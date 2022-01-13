早安世界》桃機群聚案新增12銀行員確診 境外移入單日92例創新高

桃機群聚擴散12銀行員確診累計50例 境外移入單日92例創新高

中央流行疫情指中心12日下午宣布新增92例COVID-19境外移入創單日新高，另增4例本土，其中3人為桃機群聚案居服員接觸過的中壢區聯邦銀行一家分行員工，到了深夜，指揮中心宣布這家分行再新增9人確診。已知居服員病毒基因定序與染疫手推車員、安親班兒童和機場清潔員相同，研判為同一傳播鏈，至今與桃機疫情有關病例累計51人確診，除1名桃機防疫計程車司機病毒序列不同，其餘均暫列為桃機群聚。防疫揮官陳時中認為，桃機群聚連結已清楚，疫情正逐漸收斂。另一北部本土個案初步研判為曾染疫但未確診的病例，與桃機疫情無關。（看完整報導）

新北等9縣市低溫特報今晨下探10度 15日起回溫

中央氣象局12日更新低溫特報，強烈大陸冷氣團影響持續至14日，各地天氣偏冷，新北及基隆局部地區13日上午可能有持續10度左右或以下氣溫發生。接下來到14日都偏乾冷，要看見飄雪的機會不高，到15、16日才會感覺回溫。下一波鋒面及東北季風預計17日起增強，屆時北部低溫約15度左右。（看完整報導）

立院初審酒駕累犯公布姓名照片 乘客連坐最重罰1.5萬

有鑒於酒駕事件頻傳，社會高度關注酒駕修法，立法院交通委員會初審通過道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，並加重同行者連坐處分最高至新台幣1.5萬元罰鍰。高雄男子黃子洋酒駕衝撞林男一家釀1死3傷，案發後第18天偵結，雄檢12日上午依公共危險、殺人罪起訴，建請重判。高雄地院晚間審理後認同檢方見解，依殺人罪裁定延押2個月。（看完整報導）

重新開放菲律賓移工有譜 勞動部：文件齊就報指揮中心

繼印尼、泰國移工重新開放引進後，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良12日表示，已與菲律賓就移工引進等相關防疫作為進行討論，待菲律賓海外就業署相關文件備齊，就會報指揮中心核定。蔡孟良說，菲律賓有在會議上表達盼能儘速開放，「希望在這一、兩週」。（看完整報導）

桃機落地採檢1天半驗出74例 陳時中：暫無停飛規劃

桃機長程航班旅客11日起落地採檢後，據指揮中心統計，11日陽性率9.28%，12日上午5.57%，陽性率最高入境國為美國。對於1天半驗出74例確診，防疫指揮官陳時中說，落地採檢約可找出7到8成染疫者，暫無停飛停航等規劃。他也說，目前完整接種疫苗後突破性感染個案多，想單靠疫苗避免感染很難，民眾仍應多層次防護。世衛最新疫情報告指出，上週全球新增確診激增55%約達1500萬例，再次證實Omicron變異株的擴散能力。另有研究顯示，新型冠狀病毒暴露於空氣後，絕大部分感染力會在前5分鐘喪失，凸顯保持社交距離和戴口罩可能是預防感染的最有效方法。（看完整報導）

北市增一護理師確診無關中興院區 桃園食品廠匡列者皆陰性

台北市聯合醫院中興院區2名護理師（案17570及案17571）染疫後經擴大採檢88人結果12日出爐皆陰性，案17571的2名子女就讀的國小有57名師生經採檢顯示36人呈陰性反應，另外21人的結果尚未出爐。疫情指揮中心晚間宣布再增一名北部護理師確診。台北市衛生局表示，詳情仍待調查，但此案與中興院區群聚案無關。另外，桃機群聚相關案個食品廠匡列採檢398人12日結果全數陰性，染疫學童就讀的國小附設幼兒園80人也都為陰性。（看完整報導）

F-16V戰機墜海 擴大搜索尋獲背包及多塊飛機殘骸

空軍一架F-16V戰機11日執行訓練任務時墜海，空軍夜間持續以照明彈協助直升機搜尋，12日上午更增派地面部隊，沿著東石鰲鼓濕地北堤搜尋，海巡人員則乘膠筏至海中配合直升機搜救。民間巡守隊員搜尋時，在事故現場附近蚵架上發現部分軍機殘骸，國軍也陸續找到背包和多塊戰機殘骸。截至晚間7時共出動17架次直升機、1艦4艇和230人搜救，飛行官陳奕仍失聯。（看完整報導）

喬科維奇明知染疫還受訪 入境申報不實推給經紀人

世界球王喬科維奇12日在社群媒體發聲明，承認去年12月已知染疫還接受法國媒體採訪，但他堅稱自己全程保持社交距離，口罩只有拍照時拿下。對於外傳他入境澳洲未如實申報旅遊史，他則表示「旅遊聲明表格是工作團隊代為提交」。澳洲入境規範明定，如申報不實可能面臨最高12個月有期徒刑和最高6600澳元罰款，簽證也可能被註銷。澳方正考慮是否取消喬科維奇的簽證，而這將決定他能否參加17日登場的年度澳洲網球公開賽。（看完整報導）

中國本土疫情擴散 天津全市2度普篩、學校提前放寒假

中國11日新增221例，其中本土166例、河南省占118例，當天通報新增確診數最多，疫情備受關注的河北天津市則有33例。12日大連市通報的2例確診個案也顯示，河北本土疫情已擴散至鄰省遼寧。天津當局12日宣布全市休假半天，展開半個月以來的第2次普篩，各級學校即日起進入寒假，去年12月23日以來離開天津市的34.5萬師生須接受PCR檢測，天津市兩會也延期。有專家預估，天津疫情在春節前應能平息。中國知名留美癌症醫師張玉姣則說，當局「動態清零」防Omicron漸難，傳遍中國只是時間問題。（看完整報導）

俄羅斯在烏克蘭邊境實彈演習 與北約會談前景堪慮

俄羅斯12日將在布魯塞爾與北大西洋公約組織（NATO）就緩解烏克蘭邊界危機展開，然而俄軍11日在烏克蘭邊界進行實彈演習，顯示克里姆林宮無意緩解已讓美國走上談判桌的軍事壓力。對於俄烏邊境緊張，烏克蘭總統澤倫斯基再次要求法國和德國加入國際高峰會，以結束紛爭。（看完整報導）