運價大漲助散裝航運族群上攻 裕民、新興飆漲停

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（中央社記者賴言曦台北23日電）國際散裝運價大漲，其中海岬型運價指數（BCI）強彈逾2成，帶動散裝航運族群股價向上喊衝，其中裕民、新興盤中更攻上漲停板。

國際散裝運價回溫，其中波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）22日上漲80點，收674點，漲幅13.5%；海岬型運費指數（BCI）週三上漲87點，收390點，漲幅28.7%。

航運股今天湧入買氣，其中又以散裝航運族群表現最熱，盤中攻上漲停的裕民、新興漲停價分別為新台幣56.6元、23.4元。其餘包含慧洋-KY、四維航、台航、中航等散裝航運股也都強彈逾半根漲停板。

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貨櫃三雄今天表現同樣不俗，長榮今天盤中高點至158.5元，漲幅超過3%；陽明高點至64.5元，漲3%；萬海股價最高一度至80.01元，漲幅4%以上。

法人分析，散裝運價跌深反彈，帶動散裝族群股價短線有撐，尤其近期國際鐵礦砂價格走揚，帶動海岬型船舶行情，然而中國為鐵礦砂主要進口國，並以房地產為最主要應用產業，但中國的爛尾樓問題仍有待解決，因此後市要觀察中國房地產景氣是否復甦，持續帶動散裝航運需求。（編輯：黃國倫）1120223