農特產品展售會台南登場 黃偉哲趕著試吃

2019農特產品展售會南部場26日在台南市南區水萍塭公園登場，台南市長黃偉哲（右）趕著試吃之餘，也不忘與市民一起分享。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年10月26日

（中央社記者張榮祥台南26日電）2019農特產品展售會南部場今天在台南市南區水萍塭公園登場，現場120個攤位展售南部縣市多種農特產品，連台南市長黃偉哲都趕著快點致詞，再到會場吃吃喝喝。

繼2019農特產品展售會北部場後，南部場今天在台南登場，120個攤位展售有「總統麵」美譽的善化芝麻醬拌麵、麻豆大白柚、台灣黑羽土雞、有機白米、糙米、屏農紅豆湯、紅藜紅豆粥、蜜漬柚子乾等。

看到這麼多農特產品，黃偉哲上台致詞時說，「我剛還想說怎麼還沒輪到我，已經想要下去免費試吃了，因為我很喜歡逛商展及展售會，總有吃不完的試吃可以吃」。

黃偉哲表示，台灣今年農產品銷售創下歷史新高，截至9月底已達新台幣1292億元，成長率高達9.8%。今年也沒有什麼倒到水庫裡，沒有什麼爛在田裡的，希望來年有更好的收穫，讓世界認識台灣更多更好的優質農產品。

台南市政府農業局人員表示，南部場販售多樣極具特色、銷售長紅的農特產品及加工品，其中台南更占半數以上，包括山上區的芒果乾、西港區的芝麻油、新市區的毛豆、鹽水區的意麵、六甲區的越光米、白河區的的綠食農場有機蔬菜等。（編輯：黃世雅）1081026