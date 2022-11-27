早安世界》國民黨奪雙北桃園等13縣市 民進黨挫敗蔡英文辭黨主席

九合一選舉26日選舉結果出爐，國民黨拿下六都中的四都，民進黨則取得台南市、高雄市席次。上圖左至右為蔣萬安、侯友宜、張善政，下圖左至右為黃偉哲、陳其邁、盧秀燕。（中央社）

九合一選舉國民黨奪雙北桃園等13縣市 民進黨挫敗蔡英文辭黨主席

九合一選舉結果26日揭曉，全國22縣市中，除嘉義市長選舉延後外，國民黨囊括13縣市，包含六都中的台北市、新北市、桃園市及台中市，這次勝利讓藍營支持者對2024年重返中央執政增添不少信心，但未來如何撕掉親中標籤、在對美關係上如何突破，以及藍白間的競合仍有挑戰。此次選情偏冷，直轄市長選舉投票率59.86%，創史上新低。民進黨這次只拿下嘉義縣、台南、高雄、屏東縣、澎湖縣等5縣市，黨主席蔡英文表示，將承擔選舉挫敗的所有責任，辭去黨主席一職。行政院長蘇貞昌第一時間向蔡總統口頭請辭但獲慰留。國民黨主席朱立倫表示，這次勝選是台灣人民的勝利，他呼籲總統蔡英文「回來擔任總統」，不要只做民進黨主席。（看完整報導）

18歲公民權修憲案未過關 同意票僅564萬沒達門檻

史上首次憲法修正案公民複決「18歲公民權」26日與九合一選舉同時投票，投票權人數為1923萬9392人，依規定有效同意票至少要961萬9697同意票才能通過。根據開票結果，同意票564萬7102張，未達通過門檻，且不同意票達501萬6427張，反映社會大眾對於是否把取得投票權等公民權利的年齡從20歲降低到18歲，態度有明顯分歧。（看完整報導）

民進黨九合一選舉挫敗 外媒：選民關心內政甚於兩岸議題

民進黨這次在九合一選舉中失利，外媒表示，在野黨的斬獲顯示民進黨打出的「恐中牌」沒有奏效，總統蔡英文在選戰終盤訴求強力對抗訴求武力統一的中國，打出「抗中保台」卻不敵台灣民眾對於防疫政策等內政問題的不滿。日媒指出，蔡英文辭去黨主席後，黨內人馬為爭取2024年參選總統的競爭可能進一步激化。東海大學政治系教授沈有忠則分析，地方選舉結果不如民進黨預期，主因在於多位國民黨縣市長有連任優勢，且綠營選舉步調一開始被論文案打亂，再加上疫情干擾，造成選舉不如預期。（看完整報導）

蔣萬安當選台北市長讚對手可敬 陳時中：我們敗而不潰

蔣萬安43歲當選台北市史上最年輕的市長，並為國民黨贏回首都的執政權。他在發表勝選談話時向對手陳時中、黃珊珊致意，稱兩位都是可敬的對手，感謝選民支持並興奮表示要馬上準備為市民上工。民進黨候選人陳時中向支持者致歉，表示自己努力不夠，儘管結果令人失望，但他們敗而不潰，也希望對台灣防疫成果的抹黑與攻擊可隨著選舉結束。獲民眾黨支持的無黨籍原副市長黃珊珊則呼籲蔣萬安完成競選承諾。新北市由國民黨侯友宜連任成功，以45.8萬票落敗的民進黨籍林佳龍認為，基本盤未投票對民進黨是個警訊，民進黨將再次歸零重新出發。（看完整報導）

民眾黨奪新竹市長、全台14議席 北市議會4席可組黨團

台灣民眾黨立委高虹安投身新竹選戰，期間雖受論文案和辦公室財務問題纏身，仍終獲市民認同，以38歲之齡成為全台最年輕市長。這次是民眾黨在九合一選戰初試啼聲，雖失守黨主席柯文哲打下的台北市江山，但攻下新竹市，在全台提名的87名議員候選人當中有14人當選，其中參選台北市議會的8名候選人有半數當選，將可成立黨團。另外地方議員選舉中，日裔台灣人山田摩衣代表民進黨搶下新北市議員受到矚目，她自小在台灣受教育成長，自稱在她的認同中，台灣就是她的家。（看完整報導）

新疆烏魯木齊大火10死 過度防疫阻救災官方卸責引眾怒

新疆烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚間發生大火，媒體報導，消防車趕往現場卻被封控鐵皮阻擋，有居民因家門被封無法逃生導致10死9傷。烏魯木齊官方事後發布新聞稿聲稱，吉祥苑小區是「低風險區，居民可下樓活動」，但根據官方資料及居民反映，封控已超過100天的吉祥苑小區一直是「高風險區」，官方說法擺明是說謊。同時，中國網管部門啟動維穩模式，刪除相關話題的圖文及影片，引發眾怒。而在長期封控3個多月導致這起死亡火災後，官方26日宣布，烏魯木齊全市已實現基本清零目標，將分3階段恢復居民生活秩序。（看完整報導）

國安疑慮 美國禁止進口銷售華為中興等中企通訊設備

美國聯邦傳播委員會（FCC）25日宣布，禁止進口或銷售被認定具有「不可接受的國家安全風險」的通訊設備，包括中國華為技術有限公司和中興通訊的產品。華為和中興原本就列在FCC的威脅清單上，這項新規定進一步禁止這兩家公司未來的設備獲得許可，同時也影響到杭州海康威視和浙江大華等監控設備供應商。（看完整報導）

日本將部署極音速飛彈 10年預算規模達數兆日圓

日本為保有反擊能力，有意在2030年代部署極音速飛彈，已知相關10年預算規模可能高達數兆日圓。媒體也報導，鑑於俄羅斯近來使用伊朗製無人機攻擊烏克蘭，以日本現有裝備，要因應這類無人機攻擊顯有困難，防衛省因此有意研發新的國產短程地對空飛彈。另外，日本陸上自衛隊26日跟英國陸軍在日本群馬縣等地舉行離島防衛想定的聯合訓練，這次是雙方時隔約4年首次在日本境內聯合訓練，陸上自衛隊表示，和同為島國的英國一起提升作戰執行能力，具有重大意義。（看完整報導）

世界盃再現神獸 杜拜企鵝哥陶比精準預測3賽事

世足賽在卡達激烈開踢，場邊預測神獸也陸續出籠，當年轟動各界的已故德國章魚哥保羅「後繼有人」，日本8歲的水獺「太陽」這次成功預測日本踢贏德國後一戰成名，成為新世代預測神獸。另一隻則是生活在杜拜滑雪場的12歲巴布亞企鵝陶比，牠22日成功預測沙烏地阿拉伯擊敗被看好奪冠的球隊之一阿根廷。據當地媒體報導，陶比之後並預測日本將踢贏德國，以及西班牙擊敗哥斯大黎加。（看完整報導）

日本擬在月球設天文台窺探宇宙黑暗時代 最快2028年發射

日本太空研究開發機構等單位正推動設置「月球表面天文台」的構想，計劃最快2028年把首座電波望遠鏡發送至月球表面。在月球上不像在地球表面會受到大氣層干擾，有可能獲取宇宙「黑暗時代」的資訊，即138億年前宇宙誕生後約1億年間，星球跟銀河尚未誕生的時期。若能觀測到當時充滿宇宙的氫氣所發出的特殊電波，就能窺見「黑暗時代」的樣貌。（看完整報導）