接近一半的勞動力已暫時離開工作崗位。

美國網球選手科達（Sebastian Korda）為準備本月的大滿貫賽事澳洲公開賽，6日先赴阿得雷德，未料COVID-19篩檢結果呈陽性反應。

科達已經退出為澳網熱身的阿得雷德國際網賽（Adelaide International），但世界排名41名的他，已在這個月17日於墨爾本開打的澳洲網球公開賽（Australian Open）籤表上。

男網世界排名第一的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）5日深夜抵達墨爾本後因未符合防疫入境規定而遭取消簽證，將在墨爾本一家飯店待上至少72小時，爭取在10日舉行的聆訊推翻禁止他入境澳洲的決定。

世界球王喬科維奇（前）將爭取在10日舉行的聆訊推翻禁止他入境澳洲的決定。（圖取自twitter.com/DjokerNole）

※ 歐洲

● 英國

英國5日通報2021年最後一週COVID-19病例創新高，英格蘭每15人就有1人染疫，首相強生卻說旅行限制無法控制疫情，將取消入境前需出示採檢報告且入境後需隔離直至採陰的規定。

COVID-19感染人數暴增，讓醫院等公共服務極度緊繃，因為醫院除了人力短缺，住院人數也持續增加。

英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）6日表示，他與妻子和其他家人確診感染Omicron變異株後，症狀「輕微」，正在康復中。

● 法國

法國政府發言人5日表示，確診人數未來幾天將以「超音速」繼續飆升。法國政府也對數個海外屬地發布衛生緊急狀態，試圖遏止疫情擴大。

法國足球甲級聯賽（Ligue 1）巴黎聖傑曼5日宣布，梅西（Lionel Messi）的COVID-19篩檢結果呈陰性反應，目前已經回到法國，且將「在未來幾天內」恢復練球。

梅西上週在他的家鄉阿根廷接受COVID-19篩檢時驗出陽性反應，但在通過檢測後，已在5日飛回法國。

法國國民議會（國會下議院）6日通過政府所提出、對抗COVID-19疫情的疫苗通行證措施。這使得先前因嚴詞攻擊未接種疫苗民眾而招致批評的法國總統馬克宏，壓力稍微減輕。法案如今將送交參議院審視是否需要再次表決。

● 義大利

義大利5日下達強制令，要求50歲以上民眾都須接種COVID-19疫苗，成為非常少數實施此令的歐洲國家之一，希望能減緩衛生服務壓力，並降低染疫病亡人數。路透社報導，這項強制令實施至6月15日止。

自2020年2月疫情爆發至今，義大利通報累計13萬8000人染疫不治，在歐洲國家中，病亡人數僅次於英國。

義大利衛生部6日通報單日新增21萬9441起COVID-19病例，創下紀錄新高，且遠高於5日的18萬9109例；病故人數則從5日的231人減至198人。

※ 美洲

● 美國

為美國疾病管制暨預防中心（CDC）提供建言的外部專家小組5日投票，建議允許12至15歲群體接種輝瑞大藥廠（Pfizer）和BioNTech共同開發的COVID-19疫苗追加劑。

美國一份研究5日指出，COVID-19疫情初期出生嬰兒的各項發展能力，略遜於疫情前出生嬰兒，無論他們的母親孕期是否染疫。研究人員推測，孕期承受的壓力是其中一項因素。但研究人員強調，這不表示這些嬰兒的長期發展也將如此。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基5日引述以色列研究資料指出，施打COVID-19疫苗追加劑者，染疫死亡機率比完整接種（兩劑）者減少90%。這是以色列在COVID-19變異株Delta盛行時所做的研究。

白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）5日說，COVID-19確診病例因具高度傳染性的Omicron變異株擴散而激增，但美國有所需工具可讓學校維持開放。

路透社報導，齊安茲在白宮簡報會上說：「我們知道如何讓小孩在校園保持安全。目前約有96%的學校維持開放。家長希望學校開放，專家表示親身學習對兒童的身心健康與進一步教育是最好的。總統也說得很清楚，國內學校應維持開放。」

樂壇盛事葛萊美獎（Grammy Awards）主辦單位5日表示，由於與COVID-19「Omicron變異株有關的不確定性」，原定本月31日登場的頒獎典禮將無限期延後。

原定本月20日在猶他州公園市（Park City）展開的日舞影展（Sundance Film Festival）主辦單位也宣布將所有首映和活動轉為線上舉行。

加州衛生及公共服務局長蓋里（Mark Ghaly）5日宣布，去年12月中旬實施的全州室內公共場所強制戴口罩的規定原訂1月15日解除，有鑑於近日Omicron變異株疫情擴大，這項規定延長到2月15日。

● 墨西哥

受到Omicron變異株與大致毫無限制的旅遊活動影響，墨西哥的疫情在放假期間加劇，病歿人數恐在本週突破30萬大關，成為全世界病歿人數排名第5的國家。

路透社報導，墨西哥在放假期間迎接許多美國遊客，導致COVID-19確診數上週暴增1倍多，來到2萬例。由於確診數迅速增長，墨西哥32個州當中，有11州決定，本週不會恢復學生到校上課。

● 智利

智利政府6日表示，下週起將對免疫功能低下的公民提供第4劑COVID-19疫苗。此舉除創下拉丁美洲先例，也領先全球絕大多數國家。

● 巴西

巴西衛生部5日宣布，國家免疫計畫中的5至11歲兒童接種COVID-19疫苗將於今年1月開始，第1劑和第2劑之間間隔8週。

巴西中西部戈亞斯州（Goiás）的阿帕雷西達德戈亞尼亞市（Aparecida de Goiânia）6日證實巴西首例因COVID-19變異株Omicron的死亡病例。

由於COVID-19變異株Omicron和流感病毒蔓延，巴西聖保羅市政當局6日宣布取消2022年的街頭嘉年華狂歡節慶祝活動。（編輯：劉淑琴/核稿：盧映孜）1110107