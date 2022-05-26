早安世界》快篩陽性即確診今起全民適用 須經醫師診療確認
快篩陽性即確診今起全民適用 須經醫師診療確認
為保全公衛防疫及PCR採檢量能，中央流行疫情指揮中心表示，自26日起修訂COVID-19病例定義，所有民眾只要快篩陽性，經醫事人員確認即為確定病例。指揮中心同步調整PCR採檢6大條件，其中住院仍須PCR採檢。至於保險理賠問題，金管會表示，依防疫保單契約約定，被保險人若經醫師診斷確定罹患法定傳染病，保險公司應依契約履行責任，因此「快篩陽性視同確診」的防疫險保戶應獲理賠。指揮中心也開放快篩陽性確診及居家隔離者申請數位證明，中央社整理QA帶讀者一次看懂申請步驟。（看完整報導）
兒童染疫重症累計15例6人死亡 指揮中心：比例未高於國際
國內25日新增8.9萬例COVID-19本土個案，死亡76例創下單日新高。特別受到關注的國內兒童腦炎重症個案25日再增1例，在醫院搶救中。國民黨指相較於鄰近國家，台灣兒童染疫死亡率過高。據指揮中心發布統計，國內累計15名兒童重症個案，年齡介於8個月至10歲，其中7例出現合併腦炎症狀。這些重症個案有6人死亡，其中5人發生腦炎（含1名死亡待審個案，4歲女童）。指揮中心醫療應變組組長石崇良分析，國內18歲以下病例約占染疫人數的2成，至於國外染疫孩童重症率約萬分之3到7，台灣兒童重症率並未高於國際，且國內醫療量能充足，家長不用過度恐慌。指揮中心也表示，已經收到莫德納6歲以下幼兒疫苗申請緊急使用授權資料，食藥署正在審查中。（看完整報導）
自然感染保護力如打疫苗？國際研究顯示接種效果高出許多
「自然」期刊最新研究顯示，從未接種疫苗者感染Omicron痊癒後雖有抗體，但只對Omicron這個COVID-19的病毒變異株保護效果較好，若遇上原始武漢株、Delta變異株，保護力將降低15至20倍。相較之下，曾接種2劑以上疫苗者的血清不只可對抗Omicron，也能對抗其他病毒株，顯示接種疫苗仍有必要。（看完整報導）
德州小學21師生慘死槍下 NBA勇士教練怒批反槍枝管制議員
美國18歲男子拉莫斯24日持槍攻擊德州一所小學造成21人死亡，包括19名學童，槍手隨後遭警方擊斃。這是美國今年第27起、也是近10年來最致命的校園槍擊案。認識拉莫斯的人透露，他沉默寡言，但偶爾露出一股暴戾之氣。總統拜登呼籲民眾站起來，共同對抗強而有力的擁槍遊說團體，但他並未說明他有意採取哪些行動。這起案件使美國政治人物在針對槍枝管制問題採取行動方面面臨更多壓力，但也可能只會帶來細微改變，甚至毫無變化。NBA勇士教練柯爾在西區冠軍賽第4戰賽前記者會上激動拍桌，抨擊50名聯邦參議員反對加強槍管的法案。（看完整報導）
拜登結束亞洲行北韓試射3枚飛彈 美韓也進行試射
美國總統拜登24日結束訪問行程離開亞洲後短短數小時，南韓軍方指出，北韓25日朝東部海域發射3枚彈道飛彈，且北韓似乎已經對引爆裝置進行試驗，準備進行第7次核試爆。日本政府表示，北韓今年以來已發射飛彈16次，防衛大臣岸信夫說，北韓在日美領袖會談及「四方安全對話」峰會剛結束後就試射彈道飛彈，「很明顯是挑釁行為，絕對無法容許」。對此，日媒報導，南韓軍方與駐韓美軍同日進行各朝日本海試射一枚地對地飛彈的訓練。另外，自衛隊與駐日美軍戰機同日下午也在日本海上空編隊飛行。由於這兩天接連發生中俄轟炸機編隊飛行及北韓試射，研判日美此舉可能是反制作為。（看完整報導）
