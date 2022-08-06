早安世界》共軍升高對台威脅白宮召中國大使譴責 逾40國發聲挺台
共軍升高對台威脅白宮召中國大使譴責 逾40國發聲挺台
中國解放軍宣布4至7日在台灣周邊海域演習後，國防部5日表示，共有49架次共機侵擾台灣周邊空域，為空情動態發布以來第2多，國軍嚴密監控共軍機艦逾越海峽中線的活動。「華盛頓郵報」報導，白宮4日召見中國駐美大使秦剛，譴責中國針對台灣不斷升級的行動，重申美國不希望台海出現危機。法國外交部長柯隆納強調中國不該以裴洛西訪台為藉口，挑起不必要的緊張情勢。澳洲外長黃英賢也抨擊中國發射飛彈「反應過度且破壞穩定」。外交部表示，目前已有超過40國聲援台灣。（看完整報導）
中國制裁裴洛西及家人 取消中美軍事與氣候等8項合作
美國眾議院議長裴洛西日前率團訪台後，中國5日先後宣布制裁裴洛西及其直系親屬、取消或暫停與美國有關軍事首長對話、氣候變遷等領域的8項合作及會議。白宮批評切斷對話不負責任，是在懲罰全世界，並呼籲中國結束挑釁的軍演以緩解台海緊張局勢。同日，日本外務大臣林芳正在出席東亞高峰會外長會議演說時譴責中國發射彈道飛彈，中國外交部長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫則相繼退席。（看完整報導）
專家：防衛省公布共軍飛彈軌跡 落實台灣有事日本有事
國防部表示，共軍4日向台灣周邊海域發射共11枚東風系列彈道飛彈，日本防衛省晚上公布訊息，推定其中4枚飛越台灣上空。前空軍副司令張延廷認為，日本第一時間發布共軍飛彈軌跡，是落實「台灣有事就是日本有事」，建議國防部可比照地震警示普發簡訊，向全民說清楚不發防空警報、不予攔截的原因，讓台灣的資訊戰搶占先機。台海安全研析中心主任梅復興則表示，台灣政府未在第一時間發布空襲警報，甚至未主動證實共軍飛彈飛越台灣上空，讓中共的認知心理戰頓時打了折扣，未能造成預期程度的震懾與恐懼效果。（看完整報導）
曹興誠捐30億元加強台灣國防 批中共本質是流氓
中國軍演加大對台恫嚇力道，聯電榮譽董事長曹興誠5日宣布捐出新台幣30億元加強國防，盼喚醒台灣人不貪財、不怕死，為維護自由民主而戰鬥。他批評中共本質是流氓地痞，台灣統派想要統一是要與黑社會統一，他呼籲各界要與統派劃清界線。曹興誠也說，台灣半導體業的靈活跟彈性都很大，可應付地緣政治風險，預期未來5到10年地位不會有大的變化。行政院對曹興誠捐助國防表達感謝，並說相關部會可與他討論及配合。（看完整報導）
7月物價指數年增率回落至3.36%但通膨壓力仍大 外食費近14年新高
行政院主計總處5日公布7月消費者物價指數（CPI）年增率為3.36%，較6月3.59%微幅下滑，為近4個月新低。但主計總處表示，國內物價壓力仍大，且外食費漲幅擴大到6.76%，是近14年新高，蛋價上漲37.3%，創逾3年半新高。不過，主計總處也表示，通膨高點已過，8月CPI可望進一步下滑。（看完整報導）
外資7月出走逾1500億 央行出手調節外匯存底終止連2升
金管會5日公布，7月整體外資淨匯出50.751億美元（約新台幣1520億元），創今年單月次大淨匯出量，也是2011年以來單月第5大淨匯出量。同時，央行公布7月外匯存底為5478.11億美元，月減11.52億美元，終結連續2個月上升，央行分析3原因指出，一是外匯存底投資運用收益，二是主要貨幣對美元的匯率變動，三是央行為維持外匯市場秩序進場調節。（看完整報導）
數位發展部8/27掛牌唐鳳出任部長 學者盼建資安護城河
行政院5日宣布，數位發展部將於27日掛牌成立，由政務委員唐鳳出任部長，兩位政務次長分別是陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴，以及一卡通董事長李懷仁。行政院說，數位發展部將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度及應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展等3目標。學者期許這個新部會盡快提出完整產業策略，協助政府、廠商建立「資安護城河」，而不只是施加更多監理規範。（看完整報導）
國內第4劑涵蓋率僅7.6% 5歲以下MIS-C占6成指揮中心籲打疫苗
國內5日新增2萬1577例COVID-19本土病例，中重症98例，其中54人死亡，兒童添5例MIS-C重症病例。中央流行疫情指揮中心表示，國內MIS-C個案有6成在5歲以下，和國外情形不同，可能與疫苗接種時程有關，恐成下波疫情染疫高危險群。另外，50歲以上等高風險族群第4劑涵蓋率僅7.6%，且有280萬人完全未接種，但接種疫苗是預防重症、死亡的重要關鍵，指揮中心呼籲符合條件的民眾儘速接種。（看完整報導）
中國浙江爆BA.5疫情零售重鎮義烏市封城 日本連4天增逾20萬確診
中國5日通報新增539個COVID-19病例，疫情延燒至浙江省，境內號稱「世界超市」的義烏市全面封城。義烏市是全球最大的小商品集散中心，與其相關的中國中小企業超過200萬家，如今封城勢必再重創陷入頹勢的經濟。另外，日本正遭受第7波疫情侵襲，5日全境至少新增逾22萬例確診病例，這是日本連續第4天單日新增病例達20萬例以上。（看完整報導）
高雄城中城大火46死 主嫌黃格格無殺人動機一審判無期
高雄鹽埕區城中城大樓去年10月14日火災，造成46死、41人傷。高雄地院考量主嫌黃格格雖然放火有明顯過失，但因無殺人動機，不構成檢方認定的殺人罪。法官指出，黃格格為感情因素想破壞當時男友使用的家具，導致火勢延燒釀46人罹難，致被害家屬深感痛苦，判處放火罪最重的無期徒刑。有罹難住戶家屬對此判決表示無法接受，他們說，黃格格至今未表達歉意或悔意，應依殺人罪判處死刑。雄檢將參酌被害家屬意見上訴。（看完整報導）
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
若有任何建議請來信告訴我們，想獲得更多最新資訊快來和中央社做朋友。
歡迎訂閱中央社國際新聞電子報，每週三、日發報，掌握世界脈動。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。