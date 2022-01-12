早安世界》F-16V戰機嘉義墜海 飛官陳奕失聯

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空軍一架F-16V單座戰機11日下午在嘉義縣東石鄉墜海，這是台灣F-16機隊升級之後的首次重大事故。（中央社製圖）

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F-16V單座戰機嘉義東石外海失事 飛官陳奕失聯

空軍司令部11日表示，嘉義基地一架F-16V單座戰機下午2時55分由飛行官陳奕上尉駕機執行例行性訓練任務時，光點於3時23分從雷達上消失。空軍督察長柳惠千傍晚在記者會上說，戰機事發在執行對地炸射科目、進行大角度導入時快速墜海，無論是現場靶勤室或在空中一同進行訓練的長機都沒有看到飛官跳傘，不排除機務、人為或天氣等因素，已組成專案小組調查中。柳惠千也提到，事發過程前後，基地與長機未收到失事戰機的無線電通話，研判飛官持續按住麥克風通話鍵，「這點不太正常」。總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文指示救援優先，全力進行搜救任務，並進一步釐清事故原因。 （看完整報導）

F-16V去年底成軍後首次失事 空軍暫停同型戰機演訓任務

國防部空軍一架F-16V單座戰機11日下午失聯，成為台灣首起F-16V失事事件，空軍事後下令暫停F-16型機全部戰演訓等任務。駐防空軍嘉義基地的F-16V戰機去年底才成軍，空軍耗資新台幣1100億元將141架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外同步向美國採購66架全新F-16V（Block70）。F-16V（Block20）改良後可以同時執行搜索、追蹤並鎖定多個目標；另改裝新式任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，戰力大為提升。這次失事讓外界關注F-16是否加裝自動防撞地系統（AGCAS），空軍官員表示，由於構改前的F-16使用類比訊號、構改後為數位訊號，必須在美國經過嚴謹測試，目前已進行整合，預計明年11月起在台灣安裝。 （看完整報導）

本土新增12確診 桃園宏致電子廠因疫情暫時停工

國內11日新增12例本土COVID-19病例，其中9例與桃園機場疫情相關，3例為台北市案例。中央流行疫情指揮中心表示，根據最新基因定序，染疫桃機保全及居服員照顧個案的家庭中名成員病毒S蛋白特徵都和桃機染疫清潔員一致，研判全為同起群聚事件。此外，桃園機場疫情衍生歌友會、居服員服務家庭、桃園電子廠等3大群聚，連接器廠宏致已有5名員工染疫，目前全面停工，280名職場接觸者全數集中檢疫，宏致對此回應，染疫員工所處的產線並非主要產線，且該棟大樓組裝部門對全集團的總產值影響低於2%，衝擊有限。 （看完整報導）

北市公布3本土病例 聯醫中興院區2護理師、廚師友人也確診

台灣11日公布的12個新增本土病例中，有3例為台北市聯合醫院中興院區2名護理師及其中1人的男友。中央流行疫情指揮中心表示，染疫護理師（案17570）曾照顧5名確診者，其中3人感染Omicron變異株；經院內擴大採檢後，發現另一名確診護理師（案17571）為無症狀感染者，兩人Ct值分別為13及15，數值偏低，代表病毒量和傳染力相對較高。確診的護理師男友是信義區某餐酒館廚師，衛生局表示，已要求業者清消並停業14天，包含個案同事及顧客共24人採檢中。根據北市衛生局公布的案17570與17572足跡，他們曾搭捷運自北門站至永安市場站、到中山區一家居酒屋、阿和薑母鴨、一蘭拉麵台灣台北本店等處。 （看完整報導）

桃園市各國小提早一週放寒假 加強防範疫情擴散

桃園機場COVID-19染疫案延燒，桃園市中壢區已有3所國小因為國小部、附設幼兒園學生確診須停課2週到23日。桃園市長鄭文燦11日表示，考量已有3所國小因學生確診要停課到寒假，桃園市公私立國小將提早1週、自15日起放寒假；市政府教育局表示，公幼、附幼將比照辦理，家長可在17日至20日申請防疫照顧假，或由學校彈性照顧。教育部對此表示，尊重桃園市的考量，目前沒有全國提早放寒假的規劃。 （看完整報導）

立陶宛經創部長：駐台經貿代表處目標今春開始運作

立陶宛在台灣設立經貿代表處的準備工作持續進行，經濟暨創新部長阿爾莫奈特11日表示，立陶宛企業期待擴大對台出口、強化雙邊經貿合作，目標是讓駐台經貿代表處在今年春天開始運作。除此之外，為強化與立陶宛的連結，行政院國發會主委龔明鑫11日宣布，除了2億美元的「中東歐投資基金」，國發會再加碼提供10億美元的融資額度給台灣或立陶宛企業使用，促進台灣與立陶宛產業共同發展，且「若不夠可以再加碼」。 （看完整報導）

1922疫苗平台15日開放預約第3劑 17日起接種

為加速第3劑COVID-19疫苗預約，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥11日宣布，15日、16日將重啟1922疫苗預約平台，供全台民眾預約第3劑，預計17日開打。莊人祥也解釋，1922疫苗預約平台僅開放預約功能，沒有意願登記，也不會發送簡訊，目前規劃一週為一期，例如15日、16日開放預約17日至23日的第3劑疫苗。不過在此之前，各縣市祭出不同方案鼓勵民眾接種。民眾該如何預約？可以去哪裡接種？中央社整理相關資訊，帶讀者一次看懂。 （看完整報導）

默沙東口服藥獲緊急使用授權 預計採購1萬份春節後抵台

本土COVID-19疫情升溫，衛福部食藥署11日證實，默沙東口服抗病毒藥物已通過緊急使用授權（EUA）審查，中央流行疫情指揮中心也表示將採購最多1萬份，預定春節後分批抵台。至於默沙東口服藥分配使用方法，莊人祥表示，預計會讓高風險的輕症患者使用，避免後續演變成重症，但詳細使用指引仍待專家開會討論。 （看完整報導）

喬科維奇遭質疑旅遊史申報不實 澳洲當局展開調查

法官10日認定澳洲政府撤銷塞爾維亞籍網壇明星喬科維奇簽證的作法「不合理」後，喬科維奇11日在澳洲網球公開賽球場展開訓練，尋求個人第21座大滿貫賽單打冠軍，並被列為大會第一種子。不過許多澳洲媒體開始質疑，他從西班牙飛抵澳洲前填寫的旅遊申告不實。美國有線電視新聞網（CNN）報導，法庭日前聆訊裁決喬科維奇是否能繼續待在澳洲，遞交的證據中有他填寫的旅遊申告。喬科維奇在上頭寫到，在5日飛抵澳洲之前的14天，他不曾前往他國旅遊。但許多在這段期間拍攝的照片顯示，喬科維奇曾在西班牙現身。 （看完整報導）

天津查出近百Omicron病例 紐時：北京主辦冬奧壓力升高

中國有1500萬人口的天津市8日爆發Omicron本土疫情後，連續幾天出現新增病例，據官方通報，截至11日中午，全民篩檢第一輪789萬2591人累計查出陽性感染者97例，感染來源尚未查明。天津距離即將在2月初舉辦冬季奧運的北京市不到150公里，紐約時報指出，許多通勤者搭乘約30分鐘的高鐵往返於兩座城市間，天津疫情爆發引發北京官員擔憂，已開始努力確保病毒不會突破北京冬奧嚴格的防疫措施。北京冬奧組委則強調，目前整體情況可控制，沒有調整防疫政策的想法。（看完整報導）