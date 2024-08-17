早安世界》謝國樑罷免案10月13日投票 通過門檻7萬6979人

謝國樑罷免案10月13日投票 通過門檻7萬6979人

中央選舉委員會16日表示，民間團體發動連署罷免基隆市長謝國樑案宣告成立，將於今年10月13日舉行投票。需有7萬6979人投票同意罷免謝國樑，罷免案投票才算成立。各方對此罷免案持不同看法，發起團體期待公平對決，國民黨支持謝國樑，民進黨則尊重市民的公民權行使權。（看完整報導）

花蓮外海規模6.3地震改納403餘震 留意3天內規模5.5餘震

16日上午花蓮發生規模6.3地震，中央氣象署原本判定此為獨立事件，跟花蓮403地震或15日宜蘭規模5.7地震無關。但經過氣象署重新分析，改納入403地震餘震序列，氣象署並指出，離主震發生後4個月發生規模這麼大餘震是有機會，但較少見，台灣東部能量分布較多，是地震好發區域，要留意3天內有規模5.5餘震。（看完整報導）

主計總處下修全年經濟成長率至3.9% 仍看好景氣穩健

主計總處16日發布最新經濟預測，下修2024年經濟成長率至3.9%，較5月預測數下修0.04個百分點，主因是出口不如預期，全年商品出口規模較預期下修58億美元。不過內需方面傳來好消息，主計總處大幅上修今年民間投資實質成長率至3.89%。主計長陳淑姿表示，台灣經濟穩健擴增，且明年趨勢可望延續。（看完整報導）

基本生活費擬調升至20.9萬元 明年報稅逾200萬戶有望省稅

明年綜所稅申報，減稅利多齊發。根據初步試算，納保法保障不可課稅的「每人基本生活費用」擬調升至新台幣20.9萬元，比前一年度的20.2萬元再增加7000元，受惠戶數粗估超過200萬戶。另外，主計總處16日公布112年家庭收支調查，並揭露外界關注的所得差距，結果顯示，每戶可支配所得差距倍數縮減為6.12倍，為4年來最佳表現。（看完整報導）

北市幼兒園性侵女童案 毛畯珅224罪累積刑度逾千年應執行28年

台北市私立培諾米達幼兒園園長兒子、教保員毛畯珅涉嫌性侵、猥褻、偷拍6名女童，台北地院認定毛畯珅涉犯224罪，各罪判處刑度累積超過1200年，應執行有期徒刑28年。檢察官於案件審理期間，另接獲至少20名女童的家長提告，追查出毛畯珅涉嫌拍攝大量侵犯女童的影像檔案，此部分持續偵辦中。此外，衛福部針對預防兒少性侵事件，擬修法成立認定委員會，以強化兒少保護措施。（看完整報導）

金門快艇2死案 海巡艇長駕駛未故意衝撞不起訴

今年2月14日一艘中國籍船隻越界闖入台灣「禁止水域」，遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆釀2死。海巡艇長和駕駛因過失致死罪被送辦，但金門檢方調查後認定巡防艇未故意衝撞，且快艇可能因危險駕駛和船隻不安全而翻覆，因此不起訴。海巡執法人員已裝備攝影機以加強監控，並加裝艦船監控設備，以避免類似案件再次發生。海委會呼籲持續支持海巡依法執行職務，並展現人道關懷給予家屬最大程度撫慰。（看完整報導）

戴克辛女兒貝東塔當選泰國總理延續家族政治 振興經濟成首要任務

泰國前總理戴克辛的女兒貝東塔當選泰國第31任總理，延續家族政治生命。貝東塔上任後，首要面對的就是如何振興泰國經濟，這是前總理賽塔在任期間近1年內最重要的任務。此外，泰國民眾都在問，賽塔內閣留下來的「1萬泰銖電子錢包」政策是否要繼續，也會是貝東塔第1個要回答民眾的問題。（看完整報導）

專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀

北京強力推動南太平洋島國及許多開發中國家支持其「一中原則」論述，主張「台灣是中國的一部分」。索羅門群島於2019年與台灣斷交，轉向中國。索羅門群島議員肯尼羅瑞日前赴台出席IPAC年會，遭索羅門政府嚴厲批評。肯尼羅瑞接受中央社專訪指出，他「感到非常悲哀」，並表示「一中原則」侵犯索國憲法賦予他自由選擇訪問任何地方的權利。（看完整報導）

奧運英雄遊行民眾夾道搖旗歡呼 林郁婷陳念琴萌比愛心

總統賴清德16日接見巴黎奧運台灣代表團，他說不管有沒有得獎，每一位都是台灣之光，每一位都是國家英雄。金牌選手林郁婷及王齊麟致詞感謝民眾支持及教練、後勤團隊的支援。緊接著遊行活動在台北市區盛大登場，沿途民眾手舉國旗、TEAM TAIWAN旗幟夾道歡迎，林郁婷與陳念琴頻頻比出愛心手勢向支持者致意，表達感謝。（看完整報導）

記者在現場／巴黎奧運遇搶匪餘悸猶存 3拍林郁婷無畏謗議冷靜奪金

中央社2位攝影記者長達20天跟隨台灣選手征戰巴黎奧運賽場。吳家昇兩度採訪奧運，從上屆東京到本屆巴黎，他是台灣唯一一位現場見證羽球男雙金牌連霸的攝影記者。熱愛運動的王騰毅，首次採訪奧運，記錄林郁婷團隊無畏場外風波勇奪金牌，一起透過他們的採訪側記，感受鏡頭之外的視角與感動。（看完整報導）

開箱老照片》育化民族舞蹈團首度歐洲巡演

比利時籍神父戴立林於1969年創立育化民族舞蹈團，請老師教孩子們跳舞，隨著孩子們越跳越好，戴立林神父便積極籌措經費，促成出國演出的機會。1973年8月17日，戴立林帶領育化民族舞蹈團首度赴歐洲公演。（看完整報導）

Podcast》面對綠色轉型挑戰 碳盤查如何改變企業未來？

在全球各地愈發重視碳排放與綠色轉型的背景下，當今社會，減碳與綠色轉型已經成為不可迴避的重大議題。本集Podcast邀請到國內碳足跡與碳盤查領域的專家——工研院綠能所環境技術總監蔡振球，詳細分享碳足跡與碳盤查的基本概念，以及他豐富的經驗與最新研究成果。（收聽Podcast）

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