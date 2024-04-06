分析：中國加速發展核電 浮現核安疑慮

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（中央社台北6日電）中國近年來加速發展核電，目標超越美國成為第一核電大國，但專家擔憂，因北京高度集權和資訊不透明，各方難以得知中國核安是否達標及監管機構的獨立性，恐埋下核安全隱憂。

美國之音（VOA）5日報導，過去兩年北京核准每年新造10台核電機組，目前26台建造中全球最多，總計中國運轉中的核電機組共55座，美國是93座，即因中國近年加速發展核電，引發安全和監管是否到位的質疑。

美國智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）研究員希伯斯（Mark Hibbs）說，中國制度不透明，嚴格限制核電資訊，偶爾聽聞可能涉及核安的問題，但細節一無所知。

匹茲堡大學商學院教授拉維馬達範（Ravi Madhavan）指出，美國花了很長時間才建造93座核反應爐，主要原因是美國有極其嚴格的監管，雖然導致成本高昂，但人們希望確保安全。

他說，相較之下，中國在短時間內啟用55個核反應爐，令人擔心監管和安全是否到位，中國顯得操之過急，浮現核電成長太快的隱患。

此外，日本福島核災12年後，去年8月下旬，日本開始向海洋排放來自福島第一核電廠逾100萬噸的核處理水，北京當局大肆抨擊說，日本此舉罔顧安全。

但是基於核能發電過程勢必產生大量熱能，需要充分水源吸收冷卻的考量，中國政府下令，禁止興建內陸核電廠，因此中國的核電廠通常臨海而建，專家對此格外不安。

蘭德公司核能工程師巴奈特（Sean Barnett）即指出，核電廠定位在海岸線，確實暴露於將遭逢海嘯來襲的風險。

他說：「我們可以觀察中國附近存在的地質斷層，並估計它們可能產生的地震和海嘯。評估好以後，核電廠就可以設計成能夠承受海嘯的影響。」

巴奈特表示：「但中國必須先完成這一切，必須準確完成分析，然後核電站需要正確設計。如果他們這樣做了，那麼核電站電力可能是有益的。但這是一個懸而未決的問題，我們不知道他們做得是否足夠。」

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希布斯分析，中國對福島核處理水排放咄咄逼人，並非基於核安而是具政治性，這與中國近年來在西太平洋的野心有關，也表現在與日本的對立。

馬達範則說，中國對福島核處理水的反應，顯然受民族主義煽動，但中國需注意，儘管自身核電工業迅速發展，畢竟核電運作經歷相對較短，就算目前沒發生重大事故，也不該自認已掌握安全性，至少要等到累計運作時間和日本或美國相當才能定奪。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130406