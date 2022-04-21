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營養午餐補助5月起調高 全國增至10元偏鄉14元

2022/4/21 12:16（4/21 12:56 更新）
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行政院長蘇貞昌21日宣布調高中小學營養午餐補助。圖為2011年國小學童戴著帽子、口罩及手套為同學裝飯菜。（中央社檔案照片）
行政院長蘇貞昌21日宣布調高中小學營養午餐補助。圖為2011年國小學童戴著帽子、口罩及手套為同學裝飯菜。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北21日電）針對農委會補助團膳業者使用3章1Q國產食材製作中小學營養午餐獎勵金，行政院長蘇貞昌今天宣布調高補助，全國每名學童每餐補助為新台幣10元、偏鄉則增為14元，預計5月實施。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時轉述，針對農委會報告守護學童健康加碼食材獎勵一事，蘇貞昌會中裁示，去年政府調高學童營養午餐使用3章1Q獎勵金，將每個學童每一餐補貼調高至6元、偏鄉則是10元，這確實擴大國產可溯源食材占比從2019年約50%，迄今達到93%。

蘇貞昌說，他同意農委會建議全面加碼4元，全國調高至10元、偏鄉14元，讓全國180萬個國中小學童全面享受到健康安全的台灣產品，並從5月開始實施。

他也提醒農委會，要注意增加的補助，真正反映在食材品質上，讓學童吃好、吃飽且喜歡吃，並從食農教育建立校園午餐文化與價值，讓學童認識食材、知足惜食，了解從產地到餐桌包含多少人的辛苦，

3章1Q是指台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產標章，以及台灣農產品生產追溯QR Code。（編輯：林淑媛）1110421

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