早安世界》快篩國家隊將成軍 每劑售價可望降至200元以下

快篩國家隊將成軍 每劑售價可望降至200元以下

因應本土疫情升溫，家用快篩使用時機增加，12日起調整居家隔離及居家檢疫期滿PCR檢測改快篩方式執行，以利加速檢測，及早進行相關防治措施。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，政府會主動組織安排「快篩國家隊」，除大量採購家用快篩外，也會協調人力提升產能，未來家用快篩試劑售價至少會降至每劑新台幣200元以下。檢測試劑廠寶齡富錦表示，13日起所有出貨交由指揮中心統籌分配，目前每月產能約300萬劑，若有國軍協助包裝作業，產能一定可以增加。國防部則強調從支援口罩國家隊到快篩國家隊，將全力以赴。（看完整報導）

本土增551人染疫 陳時中：月底單日確診可能破千

國內12日新增551個COVID-19本土病例、112例境外移入，無新增中重症或死亡個案。本土病例分布在17縣市，仍以新北市162例最多，各縣市陸續公布確診個案足跡。疫情指揮中心指揮官陳時中說，4月底新增本土個案可能單日上千例，現在北北基桃已列入高風險區域。指揮中心發言人莊人祥說，雙北及桃園計畫加入高風險區域快篩初步方案，現階段僅是地方表達意願，方案尚未出爐，持續規劃中。（看完整報導）

班上或學校出現確診者 高中以下、大專校院停課標準一次看

這波本土疫情有99%以上個案為輕症或無症狀，疫情指揮中心認為持續大規模停課會影響學生受教權。教育部修改全校停課標準，自13日起，暫停實體課以班級為單位，全校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，才會全校停上實體課。高中以下學校確診個案就讀班級學生，均列為密切接觸者，並居家隔離暫停實體課10天。在疫調期間，確診者校內足跡接觸者暫停實體課1至3天。大專校院停課標準略有不同。中央社整理全校停課標準相關規定，供讀者參考。（看完整報導）

社交距離App可望取代實聯制 逗留2分鐘以上場所適用

為強化民眾自主防疫、提升疫調效率及發掘可能風險個案，「台灣社交距離App」實聯制措施等功能優化，目前已689萬次下載，只要曾與確診者有超過2分鐘、2公尺內接觸史，即可接獲通知。疫情指揮中心發言人莊人祥說，建議優先使用場所應為逗留時間至少2分鐘以上，如餐廳、運動中心、演唱會或遶境等；若是短時間逗留場所，如超商等，就不建議以此App替代現行實聯制。（看完整報導）

馬勒卡轉中颱朝日本移動 鋒面東北季風接力北台灣降溫

輕颱馬勒卡增強為中度颱風，中央氣象局12日表示，馬勒卡逐漸吸收原梅姬颱風的水氣，強度還有增強空間，預估仍會以中颱強度往北朝日本東南方海面移動，對台灣沒有直接影響。13日晚間鋒面接近，夜間起至14日上半天，北部、東半部轉為有局部短暫陣雨的天氣；14日下半天雨勢減緩，接著東北季風影響至18日，高溫約22、23度，低溫約17、18度，比過去兩天涼爽不少。（看完整報導）

全民國防手冊範本出爐 教你如何在戰場生存

國防部12日公布電子版「全民國防手冊範本」，提供民眾面臨軍事危機及可能發生災難時相關緊急應變資訊，後續會由各地方政府依轄區特性，將避難、醫護及物資等資訊加入手冊，以利民眾做好安全準備及生存自助。（看完整報導）

俄軍以拿下馬立波為首要目標 市長稱街上滿是屍體

俄羅斯持續將對烏克蘭侵略戰爭的作戰重心轉往烏東地區，英國評估烏東戰事未來2、3週將加劇。俄軍首要目標是攻占東南部港市馬立波，市長波成柯11日表示，當地已有一萬多名平民在俄羅斯圍攻期間喪生，在襲擊持續數週及資源匱乏下，死亡總數恐超過2萬，「街上滿是馬立波人的屍體」。（看完整報導）

紐約地鐵站車廂槍手觸發煙霧彈開火 16傷其中10人中彈

一名戴著防毒面具的槍手12日清晨通勤尖峰時間在紐約市布魯克林區地鐵站車廂觸發煙霧彈後開火，造成16人受傷，其中10人中彈受傷。紐約市警察局局長修耶爾說，犯嫌仍在逃，這起事件目前未朝恐怖攻擊的方向調查，但未排除任何行兇動機。（看完整報導）

上海單日無症狀感染下跌 研究預測5月疫情受控

中國官方通報11日新增本土病例達2萬4546例，上海仍是重災區，占了9成5，廣州市也浮現疫情升溫跡象。據陸媒統計，上海11日新增無症狀感染者降至2萬2348例，是4月以來首次下跌。有研究預測，上海這波疫情會在21日降至1000例以下，5月受到控制。上海封城引發民怨後，改採分區分級差異化防控管理，但截至12日上午，有1萬1135個區域被列為「封控區」，涉及1501萬人；被劃為「防範區」微解封的僅480萬人。在嚴格的防疫管制措施之下，上海民眾面臨食物和醫療等服務取得困難的問題，只能各憑本事，設法解決。（看完整報導）

桂冠圖書陪伴讀者48年吹熄燈號 出版古龍楚留香傳奇風靡一時

台灣老字號、擁有48年歷史的桂冠圖書吹熄燈號。1974年5月由賴阿勝創辦，曾以「知識的燈塔」為口號，大量譯介國外文史哲經典叢書；1977年起陸續出版發行古龍「楚留香傳奇」等一系列武俠小說風靡一時。但因紙本出版式微，加上賴阿勝2019年底登山意外過世，桂冠圖書難以為繼。（看完整報導）