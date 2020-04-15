武漢肺炎全球最新情報 4/15

紐約市防止武漢肺炎疫情惡化，公車站廣告看板以簡體中文告示敦促市民盡量待在家，昔日車水馬龍的曼哈頓第五大道車流量銳減。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月15日

（中央社台北15日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，全球突破196萬例確診，死亡人數超過12萬人。俄羅斯、印尼單日確診創新高，韓國疫情持續放緩，台灣則是自3月9日以來首度零確診。

法新社彙整官方數據做出統計，截至台北時間15日凌晨3時，全球死亡病例已增至12萬3920例，確診逾196萬1950例。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

亞太地區

●台灣

台灣14日沒有新增確診個案，這是經歷大批境外病例壓境後，自3月9日以來睽違36天新增確診數首見歸零。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，有點小確幸，社區裡應相對安全，但仍必須提高警覺，不可輕忽。

疫情蔓延，富比世刊登一篇文章指出，全球抗疫表現最佳的國家都有一個共同點，就是女性領導人，文章將總統蔡英文與德國總理梅克爾等人並列。

紐約時報（New York Times）14日刊登台灣民眾募資廣告，提到台灣被世衛組織拒於門外，而世衛大動作提出13點聲明回應，指數十年來雙方保持技術交流。台灣駐日內瓦辦事處則強調，世衛以片段資訊誤導外界，並非事實全貌。

紐約時報14日刊登網路紅人阿滴、設計師聶永真等人發動募資買下的廣告，文案強調台灣即使遭世界衛生組織排除在外，仍不孤單，選擇以行動支持世界。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月14日

●中國

中國（不含港澳）境內目前通報3341死和8萬2249例確診，其中新增確診89例，以及7萬7738人治癒。

●日本

日本14日新增315起確診病例，累計病例首度突破8000例。其中，東京新增161例，單日新增確診病例又回到3位數。

日本成田機場為了配合防疫措施，在行李區準備一張張紙箱床和一床床的棉被，給必須在機場內等候採檢結果的旅客使用。

為力阻武漢肺炎疫情擴大，日本政府7日對東京、大阪等7都府縣發布緊急事態宣言，盼人員接觸能減少達7、8成。圖為街景。中央社記者楊明珠東京攝 109年4月14日

●韓國

韓國截至14日凌晨零時，確診病例新增27例，累計1萬564例，已連續6天維持在50例以下。

韓國截至14日凌晨零時，先前痊癒解除隔離的患者，已有124例再次確診，當局正在調查是否與病毒變異有關。

●菲律賓

菲律賓衛生部14日通報20起死亡及291起感染病例，累計5223人確診、335人喪生。同時新增53人康復，累計295人康復。

武漢肺炎疫情延燒，菲律賓多個主要城市封城到30日。圖為戴口罩民眾14日行經一家因大馬尼拉封城暫停營業的星巴克咖啡館。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年4月14日

●馬來西亞

馬來西亞14日新增170起武漢肺炎確診病例，累計達4987例；死亡病例增5起，累計82例，死亡率1.64%。馬來西亞將從15日起限制12種食物售價，避免商家哄抬物價。

●印尼

印尼14日通報60起新增死亡病例，創下單日新高，累計459人喪生。印尼新增282起確診病例，使得確診總數來到4839人。

●新加坡

新加坡13日新增確診386起，創單日新高後，14日新增確診334例，累計3252例。新加坡宣布，除兩歲以下幼童與戶外激烈運動者外，即日起外出一律戴口罩。

新加坡國家發展部長黃循財14日宣布，除兩歲以下幼童與戶外激烈運動者外，即日起外出一律戴口罩。圖為新加坡民眾戴口罩逛傳統市場。中央社記者黃自強新加坡攝 109年4月9日

●澳洲

澳洲官員正在調查島州塔斯馬尼亞的確診病例激增，是否與醫護人員參與非法社交聚會有關。

●越南

疫情發燒，東南亞國家領導人14日首度舉行視訊峰會，會中同意各國應加強合作，共同對抗疫情並確保區域供應鏈維持運作。

●印度

疫情肆虐，即使印度實施全球最大規模的全國封鎖，確診數仍突破1萬例。總理莫迪14日宣布，全國封鎖措施將至少延長到5月3日。

●土耳其

土耳其14日通報死亡病例首度突破百例，達107例，單日新增4062起確診病例，共計6萬5111人染疫、1403人病逝。衛生部長克扎指出，境內疫情將於未來一、兩週內進入高峰。

土耳其國會14日通過一項法律，允許數以萬計的受刑人出獄，成為因應疫情的防疫措施。

土耳其外交部長卡夫索格魯14日指出，本國為敘利亞主要援助國，但疫情導致援助更加困難，外界也持續縮減對敘國援助。他敦促國際社會「儘早行動，以免太遲」。

●伊朗

伊朗14日新增98起死亡病例，為一個月以來首次單日死亡人數降至兩位數，死亡總數來到4683例。

伊朗新增1574例確診病例，使得確診總數增至7萬4877例，有4萬8129名住院病患已經康復出院。

歐洲

●法國

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）14日表示，今年法國國內生產毛額（GDP）預計將萎縮8%，跌幅超過原先預期，反映防疫禁足令延長至5月11日帶來的經濟衝擊。