20歲帕運國手陳亮達車禍身亡 去年首闖帕運拿下第8名
帕運游泳國手陳亮達24日晚間騎機車時疑因天雨路滑摔到對向車道，遭煞車不及的高雄客運班車當場輾斃。他一出生就沒有小腿，且右手食指、中指與無名指「併指」，父母為避免他的大腿萎縮，3歲就送他去學游泳，後來在國內外賽事繳出不錯成績，去年首度征戰帕運並在男子S7級400公尺自由式決賽排名第8。陳亮達的阿嬤陳林美英悲痛地說，陳亮達從小由她帶大，事發當晚還來陪她吃飯，吃完飯還叮嚀她要「卡早睏」，怎知竟是最後一次見面。（看完整報導）
新疆鎮壓維族檔案外流 美國：種族滅絕應有北京層峰授權
德國明鏡周刊、 英國BBC等14家媒體24日同步曝光「新疆警察文件」，揭露維吾爾人被迫害的慘況，其中有獄中警察手持棍棒羈押犯人的照片、清真寺的監視器畫面、以及2900名被囚禁者的照片，可說是到目前為止中國鎮壓維族人最有力的證據。美國國務院發言人普萊斯表示：「我們對於報導和衝擊的影像感到震驚，非常難以想像全面鎮壓、拘留、執行一系列違反人性的種族滅絕和犯罪行動，會沒有得到中華人民共和國政府最高層級的批准和同意。」與此同時，聯合國人權事務高級專員巴舍萊展開中國訪問，外界關注她能否不受限制地參訪，對此中國表示，活動安排經雙方充分協商，中方反對利用此事進行政治操作。（看完整報導）
香港民主委員會：港千名政治犯逾半不到25歲 總刑期772年
位於美國華盛頓的港人組織香港民主委員會25日發表研究報告指出，自2019年香港「反送中」運動以來，香港已有超過1000名政治犯，其中超過一半不到25歲，甚至有15%是未成年。這些政治犯已經宣判的總刑期長達772年，平均每人被判1.6年，罪名最多的是「非法集結」罪，有234人。在囚者身分包括政黨、非政府組織及工會領袖、記者、教師、學生、律師、抗爭者等。報告指出，香港是全球政治犯人數增加最快的地方之一，顯示香港法治、司法獨立、公民及政治自由都在退步，正快速變成獨裁地區。（看完整報導）
看好下半年可望出國 機票銷售成長赴韓簽證夯
隨著COVID-19疫苗施打率提高，各國逐漸放寬入境管制，台灣民眾出國旅遊可望在今年下半年更為方便，讓民眾紛紛開始布局出國行程。這不僅讓機票銷售比去年同期成長，廉航優惠機票出現搶購，申請韓國觀光簽證的預約也已排到6月。值得注意的是，虎航25日起促銷冬季機票，全航線單程不含稅最低新台幣798元，讓不少民眾準時上網開搶，導致官網一度當機。台灣虎航說，將延長銷售時間，並加倍回饋優惠席次。（看完整報導）
台鐵工會取消端午節集體休假 交通部長：好的開始
台鐵企業工會不滿台鐵公司化草案未與工會充分協商，繼5月1日勞動節發起不加班致台鐵停駛之後，原本規劃6月3日端午節將再度發起不加班也就是員工集體休端午節的連署，不過工會理事長陳世杰25日證實，工會常會已經通過取消端午節不加班，後續中秋節、國慶日等節日如何因應，將視交通部對工會訴求的實現狀況決定。交通部長王國材說，台鐵端午節能正常營運是好的開始，希望在「家和萬事興」的氛圍下，共創公司的新遠景。（看完整報導）
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