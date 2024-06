劉盈成用台語翻譯都柏林人 看豬哥亮節目找靈感

(中央社記者邱祖胤台北15日電)學者劉盈成近期以台語文翻譯文學名著「都柏林人」,劉盈成表示他為了翻出道地的台語,常在線上跟專家、達人請教,甚至是看已故的藝人豬哥亮節目找靈感。

劉盈成今天在台北「左轉有書」書店舉行新書發表會,劉盈成在書中將walking away from her abruptly譯為「人挽(bán)咧做伊走」,劉盈成表示這句是看豬哥亮節目學到的,發表會主持人鄭清鴻笑說劉盈成為這本書添加豬哥亮的DNA。

劉盈成高雄人,清華大學哲學碩士、中國文學博士,現於清華大學擔任助理教授,劉盈成2021年即著手翻譯「都柏林人」並自費出版,隔年受邀赴愛爾蘭、也是原著故事的主要場景「都柏林」,與當地讀者分享翻譯心得,新版「都柏林人」則加上台語註解,由前衛出版社出版發行。

劉盈成在新書發表會中表示,翻譯絕對不只是把字面上的意思翻譯出來就好,尤其是台語翻譯,一定要能翻出華文版本所未見的語境。

劉盈成舉書中最經典的一句話 She was tired(她累了)為例,表示他也曾經疑惑「這句這麼簡單,還需要我來翻?」但文學評論家卻說這句話是這部小說最短、最有力量的一句話,於是劉盈成仔細推敲,最終譯為「伊啊,人 siān 甲」,意思是「她啊,人感到很厭煩」,把主角的厭世感呈現出來。

劉盈成表示,翻譯過程其實是在計較「這個idea,台語按怎講較好」,如書中提到 He had inherited his father's frame and gut.,劉盈成譯為「伊的體型佮氣魄去種(tsing)著老爸」,「種著」是日常生活中常用到的台語,把inherited(遺傳)這個字譯得更傳神。

又如 He made a cylinder of the coins between his thumb and fingers.(他用拇指與其他手指把錢幣疊成一個圓柱體),cylinder是幾何學用語,劉盈成說當然也可以照字面翻成圓柱體,但台語中有「將銀角仔疊成一緟(thōng)的說法,可以拿來用。

此外原著中另一段文字"I thought you were a lady, " said Mr. Holohan, walking away from her abruptly.華語一般翻「『我以為妳是個淑女』,何先生說完即掉頭而去」,或「憤然離去」。

關於 walking away from her abruptly這句,劉盈成原本有幾個選擇,包括「人『雄雄』就來走」、「人『青磅白磅』就來走」,但都無法精準傳達abruptly這個字,後來他用「人挽咧做伊走」,因為挽在台語中有使性子的意思,「挽咧做伊走」有一種「轉頭就走」的生動感。(編輯:李亨山)1130615