備受全球推崇的巴黎聖母院一年前慘遭祝融，失去尖塔及屋頂，法國政府啟動修復工作。此刻工程因疫情中斷，僅餘吊車孤懸在燒出破口的教堂屋頂上。

台灣捐贈歐洲疫情嚴重國家的700萬片口罩，目前轉送至歐洲各國，其中100萬片口罩14日順利運抵法國，當天立即由法國紅十字會（Croix Rouge Française）與無疆界醫師組織（Médecins sans frontières）收下，以最快速度分發前線。

中國駐法大使館企圖在法國推動大外宣，誇耀中國抗疫模式並批評西方國家處理不當。法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）14日召見中華人民共和國駐法大使盧沙野，表達對中國近日相關言行的不滿。

●德國

德國確診病例14日新增2082起，累計12萬5098起。德國新增確診先前連4天上升後，今天是第4天下滑。死亡人數增170例，來到2969例。

●奧地利

歐洲因應2019冠狀病毒疾病疫情，各國紛紛下令封鎖，奧地利數以千計的商家14日重新營業，成為歐洲頭幾個鬆綁封鎖的國家之一，但政府仍告訴國人，現在還未「脫離險境」。

●瑞士

瑞士14日新增15起死亡病例，死亡總數從昨天的885人增至900人。確診人數增加254人，從昨天的2萬5580例增加到2萬5834例。

●荷蘭

荷蘭14日新增868起確診病例，累計達2萬7419例；死亡病例則增加122人，達到2945例。

●瑞典

瑞典14日死亡病例增加114人，突破1000例來到1033人，確診病例增加497例，來到1萬1445人。

●義大利

義大利是全球死亡病例數第2多的國家，迄今境內累計2萬1067人病亡，確診達16萬2488例。

台灣捐贈義大利民防部的50萬個口罩14日運抵，駐義代表李新穎與義大利受贈單位代表預計在明天共同舉辦捐贈儀式。

●西班牙

西班牙14日有567人死於武漢肺炎，累計死亡數達到1萬8056人，為世界第3高，僅次於美國和義大利。

西班牙確診數增加3045例，增幅為1.8%，這是自3月14日西班牙全國封城遏止疫情蔓延以來的最小增幅數據，累計確診數增至17萬2541例。

●俄羅斯

俄羅斯14日通報新增2774起武漢肺炎確診病例，再創單日新高，全國累計2萬1102人確診、170人喪生，就連知名的莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre）也傳出34名員工染疫。

俄羅斯疫情失控，總統蒲亭（Vladimir Putin）警告官員，準備因應疫情「最誇張的」狀況。

●烏克蘭

烏克蘭首都基輔當局13日關閉一座有1000年歷史的東正教修道院，因為有2名神職人員死亡，90多人染疫，占基輔確診病例總數約1/5。

美洲

●美國

美國通報確診數及病死人數高居全球之冠，境內有2萬4737人不治，確診達59萬2743例。

美國總統川普14日指出，針對世衛組織處理疫情的方式，他已指示政府暫時停止提供資金給他們。

多名美國參議員14日致函世衛秘書長譚德塞，要求他交出疫情相關資料、通訊紀錄及郵件往來，並對多項爭議作出解釋，以利美國國會舉辦聽證會，調查世衛如何助中共隱匿疫情。

美駐北京人員兩年前曾示警華府，武漢病毒研究所有管理、安全疑慮，旗下蝙蝠冠狀病毒研究恐引發類SARS大流行疾病。

美國死亡人數及確診數均居全球最多，然而總統川普13日在例行記者會上播放看似競選連任的宣傳片，自豪初步防疫成功，震驚在場白宮記者團。

不過，美國疫情看似初步緩和，東岸和西岸各有數州宣布區域性協議，彼此協調，目標是在控制疫情的條件下逐步放寬居家令，並重啟經濟活動、讓學校復課。

紐約州新增778起死亡病例，累計1萬834人不治身亡；確診病例日增7177例，總數達20萬2208例。紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）14日簡報時說：「我們認為疫情已達高峰。」

●巴西

疫情蔓延全球，一項13日公布的研究指出，由於檢測樣本太少、確認結果時間太長，巴西實際確診人數可能是政府通報數據的12倍之多。

巴西政府已下令禁止非原住民者進到部落，以防止疫情擴散到部落中，並將提供原民社區口罩、手套、篩檢組和食物。

●厄瓜多

南美洲國家厄瓜多疫情擴大，死亡人數激增，經濟首都瓜亞基爾太平間和醫院空間不足，殯葬系統癱瘓，數以百計遺體在家腐爛多日，為拉丁美洲抗疫敲響警鐘。

●智利

智利衛生部長馬納立（Jaime Manalich）13日表示，實施防疫隔離需要一定的「謹慎和智慧」，因為隔離對民眾心理健康構成風險，並造成家暴率上升。1090415