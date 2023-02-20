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寶雅去年賺逾2股本 擬發24元股利

2023/2/20 18:13
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（中央社記者江明晏台北20日電）不畏疫情衝擊，生活百貨業者寶雅去年業績報喜，營收年增11.5%，來到新台幣194.8億元，稅後每股盈餘20.26元，每股擬配發現金股利23.9元、股票股利每股0.1元，合計24元的股利。

寶雅今天公布財報，累計2022年合併營收為194.8億元，較前年上升11.5%，營業毛利為84.1億元，毛利率為43.2%，營業利益為26.5億元，營業利益率13.6%，稅後每股盈餘20.26元，年增12.1%，創歷史次高，僅次於2020年每股賺20.97元的成績。

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寶雅董事會決議通過盈餘分配案，每股擬配發現金股利23.9元，並考量未來業務發展需要，擬自111年度可供分配盈餘中提撥股票股利每股0.1元。

寶雅自1985年成立以來穩定成長茁壯，迄今全台總店數已達302家，會員人數超過600萬人，在店數發展、年度營收及市場占有率皆在業界名列前茅，展望後續，寶雅將持續展店，並藉由新美妝店型布局美妝品類，同時加速線上布局，虛實合攻消費商機。（編輯：蘇志宗）1120220

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