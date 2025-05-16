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思脈擁抱大AI時代 為產業注入科技力

2025/5/16 10:06（5/16 10:38 更新）
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影片來源：中央社

（中央社記者蘇筱雯台北16日電）「我喜歡用資訊科技幫助人！」思脈數位創辦人王承翰（Max）笑說，這不是在講大愛精神，而是靠專業幫企業增加收入或降低成本，現更運用AI，盼助企業數位轉型、無痛升級。

Max原效力雄獅集團，當上數位部主管後，一邊接案斜槓的他漸覺無法兼顧。「剛好數位行銷開始轉向網紅，我是工程師背景，對資訊系統更有興趣，所以2017年毅然決然創業」，思脈數位就這麼誕生了。

這個10人左右的小團隊，已服務近百客戶，平均每年進行30到50個專案。除了原就熟悉的旅遊業，還延伸到媒體、營造、家電等領域；而Max自身專精的微軟系統，剛好也為公部門、上市櫃公司、醫院所慣用，遂成合作對象。

產業生態劇變 面對AI唯快不破

思脈與AI的初見面早在ChatGPT引爆浪潮之前，當時因為長照2.0，透過資訊工業策進會與AI公司開發App機器人，照護者若遇狀況可詢問AI如何處理。「AI公司給出模型，你得要自己餵資料，他們再調校跟訓練。」大量資料收集困難、精準度不佳，計畫因而走不下去。

Max不諱言，2022年底出現的大語言模型ChatGPT，讓一切都變了。資訊公司普遍患上「AI焦慮」，「一邊覺得方便好用，一邊怕被取代」。他認為解法唯有多了解，除購置寫程式、製圖等專業型AI工具，也申請經濟部中小企業數位轉型補助，讓同仁自學外還能獲得專業培訓。

Max並參加AI年會隨時更新業界資訊，「AI發展速度太快了，可能我們才跟客戶談定使用模型，下個月模型就更新，還更快更好更便宜。」因此，不只緊跟技術趨勢，快速應變更是現今資訊產業必備技能。

用數據做設計 打造台灣首款設計研究AI工具

近年思脈與經濟部所屬財團法人台灣設計研究院合作，持續用科技結合設計，協助不同產業。而過去設計師開發新產品，會以問卷等方式進行前期研究，設研院希望推出工具助其創新升級。思脈遂結合資策會、李慕約公司、時行創意之力，成功開發兩款設計師專屬AI工具--「產品數據分析工具」、「使用者研究數位工具」，為國內首創。

「產品數據分析工具」收錄30多萬筆Amazon、Momo的產品數據及百萬筆市場數據；「使用者研究數位工具」則收錄近200個品牌的使用者輪廓、百萬筆真人評論資訊，而兩款工具都搭載AI自動分析，可一鍵生成趨勢報告。

兩款工具在新一代設計展、台北國際電腦展亮相皆獲好評，更得到2024金點設計獎標章。上線兩年來持續調整與優化，提供會員訂閱制，除盼業界多多利用，也在設計科系師生間積極推廣。

AI補助應聚焦 有賴顧問穿針引線

思脈亦與管顧公司合作，輔導中小企業申請數位轉型補助，「我們不只需了解適用於自己的AI，還要了解各式各樣的AI工具如何導入不同產業。」Max認為政府補助目前過於廣義，應慢慢聚焦、分眾，針對不同領域開設AI培訓，且鼓勵資訊公司進去幫助中小企業。

再者，應該要有「AI顧問」這樣的角色，「東西太新了，各家課程還很散很亂，AI公司想開什麼課就開什麼，中小企業在沒有概念下，完全不知道自己適用哪種AI。」他指出AI顧問除了幫企業評估需求，也能成為公部門與企業間的橋梁，讓AI轉型能普及到各產業。Max同時理解，AI發展速度太快形成入門障礙，「就跟過去網路泡沫一樣，突然爆炸性成長，但絕對會慢慢收斂。」

思脈數位創辦人王承翰帶領的團隊，除了打造台灣首款設計研究AI工具，更幫助不同產業數位轉型、無痛升級。（思脈數位提供）中央社記者蘇筱雯傳真 114年5月16日
思脈數位創辦人王承翰帶領的團隊，除了打造台灣首款設計研究AI工具，更幫助不同產業數位轉型、無痛升級。（思脈數位提供）中央社記者蘇筱雯傳真 114年5月16日

大AI時代不缺席 盼從幕後站到台前

思脈已完成或進行中的AI專案，還包括協助營造業申請「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」補助，開發工程工具箱App，內有AI翻譯文件，方便外籍移工無紙簽署的文件簽核功能。並與大型醫院合作開發AI掛號機器人，民眾用語音或文字敘述症狀，它就能引導掛號到合適的科別、醫生，不受限於醫院營業時間，24小時服務民眾。

另有家電零售業者週年慶，創辦人和董事長想用影片給3000多位員工每人一段話，且各要有專屬內容，思脈以生成式AI、聲音克隆製作，實現過去幾乎不可能辦到的企劃發想。

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成立8年來，思脈總扮演幕後研發者、協力者角色，雖穩健前行，但Max仍夢想推出自家產品，從開發到推廣一手包辦。訪談的當下，他正申請經濟部「促進傳產研發關鍵技術（CITD）」補助，持續以科技力注入產業。

而各領域他都有興趣一試，「做這行本來就要一直追新的技術，只是現在剛好遇上大AI時代。」新的點子彷彿不斷生成，在他腦海高速運轉中。1140516

思脈數位與大型醫院合作開發AI掛號機器人，民眾用語音或文字敘述症狀，它就能引導掛號到合適的科別、醫生。（思脈數位提供）中央社記者蘇筱雯傳真 114年5月16日
思脈數位與大型醫院合作開發AI掛號機器人，民眾用語音或文字敘述症狀，它就能引導掛號到合適的科別、醫生。（思脈數位提供）中央社記者蘇筱雯傳真 114年5月16日
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