桃園市國小提早一週放寒假 教育部：全國無提前規劃

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桃園機場COVID-19染疫案延燒，桃園市11日宣布公私立國小提早一週放寒假。教育部則表示，目前沒有全國提早放寒假的規劃。（示意圖／圖取自Pakutaso圖庫）

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（中央社記者陳至中台北11日電）桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫案延燒，桃園市今天宣布公私立國小提早1週放寒假。教育部則表示，目前沒有全國提早放寒假的規劃，但尊重桃園市的考量。

桃園市長鄭文燦今天下午在疫情說明記者會中表示，考量已經有3所國小因學生確診要停課到寒假，桃園市公私立國小將提早1週放寒假，14日是最後一天上課；經桃園市政府教育局評估後決定，桃園市公幼、附幼也比照辦理。

家長關注全國是否比照桃園作法，提前結束學期，教育部今天晚間以文字回應中央社提問指出，依據中央流行疫情指揮中心發布的資訊，目前發生的都是追蹤中的個案，教育部「尚無提早放寒假規劃」。後續將視疫情狀況，配合指揮中心即時因應、啟動相關措施。

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對於桃園市啟動停課措施，教育部表示，桃園市的決策是考量疫情狀況、國小學生沒有接種疫苗，且14日是國小期末測驗最後一天，依據「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」規定，啟動「預防性停課」及防疫照顧假等配套機制，教育部「予以尊重」。

教育部表示，因應疫情需要，各縣市可依照上述指引規定，視需要加強防疫措施。（編輯：陳政偉）1110111