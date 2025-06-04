中央社AI x ESG雙軸轉型論壇 高雄場聚焦產業挑戰

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）中央社主辦「AI x ESG雙軸轉型 迎戰企業永續競爭力」系列論壇南部場今天登場，壓軸場邀請產官學聚焦產業轉型挑戰，中小企業如何結合AI借力金融資源，提升永續競爭韌性。

「AI x ESG雙軸轉型 迎戰企業永續競爭力」系列論壇高雄場下午在高雄市立圖書館舉行，延續4月21日台北首場論壇、5月14日台中場熱烈迴響後，系列論壇南部壓軸場今天進一步聚焦南部產業轉型挑戰，邀請企業領袖、科技與金融專家齊聚高雄，深入探討AI創新、ESG治理與綠色金融，如何成為企業實現永續轉型與淨零目標的雙核心驅動力。

這次論壇以「企業的淨零必修課」新書影片開場，作為中央社創社101週年出版鉅獻，延續去年「碳交易的28堂課」媒體實作精神，見證企業在政策與市場壓力下邁向低碳真實歷程，結合AI與ESG雙軸主題，發掘中小企業創新潛能與轉型藍圖。

中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良以「邁向綠色轉型的關鍵引擎」發表專題引言，他指出，台灣中小企業在面對2050淨零排放目標壓力下，若能結合AI導入能源管理、碳盤查與智慧製程，並借力金融資源，即可提升永續競爭韌性；同時也介紹新書中收錄的企業案例與節能減碳自評工具，作為業界推動轉型行動指南。

論壇第一場焦點對談「中小企業的減碳實踐」邀請4名重量級產業代表與談，分別為金屬工業研究發展中心副執行長林烈全、永瑞實業董事長林修安、聯友金屬科技總經理吳永中，以及高雄市和發產業園區廠商協進會理事長簡天保。

多名講者分享如何結合AI前瞻技術落實能源優化與製程創新，突破低碳轉型初期面臨的資源、技術與人才門檻，展現南部產業「在地落實、全球接軌」綠色升級樣貌。

第二場焦點對談「金融助力的永續轉型」則轉向綠色金融與資本市場角色，由加雲聯網業務經理吳沛容、國家融資保證中心主任廖上熙，以及中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政，共同探討金融機構如何設計符合ESG目標永續融資工具，並協助企業辨識具融資價值的低碳行動。

與談專家學者分享，金融不僅是資金提供者，更是綠色轉型策略伙伴；數據科技與AI分析，也正逐步嵌入企業碳風險管理流程，提升永續決策透明性與可行性。

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「AI x ESG雙軸轉型 迎戰企業永續競爭力」系列論壇由中央社策劃主辦，整合新聞內容、生態平台與出版能量，高雄場作為南部壓軸，進一步拓展台灣企業淨零行動的地理深度與產業廣度。

論壇同步推廣「企業的淨零必修課」專書，也將透過跨平台報導、數位專頁與Podcast專題，建立媒體引導與知識轉譯並重永續溝通模式。中央社將持續透過媒體專業與產業連結，協助中小企業強化AI應用、整合永續資本，迎戰氣候變遷與國際淨零挑戰。（編輯：陳仁華）1140604