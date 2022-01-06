泰國確診數快速攀升 公衛部宣布升級疫情警戒

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（中央社記者呂欣憓曼谷6日專電）泰國COVID-19疫情升溫，泰國公共衛生部今天將疫情警戒從3級升到4級，建議民眾避免不必要的跨府移動以及聚會，泰國疫情指揮中心明天將開會決定是否要實施新一輪的限制措施。

泰國今天宣布新增5775個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例以及11人死亡，儘管死亡和重症人數仍低，確診數卻是快速攀升，昨天泰國新增通報3899例。

泰國公共衛生部次長奇帝普（Kiattiphum Wongrajit）今天早上舉行記者會表示，由於Omicron變種病毒造成疫情快速傳播，公衛部決定把疫情警戒從3級升到4級。

奇帝普表示，目前感染Omicron的病人多為輕症，不過民眾和衛生單位仍然需要謹慎以對，以防止確診人數攀升對醫療體系造成巨大壓力，同時建議關閉容易造成群聚感染的場所，減少民眾跨府移動，避免舉辦群聚活動。

疾病管制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）今天也舉行記者會表示，泰國很快就會每日新增超過1萬例，呼籲民眾避免進行不必要的跨府移動。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天透過總理府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）向民眾喊話不需要恐慌，相關單位正密切監控狀況且醫療體系已經做好萬全準備。

泰國公共衛生部設立的疫情警戒共分為5級，4級意味著政府可以限制餐廳內用和飲用酒精飲品、限制民眾進入各種高風險場所、避免民眾在室外進行近距離接觸、限制民眾參加群聚活動、限制民眾搭乘公共交通工具、限制民眾出境以及入境需進行隔離等。

泰國疫情指揮中心明天將開會決定是否要實施新一波的限制措施。

公共衛生部醫藥服務署署長（Somsak Akksilp）昨天曾表示泰國即將進入新一波疫情，曼谷市長阿斯文（ Asawin Kwanmuang）在臉書發文表示曼谷已經準備好應對Omicron帶來的疫情升溫，目前曼谷有2萬2354個空病床位可以使用。（編輯：高照芬）1110106