「劍邪啟示錄」呈現戀物童話 跨界挑戰偶戲劇場化

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）真雲林閣掌中劇團新作「劍邪啟示錄」與現代劇場導演陳昶旭首度合作，以傳統劍俠戲為基礎，揉合現代劇場手法設計，透過多重視角詮釋台灣布袋戲面貌，呈現愛慾交織的戀物童話。

「劍邪啟示錄」故事取材自中國傳說「干將莫邪」，干將奉命鑄造絕世寶劍，妻子莫邪為協助丈夫成功鑄劍，以身投爐，鑄成莫邪劍，然而當摯愛之人化為一把劍時，情感是否會轉移至劍上。

真雲林閣掌中劇團透過新聞稿分享，本次演出透過人與物間的情愛，探討所謂的「戀物精神」，露骨對白如同人類最原始的慾望，並以戲偶大膽搬演因愛而生的情慾行為，呈現普世價值以外的「非．常．愛」。

全劇由「道逢客」以觀察者的角度開啟序幕，透過不同角色的視角，如干將、莫邪的女兒「赤」，描述人與物間的痴迷不只是愛情，更有親情的愛與憎。楚王稱霸天下的野心，因王妃難產而死移情至劍的痴迷，因此執念致使天下戰火頻仍，造成干將、莫邪的悲劇。

導演陳昶旭藉由劇中角色性格的細膩刻畫，反映出從古至今人類皆大多為執念所驅使，探究執念是否會有反噬人性的一日。

「劍邪啟示錄」更以「偶戲劇場化」的概念打破布袋戲戲台的單一鏡框，並以「6宮格」組成一個巨大的平面舞台，藉此讓複雜的劇情得以快速地轉場，同時還能讓戲偶多線敘事並行，此演出不只考驗主演的口白能力，亦對操偶師演出帶來挑戰。

「劍邪啟示錄」將於19日至21日在台灣戲曲中心小表演廳連續演出3場，從人與物之間的癡迷及人與人之間的情愛，探討愛與執念的多種樣貌。（編輯：張雅淨）1130408