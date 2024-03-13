中共：建政75週年將表彰功勳模範 18大以後為主

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（中央社台北13日電）中共中央辦公廳今天印發通知，將藉由今年適逢中共建政75週年，展開國家勳章和國家榮譽稱號評選頒授，表彰一批為中國建設和發展有傑出貢獻的「功勳模範人物」，並強調「特別是中共18大以來」的時期。

新華社報導，這項名為「關於做好國家勳章和國家榮譽稱號提名評選工作的通知」首先指出，中共中央決定，在慶祝中共建政75週年之際，展開國家勳章和國家榮譽稱號評選頒授，「隆重表彰一批為中華人民共和國建設和發展，作出傑出貢獻的功勳模範人物」。

「通知」明確提名評選工作整體要求，包括堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導、做到「兩個維護」等，透過最高規格褒獎為中共建政後建設和發展「作出傑出貢獻的功勳模範人物」，弘揚「民族精神」和「時代精神」，激發全國各族人民「建設富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化國家」的積極性。

「通知」稱，透過這項褒獎，推動中國全社會「見賢思齊、崇尚英雄、爭做先鋒」，為「以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業」作出新的更大貢獻。

「通知」提到提名人選範圍和條件，稱「為中華人民共和國建設和發展作出傑出貢獻的個人」均可被提名，符合條件的已故人員可以追授。其中，「共和國勳章」提名人選應當是在中共建政後建設和發展中，「特別是『黨的18大以來』作出巨大貢獻、建立卓越功勳，道德品質高尚，群眾公認的傑出人士」。

此外，「友誼勳章」提名人選應是在中國社會主義現代化建設和促進中外交流合作、維護世界和平中「作出傑出貢獻，對華長期友好，具有良好聲譽」的外國人。

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至於「國家榮譽稱號」提名人選應是在經濟、社會、國防、外交、教育、科技、文化、衛生、體育等各領域各行業，「特別是『黨的18大以來』作出重大貢獻、享有崇高聲譽，道德品質高尚，群眾公認的傑出人士」。

「通知」還要求，各地區各部門黨委（黨組）要「把握正確方向」，確保被提名人選的「先進性、代表性和時代性」。且要全面考核被提名人選一貫表現，突出「把好政治關、廉潔關」，以「實際貢獻」作為重要評判標準，「堅持公開公平公正，堅持群眾路線，充分發揚民主，廣泛聽取各方面意見，好中選優」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130313