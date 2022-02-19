早安世界》18縣市低溫特報越晚越冷 寒流週末報到北部下探9度

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18縣市低溫特報越晚越冷 寒流週末報到北部下探9度

寒流南下，中央氣象局18日針對18縣市發出低溫特報指出，19日下午起各地明顯轉冷，晚間台中以北、宜蘭及金門低溫下探10度、馬祖可能低至6度或以下。最冷時間點預估落在20日晚上到21日清晨，北台灣低溫約9度到10度，其他地區也只有10到12度。因水氣條件豐沛，北台灣及東北部2000公尺以上高山有機會降雪。（看完整報導）

拜登：蒲亭已決定近日入侵烏克蘭 將瞄準基輔

美國總統拜登18日表示，相信俄羅斯會在接下來幾天之內攻擊烏克蘭，瞄準首都基輔。這是拜登首度表示確信俄國將入侵烏克蘭，但他不認為俄國會動用核武。烏克蘭東部近日的砲擊事件引發西方疑慮，美國國務卿布林肯下週將與俄國外長會談。俄羅斯總統蒲亭19日將視察核武演習，預計發射彈道飛彈和巡航飛彈，克里姆林宮宣稱這場演習是具透明度的例行訓練，否認此舉會加劇與西方的緊張。專門觀察俄羅斯政府的專家說，蒲亭在因烏克蘭而與西方形成的對立中已占了幾次上風，即便能避免衝突，俄烏危機仍可能演變為新冷戰。（看完整報導）

電子傳產動能強勁 去年製造業產值16兆元創新高

台灣電子與傳統產業動能續強，帶動去年第4季製造業產值達新台幣4兆3156億元，再創單季新高，不僅連5季正成長，更將全年產值一舉推升至16兆756億元，刷新紀錄。經濟部把這股動能歸因於終端需求增溫、國際原物料價格位居高檔、供應鏈失衡狀況好轉等5項因素。（看完整報導）

宗教協會群聚延燒累計24例 北市逾400人居家隔離

國內18日新增16例本土病例，其中15例與一個宗教協會相關，此案已累計24人確診，個案分布由雙北、高雄擴至台南。北市衛生局已匡列447人居家隔離，確診者足跡遍及客運、捷運、高鐵、松山機場。新北匡列接觸者18日晚間再有1例PCR陽性，個案就讀的板橋中山國中累計2學生染疫，宣布全校停課14天。高雄國巨楠梓廠共採檢392人，目前含職場密切接觸者約180人皆陰性。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這條傳播鏈僅限於聚餐當天吃飯、唱歌的人，代表有及早攔截疫情，整體疫情穩定可控。（看完整報導）

接觸者被匡列隔離不用自費 陳時中：中央全買單

屏東縣潮州鎮診所女醫師日前確診，擴大匡列156人，診所院長梁應鐘因得知民眾反映防疫旅館費用添增經濟負擔，自掏腰包逾200萬元支應。近來屢傳匡列對象不滿配合隔離卻得自費住防疫旅館，疫情指揮官陳時中18日宣布，考量民眾犧牲，隔離費用將由中央預算支應，補助可回溯至去年12月14日，約6000人可受惠。（看完整報導）

香港特首選舉因疫情延至5/8 當局將強制全民普篩

香港特區政府因應疫情，18日晚間決定引用緊急法，將原定3月27日舉行的特區行政長官（通稱特首）選舉延至5月8日。行政長官林鄭月娥同日表示，港府將強制對全民普篩，但不考慮封城，疫情估需2至3個月才會穩定。香港18日新增3629例確診，另有約7600例一採陽性個案，疫情升勢未停導致公立醫院超出負荷，大批病人被迫頂著低溫在醫院露天處等候空床。（看完整報導）

WHO建議隔離期有條件縮短 韓國單日10萬例防疫限制緩步鬆綁

根據世衛組織17日提出的新防疫指引，無症狀患者隔離期可從14天縮短為10天，篩檢為陰性者則可減至7天。各國可考慮放寬接觸史追蹤措施，疫調重點應放在包括醫護人員、患有疾病或未接種疫苗者等高風險族群。韓國18日單日新增個案首度突破10萬例，當局考量民生經濟困難與醫療體系可承擔風險，決定放寬防疫措施，讓餐廳、咖啡店等商家延長營業時間。國務總理金富謙表示，未來防疫將以減少重症及死亡數為目標。（看完整報導）

中國電影杜撰韓國選手犯規場面 被告上國際奧會

串流平台愛奇藝上架的電影「飛吧，冰上之光」以短道速滑為題材，劇中描寫韓國選手故意犯規引發韓媒關注，多年致力於宣傳韓國文化的教授徐垧德更一狀告上國際奧會，痛批中國官方指導製作的內容「利用煽動對特定國家的嫌惡情緒宣揚愛國心」。韓中兩國最近才因北京冬奧判決問題爭執不休，劇情爭議可能對韓國反中情緒火上加油。（看完整報導）

日本首列氫動力電車亮相 預計2030年上路載客

JR東日本公司18日發表日本首列以氫發電運轉的氫動力電車，時速可達100公里。列車行進時，氫與空氣中的氧氣在車頂儲存槽反應發電，不會排出二氧化碳。空車測試運行3月下旬開始，預計測試1年以上，盼2030年投入載客。（看完整報導）

林昱珉加盟響尾蛇 盼最快速度站上大聯盟

18歲左投林昱珉加盟美國職棒亞利桑那響尾蛇隊，簽約金52.5萬美元（約新台幣1464萬元），另補助學費7.5萬美元。響尾蛇球探魏子堯18日在加盟記者會表示，林昱珉是球隊去年度簽約金最高的選手，未來性很好，有機會擔任先發。林昱珉說，會選擇去美國而非日本，主要是感受到響尾蛇隊對他的重視，他希望能強化身體素質並盡快融入當地，以最快速度站上大聯盟。（看完整報導）