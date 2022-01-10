更多編輯台推薦新聞：
新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔
生活

新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片
娛樂

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災
科技

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃機群聚確診足跡 含中壢SOGO全聯家樂福、蘆竹五酒桶山步道
首頁 / 兩岸

河南成中國首省同時現Omicron及Delta本土病例

2022/1/10 16:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）河南省成為中國首個同時出現COVID-19病毒變異株Omicron及Delta本土病例的省分。陸媒形容河南出現「雙線作戰」局面，有鄭州、禹州及安陽市3個傳播中心。

河南省政府新聞辦新聞發布會日前通報，自2021年12月31日至2022年1月9日中午12時，河南全省累計報告本土病例258例，在鄭州、洛陽、安陽、許昌等多地出現。出現聚集性疫情的鄭州及許昌禹州市，都是Delta變異株，目前病毒來源尚不明確。

9日經河南省疾控中心病毒全基因測序，顯示安陽市有2例感染Omicron變異株，基本鎖定感染來源是天津津南區。此前天津出現中國大陸首波Omicron變異株本土感染疫情。

據第一財經報導，河南省進入「雙線作戰」局面，既要在鄭州及禹州迎戰Delta變異株，又要在安陽市迎戰Omicron變異株。

報導指出，持續多日的疫情，正對河南省造成不少影響。省內多個縣市的學校已停止線上教學，春節將至，人員流動頻繁，聚集性活動增多，加劇河南省防控壓力。（編輯：陳沛冰）1110110

延伸閱讀
Omicron境外移入累計138例 皆在防疫旅館或檢疫所攔截南非研究：感染Omicron對Delta免疫力會提升Omicron境外移入增6例 累計34例美國為主
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族