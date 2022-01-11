COVID-19全球最新情報1/11

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（中央社台北11日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，Omicron強襲澳洲連日確診創新高，累計破100萬例；以色列疫情再起，總理直指這波恐釀4成人口感染。

國際貨幣基金（IMF）9日警告，美國聯邦準備理事會預計升息，世界經濟成長也因變異株Omicron疫情減緩之際，新興經濟體要準備因應可能來襲的艱困時代。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間10日上午7時，全球至少549萬3201人因染疫病逝，至少3億935萬2295人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心10日宣布，新增32例確診，包括6例本土病例及26例境外移入。本土病例中，案17487為金嗓歌友會確診者家人；案17503、17506為機場手推車工作人員；案17504、17505、17507則是9日確診居服員及家人的接觸者。

長程航班旅客11日起將進行快速PCR落地採檢，結果為陰性才放行入境，政策上路第一天，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第一架抵達的班機，至少有4人採檢陽性。

桃園機場疫情持續，疫情指揮中心10日公布，前一天確診的居服員照顧家庭小孩病毒基因定序結果出爐，確定感染Omicron變異病毒，成為本土首例確診Omicron的2歲以下幼童。

交通部長王國材10日表示，因應桃機群聚事件，因此防疫措施有所檢討，要求防疫計程車不能載一般旅客，1月23日前交通部以包車方式，讓司機都以載送從國外返鄉的旅客為主。

國內10日新增6例本土個案，皆與桃園機場疫情相關。（中央社製圖）

● 中國

中國官方10日通報，新增97例確診，其中河南省占60例、天津市21例。天津市鄰近北京，隨著下月4日北京冬奧將登場，天津的疫情讓當局高度緊張。

中國國家衛生健康委員會官網公布，9日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例157例，其中本土97例，分別是：河南60例（鄭州市24例、許昌市21例、安陽市15例）、天津21例（均在津南區）、陜西15例（均在西安市）、廣東1例（在深圳市）；另有境外移入60例。

河南省成為中國首個同時出現COVID-19病毒變異株Omicron及Delta本土病例的省分。陸媒形容河南出現「雙線作戰」局面，有鄭州、禹州及安陽市3個傳播中心。

中國天津、陝西、河南近期都出現疫情，地方政府嚴格防控的「封城」作為卻引發質疑，不過今日環球時報社評仍說，動態清零是目前中國疫情防控的最佳選擇。

中國官方10日通報，新增97例COVID-19確診病例，其中河南省占60例、天津市21例。圖為9日天津民眾排隊採檢。（中新社）

● 日本

日本東京都10日新增確診871例，雖是時隔3天降到單日1000例以下，但和3日的103例相比，增至8倍以上，疫情仍在擴大。

日本放送協會（NHK）報導，截至10日的一週內，東京平均每天新增774.5例，是前一週的1023.2%，意即增加到10倍以上。

日本時事通信社統計，上週日本新增確診3萬2081例，比前一週的3200例成長約10倍。

日本東京都10日新增871例COVID-19確診病例，較上週一的103例增加至8倍以上。圖為10日東京澀谷街頭。（共同社）

● 新加坡

新加坡數據顯示，民眾施打4種COVID-19疫苗後的染疫死亡率不同，其中莫德納疫苗每10萬人1死最低、科興疫苗11死最高。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，死亡發生率依疫苗施打情況有別，在沒完整施打疫苗的族群中，每10萬人有79死；施打中國科興（Sinovac）疫苗者，每10萬人有11死；施打中國國藥集團（Sinopharm）疫苗則為每10萬人7.8死。

至於接種mRNA疫苗人士，施打輝瑞/BNT（Pfizer- BioNTech）疫苗為每10萬人6.2死，莫德納疫苗每10萬人有1死。

● 印度

印度10日開始向第一線工作人員及老年人施打追加劑。在快速傳播的Omicron變異株肆虐下，印度自今年初起算，單日染疫數增至幾乎8倍。

印度10日通報新增17萬9723人確診，大部分染疫者都來自境內德里、孟買及加爾各答等大城。在這些地方，Omicron變異株已經超過Delta變異株，成為最流行的病毒株。

● 以色列

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）9日表示，目前這波疫情可能造成境內多達4成人口感染。以色列近期疫情再起，導致全國採檢量能吃緊。

班奈特發推文說：「在內閣會議上報告的資料顯示，以色列這波疫情共將造成200至400萬公民染疫。」

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲確診病例10日累計突破百萬大關，其中一半以上是在過去一週通報，主因Omicron變異株肆虐澳洲多數地區，促使住院人數上升並導致供應鏈緊繃。

路透社報導，澳洲在疫情初期曾透過強勢封鎖和嚴厲邊境管制措施成功控制病例數，如今染疫人數連日創新高，然而隨著疫苗覆蓋率提升，全國已開始與病毒共存。

※ 歐洲

Omicron變異株疫情在假期迅速升溫，大批醫護關鍵員工不是生病就是必須隔離，使歐洲醫療體系再度緊繃，但專家預測，感染的高峰期尚未來到。

● 英國

專家表示，英國可能是全世界對COVID-19免疫力最強的國家，因為數據顯示，英國15歲以上民眾有98%對Omicron變異株有些抵抗力，意味他們就算確診，症狀也會較輕微。

英國教育大臣9日表示，將確診者隔離天數從7天減至5天，對鬧人力荒的英國雇方有所助益，也期許英國能率先成為與病毒共存的國家之一，不論疫情還要延燒5年或10年。

● 挪威

疫情衝擊供應鏈，陸續反映於燃料交付與海運延宕，以及口罩、疫苗、電子零件缺貨等。挪威軍方因後勤撥補不上，要入伍者穿前人用過的內衣、胸罩、襪子等。

官方的挪威廣播公司（NRK）報導，義務役退伍後將衣襪洗淨回繳最初本是自願性質，但隨疫情導致供貨延宕，如今上級長官下令官兵退役前務必繳回所有衣物與裝備，以便清洗後交給下一批入伍者重複使用。

● 瑞典

瑞典近幾週在Omicron肆虐下，確診病例直線上升，儘管篩檢量能有限，上一週仍篩出破紀錄的6萬例。

為了防止COVID-19病例繼續飆高，拖垮醫療系統，當局即將於12日祭出新防疫措施，包括盡可能讓民眾居家辦公，公開活動也會有人數上限。

餐廳必須於晚間11時前打烊，用餐客人都必須有固定座位，一桌最多不可超過8人。

種種措施都將每兩個星期評估一次，不過預料將至少實施四星期。

※ 美洲

● 美國

美國五角大廈表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）確診一週後，9日採檢呈陰性反應，他計劃10日重返工作崗位。

國防部發言人柯比（John Kirby）說：「部長很感激他所接種的疫苗發揮效力，他知道疫苗可減輕很多重症效應。」

● 巴西

巴西國家衛生監督局（Anvisa）先前核准讓兒童施打疫苗，引發總統波索納洛（Jair Bolsonaro）不滿，暗指幕後有利益糾葛，國家衛生監督局致函總統，要求總統收回這番言論。

巴西衛生部10日通報境內過去24小時新增3萬4788例確診，110例死亡。自疫情爆發以來，巴西累計有2255萬8695人染疫，62萬91人病故。（編輯：林沂鋒/核稿：林治平、蔡佳敏）1110111