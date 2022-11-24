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青安房貸方案下週提報政院核定 利率減半碼可望延長

2022/11/24 17:46
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（中央社記者張璦台北24日電）青安房貸優惠政策將在年底到期，據了解，財政部傾向11月底提報行政院核定方案，目前實施利率減半碼優惠可望續辦，但延長時間多長，與具體方案待行政院拍。

公股銀行開辦青年安心成家購屋貸款，實施期程至今年底，原則上傾向續辦、2年檢討一次；財政部原定12月左右將延長方案報行政院核定；據了解，財政部有望加速政策評估並提前至11月底呈報行政院。

今年3月央行宣布升息1碼，終止10年貨幣寬鬆政策，當時為減輕青年房貸壓力，財政部拍板青安房貸方案的「基準利率」減半碼，優惠政策持續到今年底，目前據了解，減半碼優惠明年傾向繼續實施。

現行的青安一段式機動利率，是按中華郵政2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率為「基準利率」，自央行9月升息後為1.345%，再固定加碼0.555%，機動計息，其中基準利率減升半碼，因此目前一段式機動利率為1.775%，是首購房市地板價。

財政部國庫署官員則強調，目前還在蒐集、統整公股行庫意見，一切僅在討論階段。（編輯：潘羿菁）1111124

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